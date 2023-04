Pro zvýšení DPH je teď nejlepší doba. Vhodnější jsou ale škrty | e15.cz

Podstatou návrhu široce diskutovaného v minulých dnech v médiích je sloučení snížených sazeb DPH ve výši 15 procent, kde jsou například potraviny, a sazby desetiprocentní uplatňované na léky, dětskou výživu, knihy či čepované pivo, do jedné sazby ve výši 14 procent. A zároveň se některé položky z obou snížených sazeb mají přesunout do té základní, 21procentní.

A to by bezesporu pohnulo cenami, což by byl v současné atmosféře politicky hodně odvážný, skoro riskantní krok. Zvláště když největší zdražení mohlo postihnout docela citlivé položky, jako je teplo či vodné a stočné. U těchto položek by mohly ceny kvůli vyšší dani vyskočit o desetinu.