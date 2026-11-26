Éra Lagardeové se blíží ke konci. Evropští lídři se podle Reuters dohodli na jejím nástupci
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Lídři EU se podle Reuters shodli na nástupci šéfky ECB Christine Lagardeové.
Do čela centrální banky by měl nastoupit Španěl Pablo Hernández de Cos.
Dohodu o novém vedení ECB by měli lídři formálně potvrdit na prosincovém summitu EU.
Lídři EU se podle unijních diplomatických zdrojů agentury Reuters shodují, že příštím šéfem Evropské centrální banky (ECB) by měl být bývalý guvernér španělské centrální banky Pablo Hernández de Cos. Současná šéfka ECB Christine Lagardeová v říjnu oznámila, že k 7. únoru 2027 předčasně odstoupí z funkce.
Podle serveru Politico, shoda na de Cosovi panuje poté, co Nizozemsko ustoupilo od prosazování svého kandidáta, rovněž bývalého guvernéra centrální banky své země, Klaase Knota.
Lídři mají dohodu potvrdit v prosinci
Zároveň se podle serveru Politico očekává takzvaná trojdohoda týkající se dalších významných funkcí v ECB, ty by měli obsadit kandidáti z Francie a Německa. Konkrétně by mělo jít o pozici hlavního ekonoma, kterou by obsadil Němec Markus Brunnermeier, zatímco Laurence Booneová z Francie by řídila oddělení, které provádí nákupy dluhopisů a zásahy na finančních trzích.
Po doporučení trojice ze strany Evropské rady by měly začít konzultace s Evropským parlamentem (EP) a ECB, které mají právo se k nominantům vyjádřit. Slyšení v EP je naplánováno na 7. prosince a formálně by lídři měli dohodu potvrdit na příštím summitu EU 17. prosince.