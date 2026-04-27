Zapomeňte na Dubaj. Češi se zbláznili do domů v Itálii, na Sicílii jsou jako investoři vyhlášení
- Žádná jiná skupina cizinců nejeví o domy v Itálii tak strmě rostoucí zájem jako Češi.
- Novou vlnu zahraničních kupců lákají hlavně levnější jižní oblasti Apeninského poloostrova včetně Sicílie.
- Funkční letní bydlení lze pořídit za cenu pražské garáže. Známý program domů za jedno euro ale může představovat past pro investory.
Devadesátky jsou prehistorií. Definitivně skončila doba, kdy měli čeští turisté na Západě nálepku chudých příbuzných, drobných zlodějů nebo paštikářů. Dnes se během dovolených stále častěji rozhlížejí nejen po suvenýrech, ale rovnou i po místní nabídce prázdninových bytů nebo domů.
„Z Prahy? Hodně tu teď kupujete domy,“ slyšel na Sicílii během svých nedávných toulek byznysmen a investor Petr Stuchlík, v současnosti řídící partner projektu Corrency. „Procházím s batohem venkovskou Sicílií. Hornatou, blátivou, nádhernou. Kavárna v zapomenuté vesnici, jediná otevřená. Barmanka milá, výjimečně mluví skvěle anglicky. A je už třetí, která potvrzuje příliv Čechů,“ vylíčil svůj zážitek na síti LinkedIn.
Zájem tuzemských realitních investorů o Itálii, respektive jeden z jejích nejlacinějších koutů, není jen historkou z dovolené. Dokládá jej například také analýza italského realitního portálu Gate Away. Ten se zaměřuje na poptávku ze strany zahraničních kupců a Češi jsou podle jeho statistik za rok 2025 národností, jejíž zájem o nákupy nemovitostí v Itálii vzrostl meziročně nejvíce.
Loni tam nakupovali o 97 procent více domů než o rok dříve. „Jsou to stovky ročně, v absolutních číslech zatím málo, ale trend je zřejmý. Tak jako tak je to super,“ glosoval čísla Gate Away Stuchlík. „Už tu nejsme jako chudí příbuzní. Jsme tu jako investoři.“
Portál vydal tento souhrn ještě před zahájením izraelsko-amerických úderů na Írán, který posléze neváhal zaútočit drony a raketami i na věhlasnou Dubaj. Právě dění na Blízkém východě by mohlo podle některých podnikatelů přispět k ještě většímu zájmu o evropské přímořské destinace ze strany realitních kupců.
„Registrujeme nyní zvýšený zájem zejména o nemovitosti ve Španělsku a v Itálii. To samozřejmě souvisí s nástupem jara, ale může také částečně souviset i s bezpečnostní situací ve Spojených arabských emirátech,“ popsal po zahájení války proti Íránu Jan Rejcha, šéf realitní kanceláře Rellox specializované na prodej nemovitostí v zahraničí. „Reálně lze tedy očekávat růst zájmu o lokality v západní Evropě.“
Pryč od Říma
„V posledních třech letech došlo k doslova raketovému nárůstu zájmu o nákup nemovitosti na Sicílii ze strany českých a slovenských klientů. Poptávka je nyní tak vysoká, že se na mě noví zájemci obracejí prakticky denně,“ popisuje svou zkušenost Michaela Hamanová, která na italském ostrově žije 20 let.
Čechům s pořízením tamních realit pomáhá v roli tlumočnice a zplnomocněné zástupkyně. „Sicílie se pro ně stala symbolem nejen dostupného bydlení u moře, ale i výhodné investice v autentickém prostředí.“
„Od koronavirové pandemie vzrostla u Čechů poptávka po italských nemovitostech o 300 procent. Jen o několika málo oblastech v celé zemi by se dalo říct, že o ně čeští investoři nejeví větší zájem. Překvapuje mě, že se to týká například Milána a Říma,“ přidává svou zkušenost další tlumočnice Monika Machková, která žije v oblasti Apulie na jihu země. Dodává, že výrazná většina zájemců vnímá italskou nemovitost jako investiční příležitost.
Dům za cenu pražské garáže?
Analýza Gate Away ale upozorňuje, že citelná nová vlna kupců ze zemí typu Česko, Řecko, Rumunsko nebo Brazílie se zajímá hlavně o levnější italské regiony. Mezi ně patří kromě Sicílie obecně jih země. Relativní láce je však do značné míry způsobena úbytkem tamní populace. „V Apulii se dá koupit nemovitost po rekonstrukci k nastěhování za zhruba 100 tisíc eur, v Kalábrii za 35 tisíc. Lidé si ale takovou transakci mnohdy představují jako nákup chaty za Prahou. Přitom právní pojmy a fungování byrokracie se zde zásadně liší,“ varuje Machková.
„Pokud hledáte dům nebo byt na Sicílii, který je funkční, vybavený a nevyžadující zásadní rekonstrukci, orientační ceny začínají přibližně na 60 až 80 tisících eur. Samozřejmě velmi záleží na lokalitě. V méně turistických oblastech ve vnitrozemí lze najít solidní nemovitosti i levněji, zatímco v žádaných pobřežních letoviscích nebo historických centrech měst jako Syrakusy či Taormina budou ceny výrazně vyšší,“ vyčísluje sicilská rezidentka Hamanová.
Největší italský ostrov ale představuje lákadlo nejen kvůli cenám. Předchozí report Gate Away za rok 2024 zmiňuje Sicílii jako zahraničními kupci nejpoptávanější oblast hned po Toskánsku.
Past nemovitosti za jedno euro
Zkušenosti některých českých rodin ukazují, že vysněný rekreační domek na Sicílii může vyjít ještě levněji než pražská garáž. „Ceny tady na severu v horských městečkách se pohybují od 10 tisíc až do 150 tisíc eur za opravdu luxusní dům. Ten náš stál 20 tisíc eur. Musíte ale počítat i s náklady typu pět tisíc eur za notářské služby a dvou až tří tisíc eur za tlumočnický servis,“ popisuje tvůrkyně YouTube kanálu Náš sicilský domeček Markéta Burešová.
Její rodinu podle svých slov Sicílie učarovala jako prázdninová destinace. A právě během loňské dovolené Burešová nákup třípatrového vesnického domku domlouvala.
Nemovitost popisuje jako 15 let nepoužívané a nevětrané stavení vyžadující vnitřní renovaci, do kterého navíc v zimě netěsnícími okny profukuje. Z pohledu české rodiny nicméně představuje nákup tohoto domu mnohem lepší variantu než rekonstrukce některého z domů prodávaných za symbolické jedno euro.
Takto mimořádně levné nemovitosti nabízejí obce v různých částech Itálie s cílem přilákat do vymírajících vesnic nový život. „Ty domy za jedno euro provází neskutečně moc podmínek, abyste je mohli koupit. Mezi ně patří povinnost využít k rekonstrukci místní firmu, vyřídit si v místě trvalý pobyt a složit na opravu velkou zálohu,“ vysvětluje na svém videokanálu Burešová.
„Lidé mají obecně o domech za jedno euro zkreslené představy,“ myslí si Machková. Částečně je vyvrací například i Brit George Laing, který se věnuje průběhu rekonstrukce svého jednoeurového sicilského domu na účtu na Instagramu se čtvrtmilionem sledujících. Laing upozorňuje hlavně na místní jazykovou bariéru, kde jen s angličtinou nepochodí. A také na velmi pomalé byrokratické procesy, které ovlivňují i životní nezbytnosti typu zapojení vody nebo elektřiny.
V nadcházející prázdninové sezoně nicméně může vyniknout ještě jedna z českého pohledu zásadní možná nevýhoda italského jihu. Není to oblast, kam by se dalo dojet během dvou dnů z Prahy pohodovou jízdou autem. Jenže Evropě hrozí pro nejbližší měsíce nedostatek paliva do letadel kvůli dosavadnímu dvouměsíčnímu zablokování Hormuzské úžiny.
Kdo by se chtěl vyhnout nepříjemným vedlejším dopadům nejrůznějších geopolitických turbulencí, měl by si proto při výběru nemovitosti v cizině položit několik zásadních otázek: Je možné na místo dojet autem? Není v blízkosti letiště, vojenská základna či jiné strategicky významné místo? Hraničí daná země s problematickým sousedem? Je náchylná k migračním vlnám?
Takto alespoň popsal dříve pro e15 magazín své uvažování šéf inovací ve skupině M2C Filip Molčan. Ten vlastní prázdninové nemovitosti v Chorvatsku a na řeckém poloostrově Peloponés a vydává také populární newsletter 11 Houses. V něm mapuje aktuální nabídku laciných nemovitostí na prodej v lákavých koutech světa.
VIDEO: Češi se učí bydlet v lodních kontejnerech, hodí se i jako vejminky, tvrdí podnikatelky projektu Blokki v pořadu FLOW: