Nejhorší týden od pandemie. Nasdaq v medvědím trhu, Huang zpět v Nvidii
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- Světové akciové trhy přišly od říjnových maxim o více než devět bilionů dolarů.
- Jensen Huang se nečekaně vrací do čela Nvidie, vyšetřování jeho odchodu ale pokračuje.
- Výsledky za třetí čtvrtletí tento týden zveřejní nápojářská Kofola i zbrojovka Colt CZ.
Vážená e15 investorská komunito,
vítejte u dalšího vydání investičního newsletteru e15. Máme za sebou jeden z nejhorších obchodních týdnů od začátku této dekády, kdy se od říjnových maxim vypařilo ze světových akciových trhů přes devět bilionů dolarů. Samozřejmě je lepší číst o tom, když aktiva soustavně vytvářejí nová historická maxima, ale i prudké výprodeje jsou součástí kapitálových trhů a v těchto momentech je obzvlášť důležité zachovat chladnou hlavu a nepanikařit. Pokud vám ani víkend nestačil na zpracování všech událostí, které se na trzích staly, tak byste mohli uvítat zkrácený obchodní týden kvůli čtvrtečnímu Díkůvzdání, kdy budou americké burzy uzavřeny a páteční seance bude zkrácená. Pojďme se společně poohlédnout za minulým týdnem a sumarizovat si, co se vlastně stalo a na co bychom měli být připraveni.
Děkujeme, že nás čtete!
V tomto vydání se dozvíte ✅
- Jací čeští předáci představí své výsledky v tomto týdnu?
- Je „AI trade“ u konce, nebo se jedná o zdravou korekci?
- Na co se v příštích dnech zaměřit?
Stručně 📻
Od limonád po munici
V tomto týdnu představí své výsledky hospodaření za třetí kvartál dvě přední české společnosti – nápojářská skupina Kofola Československo a zbrojovka Colt CZ Group. Jako první zveřejní čísla ve středu Kofola, pro kterou má jít díky uskutečněným akvizicím i oživení poptávky na Slovensku o nejsilnější čtvrtletí v historii. Analytici z Komerční banky odhadují meziroční růst jejích tržeb o 14,3 procenta na 3,55 miliardy korun a nárůst zisku EBITDA o 5,8 procenta na 769 milionů korun. Čistý zisk by měl nicméně kvůli vyšším nákladům na energie, vstupní materiály, administrativu a financování dluhu klesnout o 7,9 procenta na 343 milionů korun, přičemž se po silném kvartálu očekává možná úprava celoročních cílů směrem vzhůru. Ve čtvrtek před otevřením trhu pak naváže Colt CZ, kterému by lednová akvizice vysokomaržové společnosti Synthesia Nitrocellulose spolu s růstem segmentu zbraní i munice a oživením na americkém komerčním trhu měla přinést meziroční skok tržeb téměř o 50 procent na 7,6 miliardy korun. Provozní zisk EBITDA by měl zbrojovce podle odhadů stoupnout téměř o 59 procent na 1,7 miliardy korun při čistém zisku 374 milionů korun a analytici předpokládají potvrzení celoroční projekce s ambicí dosáhnout její horní hranice.
Stylový comeback
Méně než dva týdny po svém nuceném odchodu se Jensen Huang s okamžitou platností vrací na pozici prezidenta a generálního ředitele čipového giganta Nvidia. Překvapivé rozhodnutí správní rady, která ještě minulý týden jeho návrat odmítala, přišlo v pondělí po sérii jednání a konzultací s vysokými představiteli americké vlády. Na základě jejich podnětů dospělo vedení firmy k závěru, že Huangovo znovujmenování nepředstavuje žádné riziko pro národní bezpečnost. Akcie společnosti na toto oznámení reagovaly s obrovským nadšením – přes víkend připsaly zhruba 34 procent a vymazaly tak celý výprodej z minulého týdne. Navzdory Huangovu návratu a tržnímu nadšení však celá kauza zdaleka nekončí a dedikovaný výbor nezávislých ředitelů bude v probíhajícím vyšetřování pokračovat s cílem zjistit, zda se Huang opravdu stal terčem zahraniční rozvědky. Zásah americké administrativy navíc vyvolal ostrou reakci v Kongresu, kde demokratičtí senátoři Elizabeth Warren a Ruben Gallego požadují vysvětlení, jaké podněty a ze strany kterých vládních představitelů k návratu vedly, a volají po prošetření akciových pozic uskutečněných před oznámením.
Téma týdne 🗞️
Uplynulý týden byl napříč finančními aktivy opravdu nepříjemný, tedy pokud jste nesázeli na jejich pokles. Americké akcie zaznamenaly nejvýraznější týdenní propad od vypuknutí pandemie v březnu 2020. Technologický Nasdaq 100 se během týdne propadl o více než devět procent, čímž se technicky dostal do medvědího trhu, jelikož od říjnových maxim ztrácel na konci týdne přes 20 procent. Širší index S&P 500 se pátečním pohybem dostal do pásma korekce a ke konci týdne odepisoval téměř 12 procent od maxim. Hlavním ohniskem prodejního tlaku zůstal technologický sektor a firmy navázané na umělou inteligenci. Sentiment nedokázaly zvrátit ani dvě ostře sledované události v polovině týdne – pozitivní kvartální výsledky společnosti Nvidia a burzovní debut společnosti Anthropic, která v rámci historicky největší primární nabídky a souběžného soukromého umístění získala téměř 120 miliard dolarů při upisovací ceně 83 dolarů za akcii.
Podle analytiků odráží aktuální korekce hlubší změnu v pohledu investorů na odvětví umělé inteligence, kdy investiční banky předpokládají, že tempo růstu čistých zisků firem v globálním indexu MSCI All Country World v příštím roce zpomalí z letošních více než 33 procent přibližně na 16 procent, k čemuž přispějí vyšší odpisy v souvislosti s investicemi do AI infrastruktury i dražší financování. Tlak na valuace technologických titulů neodlehčila ani guvernérka americké centrální banky Lisa Cook, která v pátek uvedla, že zářijové zvýšení sazeb o čtvrt procentního bodu nestačilo a odkládání dalších kroků by mohlo vést k nutnosti výraznějšího zásahu v budoucnu. Ještě v předchozím týdnu přitom guvernér Christopher Waller nevyloučil ani zvýšení o půl procentního bodu.
Výprodej nezůstal omezen na Spojené státy ani na samotný technologický sektor, ale nabral plošný a neselektivní charakter. Citelný dopad pocítily zejména asijské burzy silně navázané na výrobu polovodičů: tchajwanský akciový trh klesl minulý týden o více než 17 procent, což představuje jeho nejslabší výsledek za více než tři desetiletí. Jihokorejský index Kospi ztratil za týden přes osm procent, přičemž jihokorejské ministerstvo financí v neděli reagovalo prohlášením, že je v případě dalšího zhoršení připraveno okamžitě aktivovat stabilizační fond. Japonský index Nikkei 225 odepsal od říjnových maxim přes 23 procent a technicky se tak dostal do medvědího trhu. Evropské trhy zůstaly sice odolnější, ale ušetřeny nebyly – německý DAX za stejné období klesl o 8,3 procenta, britský FTSE 100 o téměř šest procent a francouzský CAC 40 o bezmála 5,5 procenta.
Rozsáhlé prodeje zasáhly i ostatní třídy aktiv, což poukazuje na likvidaci pozic za účelem získání hotovosti. Bitcoin v pátek poprvé od července klesl pod hranici 60 tisíc dolarů a v sobotu sestoupil až k 55 tisícům dolarů, čímž od říjnového maxima ztratil přes 31 procent. Bezpečným přístavem nebylo ani zlato, jehož spotová cena v pátek klesla téměř o tři procenta k 3 522 dolarům za trojskou unci, tedy na více než roční minimum, a stříbro dokonce ztratilo přes 15 procent. Pokles ceny mědi o 12 procent pak zatížil těžařské i bankovní tituly, neboť tento kov slouží jednak jako surovina pro datová centra a jednak jako indikátor celkové kondice globální ekonomiky. Jako bezpečný přístav tak v pátek zafungovaly především americké státní dluhopisy, u nichž výnos desetiletých splatností klesl do pásma 4,92 až 4,94 procenta.
Ačkoli pondělní obchodování přineslo první známky oživení, analytici z banky JPMorgan i investiční platformy AJ Bell nabádají k opatrnosti. Úroveň tržních pozic podle nich ještě nedosáhla fáze plné kapitulace a v průběhu korekcí bývají krátkodobé růstové výkyvy běžným jevem, který může být pastí pro příliš netrpělivé investory. Bezprostředním testem pro tržní sentiment bude již středeční zveřejnění amerického inflačního ukazatele PCE, který napoví, jak přísný postoj zaujme Fed na svém zasedání 9. prosince.
Co by vám nemělo uniknout 🚨
Plošné výprodeje napříč sektory navíc prohloubilo nucené uzavírání pákových pozic hedgeových fondů spolu se strachem z očekávaného zpomalení růstu firemních zisků a dalšího zvyšování úrokových sazeb. Představuje současná panika na Wall Street atraktivní nákupní příležitost, nebo jde o předzvěst mnohem hlubšího propadu trhů? K přečtení v novém článku Tomáše Pfeilera na webu e15.
Tržní hodnota společnosti Anthropic se po jejím burzovním debutu liší podle různých zdrojů o stovky miliard dolarů – od necelých 1,5 až po více než dva biliony dolarů. Za tímto obřím rozptylem stojí složitá struktura financování a rozdíl mezi aktuálně vydanými a potenciálně zředěnými akciemi, kam spadají zaměstnanecké opce, konvertibilní dluhopisy Amazonu i specifické charitativní závazky firmy. Jak se v matoucí matematice valuací zorientovat, aby akcie AI giganta nepůsobily zdánlivě levnější, než ve skutečnosti jsou? Více na WSJ.
Graf týdne 📊
Plošný výprodej z minulého týdne pomohl americkým technologickým akciím dosáhnout nejnižší valuace, měřené ukazatelem „forward P/E“, od propadu trhů po začátku pandemie v roce 2020.
Plošný výprodej pomohl americkým technologickým akciím dosáhnout nejnižší valuace, měřené ukazatelem „forward P/E”, od propadu trhů po začátku pandemie v roce 2020. |
Zdroj: LinkedIn
Osobnost týdne 👑
Sallie L. Krawcheck (*1964) je americká obchodní manažerka, která je spoluzakladatelkou a bývalou generální ředitelkou investiční platformy pro ženy Ellevest. Na University of North Carolina at Chapel Hill vystudovala v roce 1987 žurnalistiku a politologii jako stipendistka prestižního programu Morehead. Do světa financí vstoupila krátce po promoci, když nastoupila jako analytička investičního bankovnictví ve významné newyorské bance Salomon Brothers. Po nabrání prvních zkušeností se rozhodla své ekonomické vzdělání prohloubit a v roce 1992 získala titul MBA na Columbia Business School. Po krátkém působení v investiční bance Donaldson, Lufkin & Jenrette zakotvila v roce 1994 ve společnosti Sanford C. Bernstein & Co., kde pracovala jako akciová analytička zaměřená na finanční instituce.
Právě v Sanford C. Bernstein & Co. si vybudovala pověst, která definovala její další kariéru, a v roce 2001 se stala předsedkyní představenstva a generální ředitelkou firmy. V období po splasknutí technologické bubliny, kdy Wall Street otřásaly skandály kolem střetu zájmů mezi investičním bankovnictvím a akciovým výzkumem, si Bernstein pod jejím vedením udržel naprostou nezávislost a integritu. Díky této reputaci si ji v roce 2001 vybral šéf Citigroup Sandy Weill, aby převzala vedení divize Smith Barney a očistila její pošramocenou pověst. V Citigroup následně vystoupala na pozici finanční ředitelky a později vedla celou globální divizi správy majetku. Z banky odešla v roce 2008 po sporech s tehdejším vedením, jelikož Krawcheck prosazovala, aby banka odškodnila klienty, kteří prodělali na rizikových produktech prodávaných jako bezpečné investice.
O rok později zamířila do Bank of America, kde převzala řízení divize Global Wealth and Investment Management, pod kterou spadala i čerstvě převzatá Merrill Lynch. Během finanční krize se jí podařilo tuto klíčovou část byznysu stabilizovat a úspěšně integrovat, přičemž po restrukturalizaci vedení banky v roce 2011 z tradiční Wall Street odešla. Po odchodu z velkých bank se Krawcheck zaměřila na téma finanční nezávislosti žen a rozdílu v jejich investičních návycích. V roce 2013 převzala globální profesní síť 85 Broads, později přejmenovanou na Ellevate Network, a o rok později spoluzaložila digitální investiční platformu Ellevest, která měla pomáhat ženám investovat a budovat dlouhodobou finanční jistotu. Krawcheck je rovněž autorkou knihy Own It: The Power of Women at Work a dodnes patří k respektovaným hlasům v debatách o budoucnosti správy majetku a firemní kultury ve financích.
Budu moc rád, když mi na e-mail martin.ceska@cncenter.cz dáte vědět, jak vás newsletter (ne)baví, a zároveň ocením i tipy na témata, o kterých byste si chtěli v newsletteru pravidelně číst. Děkuju a přeji hezký den! Martin Češka