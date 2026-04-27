27_5_2026__Koncert na Spartě: Kvartet České filharmonie na trávníku stadionu
Večer, který propojuje hudbu, sport a komunitu elite15 v prostoru, kam se běžně nedostanete. Na trávníku stadionu AC Sparta Praha zazní v podání Kvarteta České filharmonie hudba Antonína Dvořáka, symbolicky dílo ze stejného roku, kdy vznikl samotný klub (1893).
e15 ve spolupráci se Sparta Business Club a platformou elite15 přináší ojedinělý formát, který posouvá klasický koncert mimo tradiční koncertní sály. Netradiční kulisa stadionu vytváří silnější, autentičtější a zapamatovatelnou atmosféru, kde se přirozeně potkává kultura s byznysem.
Termín: 27. 05. 2026
Místo: Stadion EPET Arena, Praha – Letná
Kapacita: Omezená (uzavřený okruh hostů)
Program večera
18:45–19:00 | Sraz účastníků a registrace
19:00–19:30 | Prohlídka stadionu (pro zájemce, limitovaná kapacita)
19:30–20:00 | Welcome drink & setkání hostů
20:00–21:00 | Koncert Kvarteta České filharmonie + úvodní slovo
21:00–23:00 | Networking & občerstvení
Hudební program
Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet č. 12 „Americký“ (1893)
Hymna AC Sparta Praha „Zpívej, kdo jsi sparťanem“
UEFA Champions League Legacy Anthem
Letná – Rohany & Manene
Jak se k nám připojit?
Tento večer není určen k běžnému prodeji. Je součástí programu komunity elite15 a Sparta Business Club. Pokud chcete být u toho a stát se součástí prostředí, kde se potkává byznys, kultura a silné příběhy, je právě teď čas na Vaše členství.
- Chci se stát členem: e15.cz/elite15
- Stávající členové: Pro registraci kontaktujte Kristýnu Rabiňákovou (kristyna.rabinakova@cncenter.cz)
Počet míst je omezený a zájem může převyšovat kapacitu akce. Změna programu vyhrazena v závislosti na aktuálních produkčních podmínkách.