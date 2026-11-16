Bitcoin prudce oslabil. Cena zadělává na výzvu, které investoři ještě nečelili
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- Cena největší kryptoměny se zřítila skoro o dvacet procent za týden.
- Sestoupila poblíž letošních minim.
- Rozpadají se i některé dosud fungující poučky, jichž se mohli držitelé bitcoinu a krypta držet.
Nejstarší kryptoměna dosud přinášela dva mimořádně lákavé a zároveň srozumitelné příběhy. Ty dokázaly zaujmout i investory, které jinak rozvíjení myšlenky typu peněz nezávislých na státu nechává lhostejné. Oba příběhy ale začínají drhnout.
Bitcoin je od svého vzniku v roce 2009 stále ještě nejvýnosnějším veřejně obchodovaným aktivem 21. století. A zároveň se během historie vlastního fungování choval cenově relativně předvídatelně. Navzdory mohutným denním výkyvům směnného kurzu.
Pevnou součástí jeho mytologie je pohyb kurzu v cenových cyklech, kdy se fáze maniakálního růstu na nová maxima střídají zhruba po čtyřech letech. Stejně jako jednotlivé roky, kdy cena bitcoinu klesne o vysoké desítky procent, aby pak zadělala na nové kolo růstu. Jenže aktuální vývoj ceny bitcoinu naznačuje, že by mohl historicky poprvé zapsat dva ztrátové roky za sebou.
Bitcoin se těžce sbírá z víkendového pádu k cenovce 62 tisíc dolarů. Za poslední týden klesl o zhruba 15 procent, ostatní velká digitální aktiva jako ether nebo solana oslabila ještě o několik procentních bodů dramatičtěji. Letos byl zatím bitcoin nejlevnější na začátku prázdnin, kdy jedna mince stála 58 tisíc dolarů.
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