Rychlé nabíjení bez silné přípojky? Řešením může být baterie
Rychlonabíječky pro elektromobily už nemusí být odkázané jen na místa s velmi výkonnou elektrickou přípojkou. Kombinace DC nabíjecí stanice a bateriového úložiště dokáže energii průběžně ukládat a ve chvíli nabíjení ji dodat vozu vysokým výkonem. To otevírá nové možnosti pro čerpací stanice, firmy i hotely.
Elektromobilů na českých silnicích přibývá a spolu s nimi roste také požadavek na rychlé a pohodlné nabíjení. Vybudovat klasickou rychlonabíjecí stanici ale nemusí být jednoduché všude. Jedním z limitů může být dostupný příkon v daném místě. Navýšení kapacity distribuční sítě může znamenat další investice, stavební zásahy a čekání na potřebné úpravy.
Právě tady se dostává do hry spojení rychlonabíječky s vlastním bateriovým úložištěm. Princip je podobný jako u zásobníku energie: baterie se průběžně dobíjí z dostupné elektrické přípojky a uloženou energii následně využije ve chvíli, kdy přijede elektromobil. Nabíjecí výkon tak nemusí být v každém okamžiku krytý pouze přímo ze sítě.
Mobilní baterka na veletrhu URBIS v Brně |
Takové řešení může dávat smysl například na čerpacích stanicích, u hotelů, v autosalonech, logistických areálech nebo ve firemních flotilách. Tedy všude tam, kde je rychlé nabíjení žádoucí, ale budování nové silné přípojky by bylo technicky nebo ekonomicky komplikované.
Jedním z řešení, která tento princip využívají, je Mobilní baterka MBS 241. Jde o DC rychlonabíjecí stanici s integrovaným bateriovým úložištěm o kapacitě 241 kWh. Maximální nabíjecí výkon činí 150 kW a stanice má dva konektory CCS2. Při současném nabíjení dvou vozidel se dostupný výkon rozděluje na 2 × 75 kW.
Výhodou bateriového úložiště není pouze možnost krátkodobě dodat vyšší výkon. Stanice může energii ukládat v době, kdy je její odběr výhodnější nebo kdy je k dispozici přebytek z lokální fotovoltaiky. Pro provozovatele tak může být nabíjecí infrastruktura současně součástí širšího energetického managementu objektu.
Důležitá je také flexibilita umístění. Řešení s integrovanou baterií může rozšířit možnosti pro lokality, které by při klasickém přístupu nebyly pro rychlé nabíjení vhodné. Neznamená to ale, že se lze obejít bez elektrické přípojky úplně. Úložiště se musí průběžně doplňovat a konkrétní návrh vždy závisí na očekávaném počtu nabíjení, výkonu přípojky i provozu daného místa.
Mobilní baterka na předváděcí akci v Hradci Králové |
MBS 241 využívá baterie typu LFP a podporuje standard CCS2 běžný pro evropské elektromobily. Řidič může za nabíjení zaplatit platební kartou bez nutnosti registrace nebo instalace další aplikace. Pro provozovatele je pak k dispozici vzdálený dohled a přehled o spotřebě a jednotlivých transakcích.
S rozvojem elektromobility tak nemusí růst pouze počet klasických nabíjecích stojanů. Stále větší roli mohou hrát také bateriově podporované nabíjecí stanice, které oddělují okamžitý nabíjecí výkon od možností místní přípojky. Právě díky tomu lze rychlé nabíjení dostat i tam, kde by jeho vybudování bylo ještě před několika lety výrazně složitější.