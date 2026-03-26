Jak funguje dual SIM na iPhone a proč bys ho měl chtít taky?
Už tě nebaví nosit v kapse dva telefony, jeden pracovní a druhý osobní? Nebo se chystáš na cesty a děsíš se účtů za roaming? Přesně pro tebe je tu dual SIM v iPhonu.
Mít dual SIM znamená mít dvě telefonní čísla v jednom jediném iPhonu. Apple to řeší chytře pomocí dvou technologií:
● Kombinace klasické SIM a eSIM: Většina novějších iPhonů má jeden slot na klasickou plastovou nano-SIM kartu, jakou znáš, a k tomu má v sobě zabudovanou takzvanou eSIM. To je digitální SIM, kterou si do telefonu nahraješ třeba přes QR kód od operátora.
● Dvě eSIM zároveň: Nejnovější modely, konkrétně řady iPhone 13 a novější, už umí používat dokonce dvě eSIM najednou. To znamená, že už nepotřebuješ vůbec žádnou plastovou kartičku. Všechno je digitální, bezpečnější a super pohodlné.
Které iPhony dual SIM podporují?
Funkce dual SIM není jen pro nejnovější vlajkové lodě. Apple ji do svých telefonů dává už pěkných pár let, takže je velká šance, že ji podporuje i tvůj model, nebo ten, o kterém přemýšlíš. Abys měl jasno, tady je přehledný seznam. Dual SIM (v podobě nano-SIM a eSIM nebo dvou eSIM) najdeš v těchto modelech:
● iPhone XR, XS, XS Max
● iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max
● iPhone SE (2. a 3. generace)
● iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max
● iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
● iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
● iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max
● iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max
● iPhone 17, 17 Air, 17 Pro, 17 Pro Max
● A samozřejmě všechny budoucí modely.
Jak vidíš, výběr je obrovský. Ať už pokukuješ po cenově dostupnějším iPhonu 13 nebo po nadupaném iPhonu 17, možnost používat dvě čísla máš téměř jistou.
Jak si dual SIM na iPhonu nastavíš krok za krokem?
1. Vložení fyzické SIM: Pokud máš jednu SIM jako klasickou kartičku, prostě ji vlož do šuplíčku na boku iPhonu. Tím je první tarif aktivní.
2. Přidání eSIM: Pro druhou linku budeš nejčastěji aktivovat eSIM. Od svého operátora (T-Mobile, O2, Vodafone to běžně umí) dostaneš QR kód.
● Jdi do Nastavení → Mobilní data.
● Klepni na „Přidat mobilní tarif“ nebo „Přidat eSIM“.
● Namiř foťák na QR kód od operátora a iPhone si všechno načte sám.
3. Pojmenuj si svoje linky: Tohle je super vychytávka. iPhone se tě zeptá, jak chceš tarify používat. Můžeš si je pojmenovat třeba „Osobní“ a „Práce“. Tyhle štítky pak uvidíš při volání i psaní zpráv, takže vždycky víš, kterou linku používáš.
4. Urči výchozí linku: Nakonec si zvolíš, která SIM karta bude primární pro hovory a která pro mobilní data. Můžeš třeba volat z pracovního čísla, ale data čerpat z osobního neomezeného tarifu. Geniální, že?
A to je vše. Žádné složité konfigurace, žádné volání na infolinku. Během chvilky máš v jednom telefonu dva plnohodnotné tarify.
Jak se dual SIM v praxi používá? Tohle je super jednoduché
Jakmile máš vše nastaveno, každodenní používání je hračka. iOS je na dvě SIM dokonale připravený a vždy ti dává na výběr. Podívej, jak to funguje v klíčových situacích:
● Při volání: Když jdeš někomu volat, ať už z kontaktů nebo z číselníku, iPhone ti přímo pod číslem ukáže malé tlačítko s názvem tvé linky (např. „Osobní“). Klepneš na něj a můžeš si vybrat, že chceš tentokrát volat z linky „Práce“. Telefon si navíc pamatuje, z jaké linky jsi s daným kontaktem komunikoval naposledy, a příště ti ji nabídne automaticky.
● Při psaní zpráv: Funguje to úplně stejně jako u volání. V aplikaci Zprávy si před odesláním snadno přepneš, jestli SMS nebo iMessage odejde z tvého soukromého, nebo pracovního čísla.
● Mobilní data: V nastavení si určíš, která SIM bude hlavní pro data. Apple ale přidal skvělou funkci „Povolit přepínání mobilních dat“. Pokud ji zapneš, iPhone umí být chytrý. Když primární datová SIM ztratí signál, telefon automaticky začne používat data z druhé SIM, aby ses neocitl offline.
● WhatsApp a chatovací aplikace: Tady má iPhone malé specifikum – neumí aplikaci „naklonovat“. Řešení je ale snadné. Pro soukromé číslo používej klasický WhatsApp a pro pracovní si stáhni zdarma WhatsApp Business. Tím elegantně obejdeš omezení systému a oddělíš i své on-line konverzace.
V horní liště na displeji pak uvidíš ukazatele signálu pro oba operátory, takže máš neustále přehled o tom, jak jsi na tom s pokrytím u obou svých čísel.
Budoucnost je eSIM. Jsi na ni připraven?
Apple už několik let jasně ukazuje, kam směřuje. Ve Spojených státech se už nejnovější iPhony prodávají dokonce úplně bez slotu na fyzickou SIM kartu. Všechno tam funguje už jen přes eSIM. A i když to v Evropě ještě chvíli potrvá, trend je jasný. eSIM je bezpečnější (při krádeži telefonu ji zloděj nemůže jen tak vyndat), je ekologičtější a umožňuje mnohem snazší přechod mezi operátory.
Pokud tvůj stávající telefon tuhle funkci nepodporuje, možná je čas na upgrade. Prozkoumej naši nabídku iPhonů a objev svět dvou SIMek v jednom těle.