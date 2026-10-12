Češi na dovolené šetří jinak než dřív. Cestování neomezují, mění ale způsob utrácení
Zahraniční dovolená letos vyjde Čechy v průměru na 21 tisíc korun na osobu, podobně jako vloni. To ale neznamená, že by při plánování přestali řešit cenu. Podle aktuálního průzkumu společnosti NMS pro ERGO Cestovní Pojišťovnu jsou finance pro téměř polovinu těch, kteří zůstávají v Česku, jedním z důvodů, proč do zahraničí nevyrazí.
Data zároveň ukazují i druhou stranu mince: kdo na zahraniční dovolenou jede, nechce nutně hledat nejlevnější variantu. Češi stále víc zvažují, za co se jim vyplatí utratit víc a kde naopak mohou ušetřit.
Cena rozhoduje. Komfort ale Češi opouštět nechtějí
Podle průzkumu NMS pro ERGO Cestovní plánuje největší skupina Čechů, 38 %, utratit za zahraniční dovolenou 15 až 30 tisíc korun na osobu. Dalších 27 % počítá s částkou mezi 10 a 15 tisíci, zatímco 18 % chce zůstat pod hranicí 10 tisíc korun. Stejných 18 % naopak plánuje vydat víc než 30 tisíc korun.
Alespoň jednu finanční překážku cestování do zahraničí uvedlo 49 % respondentů. Nejčastěji šlo o rostoucí výdaje domácnosti, vyšší ceny zájezdů a služeb nebo inflaci.
Jenže to je jen jedna strana.
Cestovní kanceláře oslovené ERGO Cestovní popisují rostoucí zájem o kvalitnější dovolenou. Klienti si vybírají hotely se čtyřmi a pěti hvězdičkami, all inclusive pobyty, lepší místa v letadle nebo další služby, jako letištní transfery a salonky.
Češi cenu sledují, ale zvažují i to, co za svoje peníze dostanou.
Dovolená Čechů v číslech
|21 000 Kč: průměrný plánovaný rozpočet na zahraniční dovolenou na osobu
38 %: plánuje utratit 15 až 30 tisíc Kč
18 %: počítá s částkou nad 30 tisíc Kč
49 %: uvádí alespoň jednu finanční překážku cestování do zahraničí
Zdroj: průzkum NMS pro ERGO Cestovní Pojišťovnu, 2026
Nejde jen o cenu. Mění se i to, za co utrácíme
Změna nemusí být jen v tom, kolik za dovolenou utratíme, ale i v tom, za co. Část rozpočtu můžeme ušetřit změnou termínu, dopravy nebo ubytování a jinde si naopak připlatit za větší pohodlí.
Data cestovních kanceláří tenhle posun dobře ilustrují. Podle Čedoku tvoří ubytování v hotelech se čtyřmi a pěti hvězdičkami 85 % jeho rezervací. Fischer a Exim Tours zase zaznamenávají vyšší zájem o doplňkové služby jako transfery z letiště, letištní salonky nebo cestování v byznys třídě.
Rozpočet se nemusí jen zmenšovat, spíš se mění priority, podle kterých ho rozdělujeme.
Ne všechny náklady jde naplánovat
Cenu letenky, hotelu nebo pronájmu auta si před rezervací porovnáme. U některých výdajů ale dopředu nevíme ani to, jestli vůbec vzniknou.
Typickým příkladem jsou zdravotní komplikace v zahraničí. Podle dat ERGO Cestovní Pojišťovny průměrná škoda u léčebných výloh v minulém roce poprvé překročila 10 tisíc korun. Léčebné výlohy tvořily 66 % všech nahlášených škod a počet případů přesahujících 250 tisíc korun meziročně vzrostl o 8 %.
U vážnějších případů mohou být částky ještě výrazně vyšší. Třeba léčba zlomené nohy v Řecku nebo Egyptě může vyjít až na 300 tisíc korun. K tomu se mohou přidat náklady na převoz zpět do Česka, které se vyšplhají i na statisíce korun.
Právě v tom se tyhle náklady liší od ceny hotelu nebo letenky. Před cestou je nemůžeme porovnat ani přesně zahrnout do rozpočtu.
Když je riziko větší než dovolenkový rozpočet
Při plánování dovolené tak pracujeme se dvěma typy výdajů. U jedněch cenu známe předem a můžeme ji ovlivnit, třeba jiným hotelem, termínem nebo dopravou. U druhých nevíme, jestli vzniknou, ale pokud ano, mohou několikanásobně převýšit cenu celé dovolené.
Právě tady má svoje místo cestovní pojištění. Jeho cenu známe před odjezdem, zatímco náklady na zdravotní péči nebo případný návrat ze zahraničí dopředu odhadnout nejde.
Mění se i způsob, jakým Češi pojištění řeší. Podle interních dat ERGO Cestovní vzrostl počet klientů využívajících celoroční cestovní pojištění MultiTrip meziročně o 56 %. MultiTrip platí na neomezený počet zahraničních cest během roku a každá z nich může trvat až 60 dní. Finančně se vyplatí už od tří zahraničních cest ročně.
Češi nechtějí nutně cestovat levněji. Chtějí za svoje peníze víc
Do cestovního rozpočtu přitom nepatří jen to, co utratíme na místě. Letenky, ubytování nebo zájezd často platíme týdny nebo měsíce dopředu. Pokud pak z vážného důvodu nemůžeme odcestovat, může být ve hře podstatná část peněz vložených do celé cesty.
I proto může dávat smysl pojištění Storno, které se podle sjednané varianty, důvodu zrušení a splnění podmínek vztahuje na vybrané předem uhrazené cestovní služby.
Cestovní rozpočet tak není jen o hledání nejnižší ceny. Jde i o to rozhodnout, za co si chceme připlatit a které nečekané výdaje nechceme nést sami.