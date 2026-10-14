Výsledková sezona startuje, Wall Street sází na silný trading, ale Francie a ceny paliv zvyšují nervozitu
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- Francouzské nepokoje tlačí výnosy dluhopisů nejvýš od roku 2012 a euro oslabilo na sedmnáctiměsíční minimum.
- Wall Street otevírá výsledkovou sezonu a investoři čekají, jak si povedou největší banky.
- Americká inflace i projev šéfa Fedu v Bangkoku mohou rozhodnout o dalším směřování úrokových sazeb.
Vážená e15 investorská komunito,
vítejte u dalšího vydání investičního newsletteru e15. Výsledková sezona za třetí kvartál oficiálně začala a v tomto týdnu ji tradičně odstartují výsledky předních finančních institucí. Pokud by vás dění ve Spojených státech příliš netáhlo, můžete se zaměřit na zasedání Mezinárodního měnového fondu v Asii, na kterém vystoupí světové finanční elity a kde se budou probírat nejdůležitější témata, která aktuálně určují dynamiku světové politiky. Kdyby vás přece jenom zajímala nejvíce Evropa, tak se určitě podívejte do Francie, kde aktuálně probíhají celostátní nepokoje. Jaká je hlavní příčina a jak se situace propisuje na finanční trhy? To se dozvíte v dnešním vydání.
Děkujeme, že nás čtete!
V tomto vydání se dozvíte ✅
- Co čekat od zasedání Mezinárodního měnového fondu?
Jak dopadají nepokoje ve Francii na dluhopisový trh?
Čím by mohly výsledky předních bankovních domů překvapit?
Stručně 📻
Klíčová témata světové ekonomiky
V thajském Bangkoku odstartovalo ostře sledované výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Světové banky, které se poprvé po třech letech přesunulo mimo americký Washington. Hlavními tématy debat budou především konflikt na Blízkém východě, který přímo ohrožuje světovou energetickou bezpečnost a vytváří silný tlak na růst cen energií i oživení celkové inflace, rovněž rekordní úroveň globálního veřejného zadlužení, které se podle MMF nachází nejvýše od konce druhé světové války a do roku 2030 by mělo překročit 100 procent světového HDP, a v neposlední řadě investice do infrastruktury pro umělou inteligenci, které podle šéfky MMF Kristaliny Georgievové prozatím pomáhají udržovat globální hospodářský růst v blízkosti tří procent.
Účet za štědrý stát
Francie v posledních týdnech čelí rozsáhlým pouličním nepokojům, které do ulic vyhnaly stovky tisíc nespokojených obyvatel. Ačkoliv počáteční jiskrou byl požadavek na lepší financování školství, protesty rychle přerostly v masivní vlnu odporu proti chystaným vládním úsporám a reformám. Zemi totiž dohnala více než dvě desetiletí života na dluh, což v kombinaci s politickou nestabilitou a vysokými výpůjčními náklady ohrožuje tamní štědrý sociální stát. Neschopnost menšinové vlády prosadit nutné fiskální změny se promítá i na finančních trzích, kde výnos francouzských státních dluhopisů s desetiletou splatností vzrostl od začátku září až na 4,99 procenta a riziková přirážka vůči německým dluhopisům tak dosáhla nejvyšší úrovně od dluhové krize v roce 2012 – aktuálně jsou na tom francouzské dluhopisy nejhůře ze všech států skupiny G10. Obavy investorů, že by prohlubující se krize ve druhé největší ekonomice eurozóny mohla stáhnout dolů celý evropský blok, se přelily i na měnové trhy a euro vůči dolaru oslabilo na sedmnáctiměsíční minimum. Finanční tlak na Paříž se tak nadále stupňuje a očekává se, že jen samotné náklady na obsluhu státního dluhu v příštím roce vzrostou na téměř 90 miliard eur, což je částka převyšující státní výdaje na obranu či školství.
Téma týdne 🗞️
Americké akciové trhy se v současnosti pohybují v těsné blízkosti svých historických maxim, přičemž hlavním faktorem, který pomáhá akciím udržovat vysoké valuace i navzdory přísnějším měnovým podmínkám, je očekávaná silná ziskovost podniků. Výsledkovou sezonu v tomto týdnu tradičně otevírají největší finanční instituce z Wall Street, kde se očekává, že výsledky budou podpořeny především silnými výkony v divizích investičního bankovnictví a tradingu, přičemž výnosy z obchodování s akciemi by měly u největších hráčů dohromady dosáhnout zhruba 19 miliard dolarů. Zároveň však investoři bedlivě sledují vývoj čistého úrokového výnosu, jehož tempo růstu ve srovnání s první polovinou roku plošně zpomaluje.
V úterý svá hospodářská čísla zveřejní JPMorgan Chase (JPM), Goldman Sachs (GS) a Citigroup (C). Od JPMorgan Chase trh očekává upravený zisk na akcii ve výši 5,92 dolaru, což představuje meziroční nárůst o 16,8 procenta, a tržby na úrovni 51,37 miliardy dolarů. Ačkoliv se jedná o zpomalení oproti masivnímu růstu z předchozího kvartálu, banka by si měla udržet dvouciferný ziskový růst, k němuž divize obchodování s akciemi přispěje částkou kolem 4,5 miliardy dolarů. Dařit by se mělo i bance Goldman Sachs, u níž analytický konsenzus předpovídá růst zisku na akcii o 6,1 procenta na 12,99 dolaru a tržby 16,77 miliardy dolarů a která by z příznivého prostředí na kapitálových trzích měla vytěžit zhruba 5,1 miliardy dolarů jen v rámci akciového tradingu. Výrazný růst zisku o 18,3 procenta na 2,65 dolaru za akcii vyhlížejí analytici u Citigroup, kde by celkové tržby měly dosáhnout 23,72 miliardy dolarů a kde je trhem kladně hodnocena zejména nákladová disciplína a návrat kapitálu akcionářům.
Ve středu na tyto instituce navážou Morgan Stanley (MS) a Bank of America (BOA). U Morgan Stanley analytici očekávají zisk na akcii ve výši 2,91 dolaru a tržby na úrovni 19,90 miliardy dolarů. Ačkoliv by samotné obchodování s akciemi mělo bance vynést solidních 4,9 miliardy dolarů, očekává se mezikvartální pokles celkových obchodních výnosů a mírně slabší výsledky z investičního bankovnictví kvůli nižšímu objemu dokončených transakcí. Konzervativnější odhady panují také u Bank of America, kde se počítá s jednociferným růstem zisku na 1,09 dolaru na akcii a stejně tak i tržeb na 30,58 miliardy dolarů. Výsledkům by měl pomoci růst čistého úrokového výnosu podpořený silnými objemy úvěrů a vkladů, nicméně výnosy z tradingu, odhadované na 2,6 miliardy dolarů, mohou za hlavní konkurencí zaostávat. Po finančním sektoru pak koncem týdne pozornost trhu přejde k technologickým firmám, svá čísla představí významní zástupci polovodičového průmyslu v čele se společnostmi ASML a TSMC.
Souběžně s firemními výsledky budou trhy v tomto týdnu vstřebávat také klíčová data o vývoji americké inflace, která napoví více o budoucím směřování měnové politiky. Ve středu bude zveřejněn zářijový index spotřebitelských cen CPI, u něhož se na základě odhadů očekává zrychlený meziměsíční nárůst o 0,6 procenta. Jednalo by se o nejvýraznější posun za posledních pět měsíců, který je aktuálně poháněn převážně rostoucími cenami pohonných hmot. Jádrová inflace by podle predikcí měla naopak vykázat meziměsíční zmírnění růstu na úroveň 0,2 procenta. Tento rozdílný vývoj mezi celkovým a jádrovým ukazatelem bude pro americkou centrální banku důležitým vodítkem pro posouzení, zda je do konce roku zapotřebí přistoupit k dalšímu zvýšení úrokových sazeb. Očekávání ohledně úrokových sazeb a vývoje výnosů pak pomůže dotvořit také páteční vystoupení šéfa Fedu Kevina Warshe na výročním zasedání Mezinárodního měnového fondu v Bangkoku.
Co by vám nemělo uniknout 🚨
Technologický index Nasdaq od svého založení v roce 1971 vzrostl o neuvěřitelných 27 540 procent a začátkem letošního října znovu atakoval historická maxima. Řada investorů proto nyní odvrací zrak od největších technologických gigantů a hledá nové příležitosti mezi menšími dravci. Analytici aktuálně upozorňují na konkrétní softwarové, datové a logistické firmy či průkopníky v oblasti autonomní dopravy, kterým předpovídají v ročním horizontu zhodnocení přesahující 100 procent. Kterých pět nenápadných technologických akcií má podle nich potenciál vyrůst dokonce až o 276 procent? To se dozvíte na webu e15.
Svět zachvátil pekelný závod, ve kterém umělá inteligence drtí zavedené vědecké postupy a mocnosti nadřazují svůj geopolitický vliv nad finanční stabilitu. Akciové trhy na tuto realitu plnou dílčích krizí reagují překvapivým klidem, protože spoléhají na osvědčenou záchranu v podobě tištění peněz. Kdo ale nakonec zaplatí účet za hroutící se ekonomické modely a trvale zvýšenou inflaci? K dočtení na Roklen24.
Redakční výběr investičních společností a platforem 📈
Robo-advisory platforma Direct Fondee zprostředkovává pasivní investování do burzovně obchodovaných fondů (ETF). Na českém trhu se profiluje jako nástroj, který automatizuje celý investiční proces od sestavení portfolia až po rebalancing a měnové konverze, čímž cílí nejen na investiční nováčky, ale i na ty, kteří nechtějí správě peněz věnovat mnoho času.
Redakční zhodnocení
+ Automatizace a úspora času: Platforma za klienta automaticky řeší nákupy, průběžný rebalancing portfolia, měnové konverze i přípravu podkladů pro finanční úřad.
+ Zvýhodněné poplatky pro dlouhodobé cíle: Platforma nabízí kompetitivní poplatky u dětských účtů a v rámci dlouhodobého investičního produktu.
– Omezená flexibilita: Klienti nemohou do složení portfolií aktivně zasahovat ani si vybírat konkrétní ETF, což může odradit zkušenější investory.
Slovo zevnitř
„Srozumitelnost a jednoduchost Direct Fondee je logicky velkým benefitem pro lidi, kteří s investováním začínají a hledají způsob, který je celkem snadno pochopitelný a následně nenáročný na údržbu ze strany klienta. Ostatně s cílem ‚rozinvestovat‘ Čechy zvyklé nechávat úspory ležet ladem na spořicích účtech, stavebních spořeních nebo termínovaných účtech Fondee v roce 2017 vzniklo,“ dodává Laureen Höllge, CEO Direct Fondee.
Co aktuálně rezonuje
Největší podíl majetku klientů leží v dynamičtějších portfoliích „Smělý“ a čistě akciovém „Odvážný“, které dominuje i u dětských účtů. Z byznysového hlediska platforma aktuálně zlevňuje poplatky pro klienty, kteří investují přes 10 000 korun měsíčně, a další vývoj směřuje primárně do produktů spojených se zajištěním na stáří.
Graf týdne 📊
Graf jasně ilustruje překvapivou dynamiku na dluhopisových trzích, kde výnosy vládních dluhopisů z vyspělých zemí (červená křivka) v poslední době prudce rostou, zatímco výnosy na rozvíjejících se trzích (modrá křivka) zůstávají relativně stabilní a lépe odolávají globálním výprodejům. Ačkoliv se v regionu emerging markets pohybují výnosy v absolutních číslech dlouhodobě výše, jejich současný pomalejší růst je dán především nižším zadlužením těchto států, nedávnými reformami veřejných financí a pohotovější reakcí tamních centrálních bank na postpandemickou inflaci v porovnání s přístupem západních institucí.
Zdroj: LinkedIn
Osobnost týdne 👑
Israel „Izzy“ Englander (*1948) je americký miliardář a správce hedgeového fondu. Své vzdělání v oboru financí získal na New York University, kde v roce 1970 obdržel bakalářský titul. Ačkoliv následně nastoupil na navazující magisterské studium MBA, program nedokončil a dal přednost budování kariéry v praxi. Jeho první kroky vedly přímo na parket americké burzy American Stock Exchange (AMEX), kde zpočátku působil jako makléř a tvůrce trhu pro společnost Kaufmann, Alsberg & Co. Během těchto let na burzovním parketu si osvojil mechanismy fungování trhů a zaměřil se na obchodování s opcemi.
Zlom v jeho kariéře nastal v roce 1989, kdy společně s Ronaldem Shearem založil hedgeový fond Millennium Management. Fond začínal se skromným počátečním kapitálem 35 milionů dolarů, ale pod Englanderovým vedením zavedl na trhu inovativní model řízení. Na rozdíl od tradičních fondů, kde investiční směr určuje úzké vedení, vybudoval Millennium jako ekosystém desítek (dnes již stovek) nezávislých investičních týmů. Každý tým obchoduje s vlastní strategií, avšak podléhá extrémně přísnému centrálnímu řízení rizik. Pokud manažer překročí předem stanovený limit ztráty, je jeho portfolio automaticky zredukováno nebo zcela zlikvidováno a fond opouští.
Tento přístup se ukázal jako mimořádně úspěšný, protože dokázal generovat stabilní výnosy nezávisle na tom, zda akciové trhy celkově rostly, nebo klesaly. Millennium Management postupně vyrostlo v jeden z největších hedgeových fondů na světě, který aktuálně spravuje kapitál v řádu vyšších desítek miliard dolarů. V pozdějších fázích své kariéry se Englander začal intenzivně věnovat filantropii a své bohatství využívá k dlouhodobé podpoře celé řady vzdělávacích, zdravotnických a charitativních organizací.
Budu moc rád, když mi na e-mail martin.ceska@cncenter.cz dáte vědět, jak vás newsletter (ne)baví, a zároveň ocením i tipy na témata, o kterých byste si chtěli v newsletteru pravidelně číst. Děkuju a přeji hezký den! Martin Češka