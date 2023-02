Kompletní odmítnutí Klímovy práce by bylo velkou chybou | e15.cz

Bylo to překvapení, alespoň pro většinu lidí. Michal Klíma, vládní zmocněnec pro média a dezinformace, ve středu ve své funkci náhle skončil. Jeho pozici vláda zrušila, agendu rozdělila. Klíma se sice od premiéra dočkal formálního poděkování, ovšem na tiskovou konferenci už jej ani nezvali a co je ještě podstatnější, výsledek jeho roční práce, takzvaný Akční plán proti dezinformacím, spadl do koše a vláda s ním nadále nepočítá. Kompletní odmítnutí Klímovy práce by však bylo velkou chybou.