Stát nedal ani korunu, lidé poslali deset milionů. Šéfka oslav 17. listopadu promluvila o penězích i výhrůžkách
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- Spolek Díky, že můžem pořádá oslavy už třináct let a každoročně na ně přichází přes 100 tisíc lidí.
- Mladá generace se podle výkonné ředitelky spolku Díky, že můžem Báry Stárek potýká s nejistotou a pocitem, že ji politici neposlouchají.
- V rozhovoru pro FLOW mluví také o osobních útocích a výhrůžkách na sociálních sítích, které už řeší s právníky a policií.
Letošní oslavy 17. listopadu budou mimořádně nabité. Organizátoři připravili 160 programových bodů od kultury přes vzdělávání až po aktuální společenské debaty. Těch bude celkem 23. Program připomene také nedožité 90. narozeniny Václava Havla, deset let od úmrtí Věry Čáslavské nebo 70 let vietnamské menšiny v České republice.
Přípravy ovšem provázely komplikace s financováním. Ministerstvo kultury spolku Díky, že můžem dotaci neposkytlo s odůvodněním, že se jeho žádost nevešla do dotačního okruhu určeného pro kulatá výročí. Podle výkonné ředitelky spolku Díky, že můžem Báry Stárek však nebyl problém pouze v samotném zamítnutí, ale především v průběhu celého řízení. Na výsledek čekali přibližně půl roku, opakovaně se rušila plánovaná jednání a organizátoři dlouho nevěděli, s jakým rozpočtem mohou počítat.
„Nebudeme říkat, že máme na finance právo. Ale myslím si, že je úplně v pořádku, když jako nevládní organizace, která dělá akci zdarma pro všechny lidi, o podporu žádáme,“ říká Stárek v pořadu FLOW. Podle ní by stát měl být partnerem největší oslavy státního svátku v České republice, kterou každoročně navštíví přes 100 tisíc lidí.
Co se dozvíte v nejnovější epizodě FLOW:
🟠 Co letos chystá spolek Díky, že můžem na oslavy 17. listopadu a jaké debaty či výročí budou v programu
🟠 Proč ministerstvo kultury neudělilo spolku dotaci a v čem byl půlroční schvalovací proces netransparentní
🟠 Jak veřejnost nahradila výpadek státní podpory a vybrala na oslavy téměř deset milionů korun
🟠 Proč podle Báry Stárek hrozí oslabení veřejnoprávních médií při přechodu na financování ze státního rozpočtu
🟠 Jak čelila vlně útoků a výhrůžek na sociálních sítích po příspěvku Jindřicha Rajchla a proč věc řeší s právníky a policií
🟠 Proč se mladí lidé v Česku na rozdíl od západní Evropy nekloní k politickým extrémům a čeho se bojí nejvíc
🟠 Jaké dopady může mít nástup umělé inteligence na pracovní trh a proč na to české školství není připravené
Nakonec však organizátoři získali výraznou podporu od veřejnosti. Lidé přispěli přibližně 9,7 milionu korun. „Je to obrovské ocenění nejenom naší práce, ale i toho, jak tenhle svátek pořád rezonuje českou populací,“ hodnotí Stárek.
Mladí lidé se bojí o budoucnost
Spolek Díky, že můžem se už 13 let snaží připomínat 17. listopad tak, aby nezůstal pouze historickou událostí. Jedním z hlavních cílů bylo přivést k oslavám mladší generaci. Podle Stárek se to daří – více než třetina návštěvníků je mladší třiceti let. Organizace se dnes věnuje také vzdělávání a dalším projektům, které mají mladým lidem přiblížit demokratická témata.
Bára Stárek
Je česká aktivistka a fundraiserka. Působí jako výkonná ředitelka organizace Díky, že můžem.
Právě budoucnost mladé generace je podle ní tématem, které by společnost neměla podceňovat. Mladí lidé řeší podobné věci jako starší generace – bydlení, ekonomickou stabilitu, zdravotnictví nebo kvalitní vzdělávání. Jejich obavy navíc posilují dopady pandemie, válka na Ukrajině, hybridní hrozby, sociální sítě a rychlý nástup umělé inteligence.
„Mladá generace si přijde nevyslyšená. Spousta věcí se podceňuje, například krize bydlení nebo zhoršující se duševní zdraví,“ upozorňuje. Podle ní pak mladí lidé ve světě stále častěji volí protestně, protože mají pocit, že současný systém jejich problémy neřeší.
Výhrůžky nejsou kritika
Stárek se v rozhovoru dotkla také osobních útoků, kterým v poslední době čelila na sociálních sítích. Stalo se tak pod příspěvkem poslance za SPD Jindřicha Rajchla. Některá vyjádření podle ní překročila hranice běžné kritiky a obsahovala lživá tvrzení i výhrůžky. „Politici by měli jít příkladem, to je úplný základ,“ míní. Spolek proto situaci řeší s právníky a je v kontaktu s policií. „Mám ráda kritiku a zpětnou vazbu. Tohle, co se stalo, ale za mě není kritika. Tohle je vlastně čistá výhrůžka,“ říká.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
(00:00) Úvod a program letošních oslav 17. listopadu
(01:30) Zamítnutá dotace od Ministerstva kultury a téměř 10 milionů od veřejnosti
(02:41) Jak se 17. listopad za 13 let proměnil a oslovil mladou generaci
(04:09) Půlroční čekání a rušené schůzky: Proč byl dotační proces netransparentní
(07:31) Bude ministr Klempíř na oslavách vítaným hostem?
(09:08) Boj o veřejnoprávní média jako jedno z hlavních témat programu
(10:33) Proč Bára Stárek míří na demonstraci na Letné
(11:28) Jak mladí sledují Českou televizi a rozhlas a proč je ČT :D srdcovka
(13:32) Pocit bezmoci v USA při nočním hlasování o poplatcích a traumata české společnosti
(16:40) Útok Jindřicha Rajchla, vlna solidarity a obavy mladých o budoucnost
(19:27) Právní kroky, kontakt s policií a záplava botů v nenávistných komentářích
(23:02) Boření stereotypů: Čeho se mladí lidé v Česku skutečně bojí
(25:55) Proč v Česku na rozdíl od Německa mladí netíhnou k politickým extrémům
(28:28) Co všechno dnes dělá spolek Díky, že můžem mimo 17. listopad
(31:18) Od dobrovolnice k výkonné ředitelce a jak funguje vedení spolku
(33:44) Expanze do Liberce a proč české školství nestíhá nástup umělé inteligence
(37:05) Rodinné vzpomínky na rok 1989 a proč je atmosféra na Národní třídě každý rok silná