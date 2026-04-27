3_6_2026__Persuasion: Martin Vasquez, Ph.D.
Jak mluvit tak, aby vás lidé poslouchali a vaše sdělení mělo dopad. Jak jasně formulovat myšlenky, udržet pozornost publika a předat argumenty tak, aby je lidé pochopili a přijali. Setkání s Martinem Vasquezem stojí na tom nejdůležitějším z jeho praxe – na rétorice, storytellingu a argumentaci, které využívá při práci s top managementem, řečníky TEDx i lídry vystupujícími na velkých konferencích.
Zaměříme se na konkrétní situace, ve kterých rozhoduje způsob, jakým mluvíte. Ukáže, jak strukturovat sdělení, aby bylo srozumitelné, jak vystoupit před publikem s jistotou a jak komunikovat složité věci jednoduše a přesně.
Termín: 3. 6. 2026
Čas: 18–21:00
Místo: bude upřesněno
Kapacita: Omezená (uzavřený okruh hostů elite15)
Přesvědčivost jako klíčová dovednost lídrů
Martin Vasquez dlouhodobě připravuje řečníky na vystoupení, která rozhodují o výsledku jednání, prezentací i veřejných vystoupení. Pracuje s lidmi, kteří potřebují obstát před vedením firem, klienty nebo širokým publikem, a pomáhá jim pojmenovat podstatu sdělení, zjednodušit komplexní témata a mluvit s větší přesností.
Jeho přístup stojí na kombinaci praxe, okamžité zpětné vazby a práce v reálných situacích. Místo obecné teorie se zaměřuje na konkrétní chyby, které snižují dopad projevu, a ukazuje, jak je rychle odstranit.
Program setkání
18:00–18:30 | Příchod hostů & networking
18:30–19:30 | Hlavní vystoupení Martina Vasqueze
19:30–20:30 | Interaktivní část & diskuse
20:30–21:00 | Networking & sdílení zkušeností
Témata, která otevřeme
Rétorika, storytelling a argumentace bez zbytečné teorie
Práce s publikem – od managementu po TEDx stage
Jak proměnit myšlenku v reálný dopad
Jak se k nám připojit?
Toto setkání není určeno k běžnému prodeji. Je součástí programu komunity elite15 a nabízí přístup k expertům, kteří posouvají způsob, jakým lídři komunikují své myšlenky.
- Chci se stát členem: e15.cz/elite15
- Stávající členové: Pro registraci kontaktujte Kristýnu Rabiňákovou (kristyna.rabinakova@cncenter.cz)
Počet míst je omezený. Doporučujeme včasnou registraci. Změna programu vyhrazena v závislosti na aktuálních okolnostech.