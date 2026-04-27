3-11_7_2026__Vodafone Lounge_MFFKV 2026
Karlovarský filmový festival je místem, kde se potkává byznys, kultura i vliv. V prostředí, které je plné podnětů, ale zároveň i hluku, vytváříme prostor pro klidnější a tematicky zaměřená setkání.
elite15 ve spolupráci s Vodafone zve na komorní setkání v rámci MFFKV. Formát propojuje aktuální témata konkurenceschopnosti, připravenosti firem a odolnosti byznysu s lidmi, kteří tato témata řeší v praxi. Navazujeme na rámec „The Grand Connection“, který ukazuje, že prosperitu dnes neurčuje jen technologie, ale kombinace technologického, lidského a systémového propojení. Právě jejich průnik rozhoduje o tom, které firmy dokážou obstát v prostředí dlouhodobé nejistoty.
Termín: 3.–11. 7. 2026 (konkrétní den bude upřesněn)
Čas: 11:00–13:00
Místo: Vodafone Lounge, hotel Termál, MFF Karlovy Vary
Kapacita: 50–60 hostů (uzavřený okruh)
O akci
Setkání je koncipováno jako dopolední brunch s navazující moderovanou debatou a networkingem. Nejde o konferenci ani prezentace, ale o kurátorovanou diskusi v salonním formátu, kde vzniká prostor pro výměnu zkušeností.
Diskuse se zaměří na to, jak dnes firmy přemýšlí o investicích, bezpečnosti a dlouhodobé odolnosti, a jak do těchto rozhodnutí vstupují technologie, lidé i systémové faktory jako zdraví a výkon.
Program setkání
11:00–11:30 | Příchod hostů & brunch
11:30–12:30 | Moderovaná diskuse
12:30–13:00 | Networking
Témata, která otevřeme
- Konkurenceschopnost firem v prostředí kontinuální změny
- Bezpečnost, odolnost a strategické řízení rizik Investice do technologií a infrastruktury
- Role leadershipu a kvality rozhodování Výkon, zdraví a dlouhodobá udržitelnost byznysu
Vystupující:
Keynote speaker: Violeta Luca (CEO)
Moderace: Nikita Poljakov (šéfredaktor e15)
Jak se k nám připojit?
Setkání je určeno pro členy elite15, VIP hosty e15 a partnery Vodafone. Tento program není určen k běžnému prodeji. Představuje jeden z klíčových benefitů členství v komunitě elite15. Pokud chcete čerpat z informačního náskoku a sedět u stolu, kde se byznys skutečně tvoří, je právě teď čas na Vaše členství.
- Chci se stát členem: e15.cz/elite15
- Stávající členové: Pro registraci kontaktujte Kristýnu Rabiňákovou (kristyna.rabinakova@cncenter.cz)
Počet míst je omezený a zájem může převyšovat kapacitu akce. Změna programu vyhrazena v závislosti na aktuálních produkčních podmínkách.