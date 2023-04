Snížení těžby OPEC vrátí trh s ropou zpět do deficitu | e15.cz

OPEC ohlásil redukci produkce o 1,1 milionu barelů za den, na což trh reagoval prudkým růstem cen zpět nad 80 dolarů. Pokles spotřeby ropy v USA i v Evropě tlačil od loňského léta ceny ropy níž, přičemž zvýšená poptávka v důsledku znovuotevření čínské ekonomiky nebyla schopna tento výpadek kompenzovat. Projevilo se to mimo jiné v nárůstu ropných zásob v USA v letošním roce.

Americká vláda tak nebyla zatím nucena sáhnout k dalšímu rozprodeji strategických ropných zásob, který ohlásila v reakci na ruskou redukci těžby v roce letošním. Původní plán byl americké rezervy od února znovu navyšovat potom, co jejich stav klesl za posledních 10 let téměř na polovinu. K tomuto kroku ale USA nic nenutí vzhledem k tomu, že se v posledních letech staly čistým exportérem černého zlata. Letos v únoru překročil celkový objem amerického ropného exportu pět milionů barelů za den. Jen pro srovnání: před deseti lety to nebylo ani 100 tisíc barelů za den.

Sázky finančních spekulantů na růst cen vyjádřené hodnotou čistých pozic v derivátech na ropu (CFTC NYMEX Oil) klesly v polovině března nejníž od ledna 2016. V závěru minulého měsíce došlo ovšem k obratu a institucionální investoři včetně hedgeových fondů začali budovat opět dlouhé pozice. Stejně tak šly nahoru odhady cen analytiků na letošní i příští rok.

Zatímco tradičně optimističtí GoldmanSachs očekávají návrat cen ropy Brent nad sto dolarů za barel už v prvním čtvrtletí příštího roku, analytici J.P. Morgan očekávají růst cen lehce nad 90 dolarů až ke konci roku. Snížení produkce by mělo totiž vrátit trh z ropou z přebytku zpět do deficitu během druhé poloviny roku 2023.

Vzhledem k přetrvávající slabší poptávce ovšem s kolegy v J&T nepředpokládáme růst cen nad sto dolarů a zůstáváme u strategie obchodního rozmezí 70–90 dolarů za barel na další měsíce s tím, že nejbližší týdny by se cena Brentu mohla udržet v pásmu 80–90 dolarů.