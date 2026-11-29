Akcie evropských automobilek lákají na nízké ceny. Potenciál růstu má ale jen jedna
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- Akcie evropských automobilek jsou nejlevnější za řadu let.
- Jak už to však na kapitálovém trhu bývá, nízká cena automaticky neznamená výhodnou koupi.
- Akcie výrobců aut s výjimkou Volva vidíme spíše jako past. Atraktivnější jsou dnes podle nás jejich dodavatelé. I ti však mají slabiny.
Evropské akcie letos rostou, automobilový průmysl ale zůstává stranou. Index STOXX Europe 600 Autos & Parts od začátku roku ztrácí 22 procent, zatímco širší STOXX 600 posílil o 7,6 procenta a od listopadového maxima pak ztratil čtyři procenta. Od konce října se rozdíl dále prohloubil: celkově trh mírně oslabil, automobilky ale ještě výrazně víc. Jde o výprodej, který nabízí slevu, nebo o varování?
Příčiny jsou zřejmé. Čína tlačí na evropské výrobce ze dvou stran. Podíl čínských značek na evropském trhu ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostl z 5,7 na 10,7 procenta a v září dosáhl přibližně 14 procent. Současně evropským značkám prudce klesají prodeje v samotné Číně: Mercedesu ve třetím čtvrtletí o necelou třetinu a BMW pak o čtvrtinu. Další nejistotu přinášejí cla a nejasná emisní pravidla. Sektor je levný z dobrého důvodu.
Imunní nejsou ani prémiové značky
Stellantis, vlastník Fiatu, Peugeotu či Opelu, ve třetím čtvrtletí utržil 37,6 miliardy eur. Přestože je Evropa jeho jediným ztrátovým regionem, očištěný provozní zisk činil jen 300 milionů eur. To je méně než jeden cent z každého eura tržeb. Za čtvrtletí firma spálila čtyři miliardy eur hotovosti a kladné cashflow očekává nejdříve příští rok. Nejde o přechodné zakolísání, ale o restrukturalizaci na několik let. Trh stále počítá s rychlejším zotavením, než naznačují výsledky.
BMW ve třetím čtvrtletí zvýšilo prodeje v Evropě i USA, provozní marže automobilové divize však klesla na 3,4 procenta. Začátkem listopadu firma kvůli rozšíření restrukturalizace snížila výhled této marže téměř k nule, do pásma −0,5 až +0,5 procenta. Na první pohled má silnou hotovostní pozici, značná část prostředků je však vázána v leasingovém financování vlastních vozů a trh tuto skutečnost již zohledňuje. Případný růst akcie nevyvažuje riziko poklesu.
Mercedes řeší jiný problém, závěr je však podobný. Mimo Čínu se mu daří: poptávka po elektromobilech je rekordní a prodeje v Evropě a USA rostly třetí čtvrtletí po sobě. Jenže stejně jako u Stellantisu jediný trh může celkový obraz převážit. Očištěná marže u osobních vozů ve třetím čtvrtletí činila pouhých 2,5 procenta a vedení snížilo výhled na celý rok z původních 3–5 procent na 2–3 procenta. Bez zlepšení v Číně se slibované oživení může znovu odložit.
Ani dodavatelé nejsou bez rizika
U dodavatelů funguje jiná logika. Výrobci lakoven, sedadel nebo elektroniky dodávají většímu počtu automobilek. Když jedna značka ztrácí podíl, jiná jej často získává a zakázka nemusí zmizet. Záleží tedy méně na tom, kdo ze současného soupeření vyjde vítězně. Ani dodavatelé však nejsou úplně bez rizika: mají dluhy a procházejí restrukturalizací. Jejich současné ocenění a konkrétní impulzy ke zlepšení však nabízejí lepší poměr výnosu a rizika.
Německá společnost Dürr je známá dodávkami lakoven, ovšem automobilový sektor tvoří jen 53 procent jejích tržeb. Zbytek připadá mimo jiné na dřevoobráběcí stroje HOMAG a průmyslovou automatizaci. Provozní marže firmy očištěná o mimořádné položky ve třetím čtvrtletí vzrostla na 5,7 procenta. Za pozornost stojí dluh, který se od konce loňského roku zhruba zdvojnásobil na 137 milionů eur. Nejde však o provozní krizi: společnost využívá vysoké zálohy přijaté na konci loňského roku a vedení potvrdilo výhled cashflow mezi −150 miliony eur a nulou. Při ceně akcie kolem 15,70 eura nabízí zhruba pětiprocentní dividendový výnos a zajímavý růstový potenciál.
I u výrobce sedadel a elektroniky Forvia je klíčový dluh. Firma dokončuje prodej divize interiérů globálnímu fondu Apollo. Transakce získala všechna potřebná schválení a má být uzavřena ještě letos. Čistý dluh, tedy zadlužení po odečtení hotovosti, by díky ní měl klesnout o více než miliardu eur. Právě vysoké zadlužení omezuje Forvii manévrovací prostor při nižší výrobě aut. Tržby přesto ve třetím čtvrtletí překonaly slábnoucí trh a prodeje elektroniky vzrostly o sedm procent. Dokud prodej nebude dokončen, dluh zůstává rizikem. Potenciál růstu akcie jej však více než vyvažuje.
Švédská výjimka
Vzácnou výjimkou mezi automobilkami je Volvo majoritně ovládané čínským koncernem Geely. Po výsledcích za třetí čtvrtletí jeho akcie ztratily zhruba čtvrtinu hodnoty. Trh tak předpokládá, že Volvo dlouhodobě vydělá jen 1,5–2 procenta tržeb. To by znamenalo trvalé zhoršení oproti průměru kolem 5,8 procenta v letech 2017–2024; vedení přitom cílí na více než osm procent.
Volvo se chystá na další snížení nákladů o pět miliard švédských korun a na nový elektrický model EX60 má přes 50 tisíc evropských objednávek. Rizika jsou zřejmá: ve třetím čtvrtletí spálilo hotovost ve výši 8,9 miliardy švédských korun a jeho prodeje v Číně klesly téměř o polovinu. Pokud se obrat podaří, růstový potenciál je mimořádný.
Kupovat celý sektor jen proto, že zlevnil, by byla chyba. U automobilek je nízká cena spíše varováním, právě s výjimkou Volva. Lepší volbou jsou dnes dodavatelé. Kdo přesto chce vsadit na celý sektor, měl by vědět, že u automobilových společností je zhruba 65procentní pravděpodobnost, že alespoň jedna z nich během příštích dvou let zruší či sníží dividendu, bude muset požádat akcionáře o nový kapitál nebo poruší podmínky svých úvěrů.
Autor je řídícím partnerem společnosti Evermore Capital Management. Autor a/nebo fond, který zastupuje, drží investiční pozice v některých společnostech zmíněných v textu. Nejedná se o investiční doporučení. Názory vyjádřené v tomto textu jsou soukromými názory autora a mohou se lišit od pozice fondu.