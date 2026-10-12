Výměna plastových oken v Brně: Kontrola před podpisem objednávky
Plánujete výměnu starých oken za nová? Výběr plastových oken není jen otázkou ceny a vzhledu. Kvalita profilů, správné zasklení i odborná montáž rozhodují o tom, kolik ušetříte za vytápění a jak dlouho vám budou okna spolehlivě sloužit. Poradíme vám, na co se zaměřit při výběru plastových oken v Brně a co si ověřit ještě před podpisem objednávky.
Nevybírejte plastová okna pouze podle ceny
Výměna oken představuje investici na několik desetiletí. Přesto se řada majitelů bytů a rodinných domů při výběru rozhoduje především podle nejnižší cenové nabídky. Ta však nemusí zahrnovat všechny potřebné práce ani odpovídat požadované kvalitě.
Při porovnávání nabídek je důležité sledovat nejen konečnou částku, ale také technické parametry oken, rozsah montáže a poskytované záruky. Dvě na pohled téměř totožná okna se mohou výrazně lišit tepelně izolačními vlastnostmi, kvalitou kování nebo životností.
Pokud vybíráte plastová okna v Brně, vyplatí se obrátit na dodavatele, který zajistí nejen samotná okna, ale také odborné zaměření, montáž a následný servis. Společnost Fenstra nabízí řešení pro zákazníky, kteří plánují výměnu oken v bytech, rodinných domech i při rozsáhlejších rekonstrukcích. Při výběru je vhodné konzultovat konkrétní požadavky na tepelnou izolaci, vzhled i způsob montáže.
Co musí obsahovat cenová nabídka na nová okna?
Kvalitně zpracovaná cenová nabídka by měla být přehledná a dostatečně podrobná. Zákazník díky ní snadno zjistí, za co platí a zda jsou v ceně zahrnuty všechny požadované služby.
Před podpisem objednávky si ověřte především následující položky:
- Okenní profily: Výrobce, konkrétní profilový systém, stavební hloubka a počet těsnění.
- Zasklení: Typ izolačního skla, jeho tepelně izolační vlastnosti a případné bezpečnostní nebo protihlukové provedení.
- Kování: Použitý systém, možnosti nastavení a bezpečnostní prvky.
- Montáž: Rozsah instalačních prací včetně způsobu utěsnění připojovací spáry.
- Doplňkové služby: Demontáž a likvidace původních oken, zednické začištění, montáž parapetů nebo žaluzií.
Nezapomeňte se informovat také o předpokládaném termínu dodání, délce záruky a dostupnosti pozáručního servisu. Pokud některá položka v nabídce chybí, požádejte dodavatele o její doplnění.
Jak poznat kvalitní plastová okna?
Na první pohled mohou plastová okna vypadat velmi podobně. Zásadní rozdíly se však skrývají v jejich konstrukci a použitých materiálech.
Jedním z důležitých parametrů je kvalita okenního profilu. Například profily VEKA třídy A mají podle příslušné klasifikace silnější vnější stěny, než profily třídy B. Robustní konstrukce přispívá k mechanické odolnosti a stabilitě okna.
Neméně důležitým ukazatelem je součinitel prostupu tepla celým oknem, označovaný Uw. Čím nižší je jeho hodnota, tím lepší jsou tepelně izolační vlastnosti okna.
Při výběru proto nesledujte pouze počet komor nebo informaci, zda je okno vybaveno dvojsklem či trojsklem. O výsledné tepelné izolaci rozhoduje kombinace rámu, zasklení, distančního rámečku a dalších konstrukčních prvků.
Odborná montáž je stejně důležitá jako samotné okno
Ani kvalitní plastové okno nebude správně fungovat, pokud se při jeho instalaci udělají zásadní chyby. Nesprávné osazení nebo nedostatečné utěsnění může způsobovat tepelné ztráty, pronikání vlhkosti a vznik plísní v okolí oken.
Moderní montáž proto musí věnovat pozornost zejména připojovací spáře mezi rámem okna a stavebním otvorem. Ta musí být správně tepelně izolována a chráněna proti pronikání vlhkosti. Vhodným řešením může být použití parotěsných a paropropustných pásek, které pomáhají zajistit správné fungování připojovací spáry.
Dobře vybraná okna jsou investicí do pohodlnějšího bydlení
Výměna plastových oken není rozhodnutí, které byste měli uspěchat. Důkladné porovnání nabídek, výběr kvalitních profilů a odborně provedená montáž vám mohou v budoucnu ušetřit náklady na vytápění i případné opravy.
Nejnižší pořizovací cena totiž nemusí znamenat nejvýhodnější investici. Důležitější je, aby nová okna odpovídala potřebám vašeho bydlení a spolehlivě sloužila po mnoho dalších let.