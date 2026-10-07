Co je eSIM karta a jak funguje: Kompletní průvodce pro rok 2026
Získat levná data na dovolené je dnes výrazně jednodušší, než tomu kdysi bývalo. Pokud se tedy chystáte vyrazit na dovolenou, vůbec si po příjezdu do dané destinace nemusíte kupovat místní SIM kartu. Díky eSIM se totiž můžete na dovolenou předem připravit a připojit se k internetu i na dovolené tak nebylo nikdy jednodušší. Mobilní data v zahraničí jsou většinou velmi drahá, a proto je tato možnost značně výhodná.
ESIMka je virtuální eSIM karta, která nemá fyzickou podobu a nemusíte ji tudíž ručně vkládat do svého telefonu. Nejedná se o žádnou plastovou kartičku, nýbrž zcela digitální formát, který se ukládá do nastavení samotného zařízení. Z dostupných poskytovatelů služeb eSIM na trhu jstojí za zmínku například Yesim, kterou dnes mají až čtyři miliony spokojených uživatelů.
Musím kvůli eSIM měnit telefonní číslo?
Jelikož se v tomto případě absence fyzického čipu jedná ve skutečnosti o digitální konfiguraci operátora, kterou si prostřednictvím QR kódu nahrajete do čipu vašeho vlastního telefonu, vaši původní plastovou SIM kartu ze svého zařízení vlastně vůbec nemusíte vytahovat. Než se však rozhodnete tuto změnu podstoupit, je nutné zavolat svému mobilnímu operátorovi a zeptat se, zdali tuto službu podporují.
Je logické, že nechcete přijít o své telefonní číslo, které mají všichni vaši přátelé, kolegové i rodinní příslušníci uložené a někteří jej dokonce znají nazpaměť. Právě proto je nutné nejdříve zjistit, jestli váš operátor tento přechod na eSIM se zachováním vašeho stávajícího telefonního čísla vůbec umožňuje. Většina těch největších poskytovatelů tuto službo poskytuje, takže byste neměli mít žádný problém, ale vždy se doporučuje se touto skutečností nejprve na sto procent ujistit.
Dalším důležitým krokem před přechodem na digitální SIM kartu je ověření kompatibility vašeho zařízení. Ne všechny telefony totiž toto nastavení digitální eSIM podporují. Většinou se ale jedná spíše o starší telefony, jelikož ty novější zhruba od roku 2019 jsou až na pár výjímek zcela kompatibilní. Pokud jste si tedy nový telefon koupili relativně nedávno, nemusíte se ničeho bát, jelikož vaše zařízení bude s digitální SIM kartou normálně fungovat.
Pro ověření se můžete podívat do nastavení svého telefonu, kde tuto informaci pravděpodobně najdete v informacích o telefonu. Výhodou eSIM je také možnost integrace do chytrých hodinek od společnosti Samsung. Můžete se obrátit přímo na webové stránky výrobce, kde by měly být informace o kompatibilitě zařízení s digitálními SIM karami plně popsány.
Nabízené služby a aktivace nové karty
Co se digitálních SIM karet týče, konfiguraci funkcí a jednotlivých tarifů zde má pod palcem samotný poskytovatel, takže nabízené služby i jejich stanovené ceny se budou u jednotlivých operátorů lišit. Pokud vezmeme jako příklad výše zmíněnou Yesim, ta má k dispozici hned několik různých výhodných tarifů. Tím nejzajímavějším z nich je bezesporu tarif globální, díky kterému můžete využívat místní data ve více než 170 zemích na celém světě. Výhodou tohoto poskytovatele je pak především režim Pay & Fly, díky kterému při pobytu v zahraničí zapltíte pouze za ta data, která skutečně spotřebujete.
Samotná aktivace nové eSIM karty je velmi jednoduchá. Vše funguje na bázi QR kódu, který vám zašle samotný mobilní poskytovatel. Tento QR kód naskenujete do vašeho telefonu a pro instalaci nové karty budete postupovat podle uvedených instrukcí na obrazovce. Instalace nové digitální SIMky je jednoduchá a rychlá. Samotná aktivace eSIM a zvoleného tarifu pak může trvat trochu déle.
Velkou výhodou eSIM karet je možnost uložení různých profilů. Do jednoho zařízení si tudíž můžete nahrát více jednotlivých konfigurací a podle potřeby využívat tu, která vám v dané situaci nejvíce vyhovuje. U zařízení, jako je například Samsung Galaxy je tato možnost k dispozici až pro 10 různých profilů, čehož využijí jen opravdu velcí cestovatelé. Samotné přepínání mezi profily je velmi jednoduché, když si z nabídky stačí vybrat ten, který zrovna chcete používat.
Často kladené otázky
V kolika zemích bude vaše digitální SIM karta fungovat?
To zcela závisí na tom, jakého operátora si zvolíte. V případě globálního tarifu pro eSIM od Yesim se jedná o téměř 200 různých zemí, kde budete moci díky tomuto poskytovateli využívat data za stejnou cenu jako místní obyvatelé s daty od místních poskytovatelů mobilního připojení. Jelikož se za roaming v zahraničí často platí vysoké částky, globální tarif se skvěle hodí například pro pracovní cesty do zahraničí nebo na dovolenkový výjezd s rodinou či přáteli.
Je možné mobilní internet od Yesim sdílet?
Ano, obrovskou výhodou Yesim oproti konkurenci je nabízená možnost sdílení posyktnutého mobilního internetu prostřednictvím síťového hotspotu či tetheringu. V konfiguraci zařízení si zvolíte název vaší internetové sítě a na váš levný internet se bude moci zcela zdarma připojit kdokoliv, komu budete sdílet své přístupové heslo.
Pro dovolenou v zahraničí se tak jedná o ideální volbu, jelikož díky této funkci se k jedné eSIMce může připojit neomezené množství lidí. Nemusíte tak pro každého individuálně kupovat vlastní eSIM, nýbrž se připojit k jedné jediné a platit pouze za fakticky spotřebovaná data.
Nabídku Yesim najdete na jejich webových stránkách, kde si můžete zvolit vám vyhovující datový tarif. Rozhodně před jeho nákupem využijte promo kód YESIMADS10, který vám pro nákup poskytovaných balíčků poskytne výhodnou slevu.