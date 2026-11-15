Tajemství ukrytého rubínu. Šperkařská značka Roberto Coin slaví třicet let, Praha je pro ni výjimečná
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Italská šperkařská značka Roberto Coin slaví 30 let a působí v 60 zemích světa.
Pražský butik patří mezi pouhé tři prodejny přímo vlastněné rodinou zakladatele.
Čeští zákazníci mají specifický vkus, kterému značka přizpůsobuje nabídku.
Na první pohled ho neuvidíte. Je schovaný na vnitřní straně šperku, přímo tam, kde se dotýká kůže. Malý rubín je poznávacím znamením italské šperkařské značky Roberto Coin od jejího počátku v roce 1996. Na jejím českém úspěchu má podíl i butik v Pařížské ulici, jeden ze tří, jež přímo vlastní rodina Coinů.
Třicet let po založení působí Roberto Coin v 60 zemích a kolekce značky jsou dostupné ve více než tisíci prodejnách. Výraznou pozici má Roberto Coin také v USA, kde byla podle Watches of Switzerland Group v roce 2023 šestou největší šperkařskou značkou podle maloobchodní hodnoty prodejů. O rok později právě tato britská společnost za 130 milionů dolarů koupila Roberto Coin Inc., která drží distribuční práva pro značku v USA, Kanadě, Střední Americe a v Karibiku.
Střídmost i experimentování
Jak se tato globální strategie promítá do českého trhu, řešíme v butiku v pražské Pařížské ulici se Štěpánem Pokludou, manažerem prodejů a marketingu značky Roberto Coin. Podle něj stojí za růstem především „pečlivé zacílení na jednotlivé trhy a skupiny zákazníků a neustálé inovace, a to jak v designech, tak v technologiích“. V Praze se tato strategie projevuje i při výběru kolekcí. V tom, jak Pokluda potvrzuje, má zdejší butik volnou ruku – centrála respektuje vkus konkrétního trhu. Mezi aktuálně oblíbené kolekce v Praze patří například Venetian Princess, inspirovaná motivy benátských paláců. Novějším přírůstkem je kolekce Jasmine s jemnějšími květinovými tvary.
Pokluda popisuje, že čeští zákazníci, podobně jako ti v celé střední Evropě, jsou při výběru dražších šperků střídmější než například klientela na Blízkém východě. U výraznějších designů se ale experimentu nebojí: „Zákazníci si někdy uvědomí, že nechtějí mít jen tři stejné modely náramku nebo prstenu, který mají všichni. Tehdy přichází Roberto Coin.“
Výjimečné postavení pražského butiku
Pražský butik patří mezi tři prodejny značky, které rodina Coinů vlastní přímo. Mimochodem, zakladateli Robertu Coinovi je dnes 82 let, podle Pokludy se ale na směřování firmy stále aktivně podílí. Další dvě prodejny jsou v Benátkách a v Římě. Většinu zákazníků té pražské z Pokludovy zkušenosti tvoří místní klientela. Pařížská je pro tento typ prodeje podle něj důležitá i v době, kdy lze nákup vyřídit online.
Také v Praze je stále k vidění detail, který definuje tvorbu Roberta Coina od počátku jeho značky a stal se jejím charakteristickým prvkem. Rubín zapuštěný do vnitřní strany šperku, jenž se přímo dotýká kůže svého majitele, jemuž má přinášet štěstí, se poprvé objevil v kolekci Appassionata právě v roce 1996.
Značka přitom vznikla v italské Vicenze, jednom z tradičních evropských center zlatnictví. Roberto Coin se původně věnoval hotelnictví, než se rozhodl podnikat ve šperkařství. Jeho společnost dodnes staví na spojení italského řemesla, výrazného designu a častého obměňování kolekcí. Podle vlastních údajů každoročně vytváří více než 600 nových návrhů. Právě schopnost pravidelně přicházet s novými modely má značce pomáhat oslovovat zákazníky s odlišným vkusem na jednotlivých trzích.
Expanze Roberta Coina navíc přichází v době, kdy se světový trh s luxusním zbožím potýká s opatrnějšími spotřebiteli. Šperky však patří k jeho odolnějším segmentům. Podle analýzy poradenské společnosti Bain & Company z roku 2025 těží tento obor mimo jiné z toho, že zákazníci vnímají drahé šperky nejen jako módní doplněk, ale také jako předmět schopný dlouhodobě uchovávat hodnotu. Rostoucí ceny drahých kovů tento pohled dále posilují. Ve srovnání s některými jinými kategoriemi luxusního zboží si proto šperkařství udržuje relativně silnou pozici.
Rostoucí význam tohoto segmentu dokládá i zmíněná akvizice amerického distributora Roberto Coin skupinou Watches of Switzerland. Pro britskou společnost šlo o součást strategie posilování v luxusním šperkařství na americkém trhu, který patří k nejvýznamnějším na světě. Samotná italská značka přitom zůstala mimo tuto transakci. Pro Roberto Coin tak vznikl model, v němž se mezinárodní expanze opírá o silného distribučního partnera, zatímco tvorba šperků a identita značky zůstávají spojené s italským původem.