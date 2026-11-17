Strnad předběhl Číňany. Český miliardář je nově druhým největším akcionářem Pirelli
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- Čínský konglomerát prodal dalších 70 milionů akcií Pirelli za zhruba 455 milionů eur.
- Společnosti Lumina Crown Michala Strnada už v létě získala 14procentní podíl v italském výrobci pneumatik.
- Pirelli patří ve svém oboru mezi největší hráče na světě. V posledních letech se na trhu s pneumatikami pohybuje kolem pátého místa.
Čínský státní chemický konglomerát Sinochem prodal další část svých akcií v italském výrobci pneumatik Pirelli. Jeho podíl tak klesl na méně než 14 procent z dosavadních více než 20 procent. Informovala o tom agentura Bloomberg. Sinochem tak přišel o pozici druhého největšího akcionáře firmy Pirelli, na které ho vystřídal český průmyslník a investor Michal Strnad.
Sinochem už v létě prodal 14procentní podíl ve společnosti Pirelli Strnadově společnosti Lumina Crown. Strnad se tak tehdy stal třetím největším akcionářem italského podniku.
Nyní Sinochem prodal dalších zhruba 70 milionů akcií Pirelli za zhruba 455 milionů eur (asi 11 miliard Kč), napsala agentura Bloomberg. Neupřesnila však, kdo se stal kupcem těchto akcií.
Sinochem je tak nyní až třetím největším akcionářem firmy Pirelli, těsně za Strnadem, píše Bloomberg. Největším akcionářem Pirelli zůstává firma Camfin, kterou ovládá předseda představenstva Pirelli Marco Tronchetti Provera.
Pirelli patří mezi největší výrobce pneumatik na světě. V posledních letech se na trhu s pneumatikami pohybuje kolem pátého místa. Zabývá se výrobou pneumatik pro automobily, motocykly a jízdní kola a je také jediným dodavatelem pneumatik pro Formuli 1. Působí ve více než 160 zemích, má 18 výrobních závodů ve 12 státech světa. Na českém trhu působí od června 1997.
Značka Pirelli je známá také díky kalendáři, který s výjimkou koronavirové přestávky Pirelli vydává od roku 1964. V minulosti pro něj pózovaly četné modelky, včetně těch českých jako Karolína Kurková, Eva Herzigová nebo Petra Němcová, ale také herečky Sophia Lorenová, Monica Bellucciová, Penélope Cruzová nebo Hillary Swanková. Na tvorbě kalendáře se podílejí přední světoví fotografové.