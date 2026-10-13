Snaha pečovat o sebe roste. Polovině Čechů ale stále chybí pohyb, říká Miroslav Rech z MultiSportu
- Více než polovina lidí v produktivním věku se v Česku nevěnuje žádné pravidelné pohybové aktivitě, říká generální ředitel společnosti MultiSport Benefit Miroslav Rech v podcastu Trendy v udržitelnosti, který přináší projekt [ta] Udržitelnost spolu s e15.
- Sportování zaměstnanců podporuje stále více zaměstnavatelů. Pohybově aktivní lidé totiž mimo jiné marodí až o 30 procent méně.
- Začátky na českém trhu nebyly lehké, ale dnes je karta MultiSport třetí nejoblíbenější zaměstnanecký benefit.
Z účasti na běžeckých závodech nebo při pohledu do pražských fitness center v ranní špičce by se mohlo zdát, že Češi žijí pohybem. Realita však tak pozitivní není. „Přes 50 procent lidí v produktivním věku se nehýbe vůbec, takže v tomto máme před sebou ještě spoustu práce,“ říká Miroslav Rech, generální ředitel firmy MultiSport Benefit. Zároveň dodává, že snaha lidí o sebe pečovat sílí, a proto hledí do budoucna s optimismem.
Pozitivní roli hraje i to, že si význam aktivního a zdravého životního stylu zaměstnanců stále více uvědomují i zaměstnavatelé. „Lidé, kteří jsou pohybově aktivní, marodí až o 30 procent méně. A to už je zejména ve velkých firmách skutečně znát,“ podotýká Rech. Pohyb se zároveň stává celospolečenským trendem. Zejména v mladé generaci podle něho přibývá uchazečů o práci, kteří se při výběru zaměstnavatele zajímají také o podporu pohybových aktivit formou zaměstnaneckých benefitů.
Z těžkých začátků k tisícům zaměstnavatelů
Jednou z cest, kterou mohou zaměstnavatelé využít, je karta MultiSport. Buď ji svým zaměstnancům hradí plně, což dělá asi čtvrtina z nich. V polovině případů se o náklady obě strany podělí. Ve zbývající čtvrtině zaměstnavatel kartu pouze zprostředkovává a zaměstnanec si ji platí sám. Karta mu pak umožňuje jednou denně vstup do jakéhokoli z partnerských sportovišť MultiSportu a zároveň může až dvakrát denně využít sdílené kolo.
Společnost MultiSport Benefit, která je součástí nadnárodní skupiny Benefit Systems, v Česku působí sedmnáctým rokem. Začátky na tuzemském trhu nebyly podle Recha vůbec jednoduché. „Dovolím si použít výrok kolegyně, která říká, že to bylo podobné jako šířit ve středověku křesťanství,“ přibližuje manažer.
Firmy však postupně začaly chápat, že karta MultiSport není pouze zaměstnaneckým benefitem, ale také strategickou investicí. Nejde přitom jen o menší nemocnost a vyšší vitalitu zaměstnanců, ale také o stále atraktivnější výhodu na pracovním trhu. „Karta MultiSport je dnes podle průzkumů třetí nejoblíbenější benefit po dnech dovolené nad zákonný rámec a stravenkách,“ srovnává Rech. Se společností MuliSport tak v současnosti spolupracuje přes 13 tisíc zaměstnavatelů a jejich počet nadále roste. Držitelů karty je přes 350 tisíc a síť zahrnuje přibližně 2 500 partnerských sportovišť a dalších míst k pohybu.
Nepřepálit start
Z dat Multisportu vyplývá, že mezi zaměstnanci jsou nejoblíbenější fitness centra a skupinové lekce, následuje plavání a raketové sporty jako tenis, badminton či squash. Obecně ale Čechy podle Recha nejvíce baví turistika, pak je to běh a jízda na kole.
Specifikem je, že Češi jsou oproti obyvatelům jiných zemí, kde MultiSport působí, otevřenější zkoušení nových aktivit. „Člověk, který je například plavec, se velmi snadno nechá přesvědčit, aby vyzkoušel třeba lezení,“ říká Rech. Lidé u novinek obvykle dlouho nevydrží, ale variabilita aktivit je podle něj určitě pozitivní.
Pro začátečníky, kteří se po letech převážně sedavého způsobu života rozhodnou začít s pohybem, má šéf MultiSportu jednoduchá doporučení. „Je důležité si hned na začátku říct, proč to dělám, vybrat si aktivitu, která mě baví, zařadit ji pravidelně do týdenního harmonogramu a stanovit si reálné cíle. Hlavně začít pomalu a v klidu, ať si tělo přivykne,“ konstatuje.
Důležitá je podle něj také dlouhodobá motivace. Pokud člověk očekává rychlou proměnu kondice nebo výrazné výsledky v krátkém čase, může ho počáteční nadšení brzy opustit. Pravidelný pohyb ale nemusí znamenat náročný trénink. I menší změny v každodenním režimu mohou postupně přinést lepší kondici a vytvořit návyk, který se dlouhodobě udrží.
Jak velký vliv má pohyb na duševní zdraví? Je na tom Česko dobře ve vybavenosti sportovišti? A liší se obyvatelé různých regionů země svou chutí k pohybu? Nejen na to odpovídá v rozhovoru Miroslav Rech z MultiSportu.