Luxus už není závod v počtu displejů. Volvo to pochopilo a boduje se svébytným korábem
- Volvo ES90 nabízí neobvyklé pojetí luxusu, v němž hrají hlavní roli prostor, pohodlí a ticho.
- Pětimetrová limuzína s dojezdem až 697 kilometrů překvapuje technikou i jízdním projevem.
- Vyzkoušeli jsme, čím se švédská novinka odlišuje od konkurence.
Automobilový luxus v poslední dekádě trochu zabloudil. Část výrobců začala interiéry navrhovat tak, jako by hlavním snem jejich zákazníků bylo pracovat jako dispečer v řídícím centru NASA. Obrazovka před řidičem, druhá uprostřed, třetí před spolujezdcem, další vzadu. K tomu animace, barevné linky a menu, ve kterém lze strávit polovinu doby leasingu.
ES90 je nástupcem S90 hlavně jménem a společenskou rolí. Technicky patří do nové generace elektrických Volv, stojí na platformě SPA2 a jako první model značky dostalo 800voltovou architekturu. Zároveň je to automobilový mezidruh. Má elegantní siluetu sedanu, velké páté dveře liftbacku a kvůli baterii sedí o něco výš, než by člověk od limuzíny čekal. Měří přesně pět metrů a rozvor má 3,1 metru. Právě proporce vysvětlují, proč z některých úhlů vypadá trochu neobvykle, ale i to, proč je uvnitř tak prostorné. Tolik místa jste ještě možná nikdy v autě neviděli.
Design zapůsobí hlavně tím, co všechno nechal stranou. Žádná obří maska, falešné výdechy ani snaha suplovat absenci spalovacího motoru vizuálním cirkusem. Emblematický světelný podpis vertikálních zadních světel jako odkaz na designovou DNA Volva samozřejmě zůstal zachován. Součinitel odporu vzduchu 0,25 je nejlepší v historii značky. ES90 nepůsobí futuristicky za každou cenu. Spíš jako by někdo vzal tradiční severskou limuzínu a odstranil z ní všechno, co už nedává smysl.
Obývák místo kokpitu
Volvo uvnitř nabízí především prostor. Uprostřed se nachází vertikální 14,5palcový displej, před řidičem menší devítipalcový štít a ve vyšších verzích head-up displej. To podstatné se ale neděje na obrazovkách.
Ušlechtilé dřevo, textilie, Nordico nebo kůže Nappa, kovové detaily a jemné osvětlení vytvářejí prostředí, které je drahé bez potřeby okázale dávat cenu najevo. Vyšší výbava testovaného modelu přidává masážní a ventilovaná přední sedadla, odvětrávání vzadu, elektricky polohovatelná zadní opěradla, vrstvená skla nebo elektrochromatickou panoramatickou střechu, jež se jako zázrakem zatáhne do bílé matné barvy nebo opět rozjasní. Audiosystém Bowers & Wilkins má 25 reproduktorů a výkon 1610 wattů; v kabině, která je sama o sobě mimořádně tichá, je to jeden z příplatků, jejichž smysl pochopíte dřív ušima než pohledem do ceníku.
Největší argument ES90 však sedí ve druhé řadě. Dlouhý rozvor vytvořil takový prostor pro nohy, jaký může závidět i leckterý uživatel na zakázku prodloužené limuzíny. Tohle Volvo se klidně nechá řídit řidičem a majitel může sedět vzadu, aniž by to působilo jako omyl. Baterie pochopitelně zvedá celou podlahu, takže stehna nejsou podepřená tak přirozeně jako v klasickém sedanu. Přesto je zadní část kabiny jedním z hlavních trumfů vozu.
Praktickou výhodou jsou velké páté dveře. Někdo by mohl čekat, že zavazadlový prostor nebude kvůli královskému pohodlí na zadních sedadlech tak objemný, nabízí ale úctyhodných 442 litrů zavazadelníku a k tomu ještě malý přední kufr na kabely nebo jiné drobnosti. Papírově to sice není rekordman své třídy, v běžném používání je však liftback výrazně příjemnější než klasický sedan.
Dvě a půl tuny, které nikam nespěchají
Základní motor posílá na zadní kola 245 kW, tedy 333 koní, a 480 newtonmetrů. Z nuly na stovku zrychlí za 6,6 sekundy. V době elektromobilů, jež se chlubí sprintem pod čtyři sekundy, to zní až skromně. Jenže právě tak to má být. ES90 nepotřebuje při každém sešlápnutí plynu dokazovat, že elektrický motor umí okamžitý točivý moment. Nástup výkonu je plynulý a pružnost dostatečná. Mnohem více se chování vozu při zrychlení podobá silným spalovacím motorům než některým elektrickým žehličkám na kolech. A to může řadu konzervativnějších uživatelů k elektromobilu naopak přilákat.
Volvo ES90 nabízí neobvyklé pojetí luxusu, v němž hrají hlavní roli prostor, pohodlí a ticho. |
Twin Motor má výkon 330 kW, vrcholný Twin Motor Performance 500 kW; ten zvládá stovku za čtyři sekundy. Silnější verze mají zároveň větší, 103kWh využitelnou baterii, s níž Volvo udává maximální kombinovaný dojezd až 697 kilometrů. Prakticky využitelný dojezd je v tomto případě 500–540 kilometrů, což je i vzhledem ke konkurenci velmi slušné číslo.
Na silnici je důležitější ještě jiná hodnota: ticho. ES90 patří k elektromobilům, u nichž absence spalovacího motoru není cílem, ale teprve začátkem práce s akustikou. Na kvalitní dálnici se vůz pohybuje s lehkostí větších limuzín. Vzduchové odpružení ve výbavě Ultra umí dlouhé vlny i většinu ostrých nerovností filtrovat velmi přesvědčivě. Řízení je lehké, spíš přesné než komunikativní. Tohle není auto, které by vás lákalo hledat nejbližší okresku. Je stabilní, jisté a i přes vysokou hmotnost drží stopu, ale nesnaží se předstírat subtilnost. Je to velký elektromobil určený k rychlému a klidnému překonávání vzdáleností. Chce, abyste po třech hodinách vystoupili méně unavení, než když jste nastupovali.
Rekuperace, na kterou nemusíte myslet
Nejzajímavější detail se neodehrává na displeji ani pod kapotou, ale mezi pravou nohou řidiče a softwarem auta. Volvo se u rekuperace rozhodlo nejít cestou pádel pod volantem a několika stupňů brzdného účinku. V režimu One Pedal Drive Auto sleduje situaci před vozem a podle ní samo rozhoduje, zda má zpomalovat, nebo plachtit.
Výsledek připomíná adaptivní tempomat, jen obráceně. Když se přibližujete k pomalejšímu autu nebo se dostanete do situace, jež vyžaduje ubrat rychlost, ES90 začne plynule rekuperovat a podle potřeby dojde až do úplného zastavení. Jakmile důvod ke zpomalování zmizí, vůz přejde do plachtění a využije setrvačnost. Řidič nemusí řešit, zda má zvolený druhý nebo třetí stupeň. Jen dávkuje pedálem a auto se snaží zbytek pochopit.
Právě tady dává smysl výpočetní výkon nové elektronické architektury. ES90 používá dvojici procesorů Nvidia Drive AGX Orin s výkonem přes 500 bilionů operací za sekundu. Číslo samo zní jako marketingová položka, jenže automatická rekuperace ukazuje praktičtější pointu: senzory a software nejsou jen kvůli budoucímu autonomnímu řízení. Už dnes dokážou zpříjemnit úplně obyčejné zpomalování.
Stejně nenápadně Volvo přistoupilo k nabíjení. Osmisetvoltová soustava umožňuje u zadokolky přes 300 kW, u čtyřkolek až 350 kW. Při nabíjení na rychlé nabíječce Ionity se testovaný Twin Motor Performance dostal z 50 na 90 procent do 20 minut. Reálná spotřeba závisí na verzi, kolech i na tempu a při dálniční dynamické jízdě se může pohybovat kolem 20–22 kWh na 100 kilometrů.
Minimalismus má odvrácenou stranu. Některé funkce jsou zbytečně schované v centrálním displeji, přes obrazovku se otevírá i schránka před spolujezdcem, naopak manuální dvířka nabíjecího portu s gumovou krytkou působí u auta této cenové kategorie spíš obyčejně. Pětimetrové karoserii by prospěla natáčecí zadní náprava
Přesto je Volvo ES90 naprosto výjimečné auto, vrchol své třídy, který má ale oproti konkurentům něco navíc: neztratilo nic z klasické severské duše Volva, takže v něm vše vzorově ladí jak designově, tak technicky.