Miliardový zájem z Česka. Strnad a Tykač jednají o koupi pětiny italského Pirelli od Číňanů
Čeští miliardáři Michal Strnad a Pavel Tykač plánují společně odkoupit deset až 20 procent akcií v italském výrobci pneumatik Pirelli od čínské státní společnosti Sinochem.
Transakce se nachází v rané fázi, přičemž hlavní překážkou jsou prozatím rozdílné představy obou stran o prodejní ceně podílu.
Čínský Sinochem čelí v Pirelli tlaku ze strany italské vlády, která na začátku roku využila zvláštní pravomoci k omezení vlivu Pekingu v této strategické firmě.
Čeští podnikatelé Michal Strnad a Pavel Tykač mají zájem o odkup části podílu, který v italském výrobci pneumatik Pirelli drží čínská společnost Sinochem. Dnes o tom informoval italský deník Corriere della Sera s odvoláním na informované zdroje.
Investoři podle zdrojů projevili zájem společně odkoupit deset až 20 procent základního kapitálu. Při současných burzovních kurzech činí tržní ohodnocení společnosti Pirelli 7,5 miliardy eur (181 miliard korun).
Jednání jsou zatím v rané fázi a klíčovou překážkou jsou rozdílné názory na ocenění společnosti mezi českými podnikateli a čínskou skupinou.
Společnost Sinochem ovládaná Pekingem je s podílem 34,1 procenta největším akcionářem Pirelli. Italská investiční společnost Camfin dlouholetého manažera společnosti Pirelli Marca Tronchetti Provery vlastní necelých 27 procent.
Řím na začátku tohoto roku uvalil na Sinochem omezení v souvislosti se sporem o správu a řízení společnosti. Vláda přitom využila takzvané zlaté pravomoci. Takzvaná zlatá pravomoc označuje zvláštní možnosti italské vlády zasahovat do transakcí týkajících se firem působících ve strategicky důležitých odvětvích. Vládě umožňuje schvalovat transakce a stanovovat podmínky, případně je vetovat.