Konec Excelu. Jak z fakturačních dat vytěžit maximum pro plánování cash flow?
Vystavit fakturu patří k základní rutině každé firmy. Pokud ji řešíte ruční evidencí, získáte jen statický pohled do minulosti. Moderní digitální řešení přitom dokáže z dokladů vytěžit data pro předpověď cash flow i orientační přehled daňových odvodů. Díky tomu se posunete od operativy k řízení firmy s větším klidem a jasnou vizí.
Proč ruční administrativa v Excelu brzdí růst firmy
Excel představuje pro začátek podnikání skvělý nástroj, ale s růstem firmy se často mění v nebezpečnou zátěž. Jeho největší výhoda, nekonečná flexibilita, se v administrativě obrací proti vám. Když si systém evidence příjmů a výdajů tvoříte sami, riskujete lidskou chybu. Stačí překlepnout variabilní symbol, zapomenout na řádek v součtu nebo chybně nastavit vzorec a celý přehled o financích ztrácí na přesnosti.
Ruční správa dat vás stojí drahocenný čas při přepisování informací z banky do tabulky. Hlavním problémem je zde ztráta aktuálnosti. Ve chvíli, kdy firma roste, potřebujete mít k dispozici reálná čísla okamžitě. Pokud musíte čekat na večer nebo víkend, než si sami složitě dopočítáte reálný stav svého cash flow, brzdíte tím rozvoj svého byznysu.
Faktury jako digitální základ pro lepší rozhodování
Faktury by neměly končit pouze jako žádost o platbu. Pokud na ně pohlížíte jako na strukturovaná data, získáte nástroj pro reálné řízení firmy. Když v každém okamžiku vidíte, které faktury jsou uhrazené, kdo z klientů je v prodlení nebo jaké jsou vaše odhadované odvody, můžete se rozhodovat na základě faktů.
Fakturomat je nástroj postavený pro české podnikatelské prostředí, který vám k těmto rozhodnutím dodá podklady. Automaticky zpracovává e-mailové notifikace z vaší banky a přiřazuje platby k fakturám, takže máte neustále jasno o tom, které faktury jsou zaplacené.
Místo abyste ručně dopočítávali, kolik peněz máte k dispozici, systém vám tato data servíruje průběžně a vy se tak můžete soustředit na to, kam firmu posunout dál. Konkrétní možnosti, které vám s tímto pomohou, najdete v přehledu funkcí Fakturomatu.
Proměňte faktury ze statických dokladů na strukturovaná data, která vám poskytnou pevný základ pro reálné řízení firmy |
Plánování cash flow bez křišťálové koule
Odhadovat cash flow z hlavy je riskantní. Jak firma roste, pohled na běžný bankovní účet přestává stačit a potřebujete mít přehled o tom, co vás čeká v příštích měsících.
Fakturomat proto neřeší jen minulost, ale pracuje i s výhledem. Na základě historie vašich faktur a výdajů automaticky vytváří predikci vývoje tržeb a nákladů. Systém vám předloží scénáře vývoje v optimistické i pesimistické variantě.
Predikci si přizpůsobíte na míru podle toho, zda chcete plánovat na čtvrtletí, nebo celý rok dopředu. Vidíte, kdy se očekávají výkyvy, a získáte jasný podklad pro klíčová rozhodnutí od plánování investic až po přípravu na slabší období. Místo odhadů tak máte v rukou nástroj, který vám na základě vašich dat ukáže, co od příštích měsíců reálně očekávat.
Orientační přehled předpokládaných odvodů
Většina podnikatelů řeší výši daní až ve chvíli, kdy účetní připravuje daňové přiznání. Fakturomat vám poskytne průběžný orientační přehled předpokládaných odvodů. Zahrnuje DPH z vydaných i přijatých dokladů. Pro účely daně z příjmů systém navíc zobrazuje hrubý odhad daňového základu.
U společností s ručením omezeným máte v systému k dispozici výčet fakturovaných příjmů a nákladů, který vám pomůže udělat si představu o stavu financí. Pro OSVČ systém zobrazuje srovnání výdajového paušálu a skutečných výdajů, což vám poskytne základní podklad pro konzultaci s vaší účetní.
Pokud zatím potřebujete jen rychle vystavit doklad, může vám posloužit jednorázová faktura. Je to jednoduchý způsob, jak si vyzkoušet prostředí systému, aniž byste se museli hned pouštět do složitější agendy.
Získejte nad svými financemi kontrolu, kterou v Excelu nenajdete. Fakturomat hlídá platby i termíny a k tomu vám dává přehled o orientačních odvodech |
Od rutinní fakturace k modernímu řízení firmy
Přechod z Excelu do specializovaného systému dává firemním financím jasný řád. Fakturomat vám dává jasný souhrn fakturace, nákladů a orientačních odvodů. Tím se zbavíte administrativní zátěže, kterou ruční správa tabulek přináší, a získáte větší prostor pro vlastní podnikání.
Systém nabízí různé úrovně nastavení podle aktuálních potřeb. Verze Zdarma pokryje základní fakturaci s omezením počtu odběratelů a přístupem pro jednoho uživatele. Tarif Mini toto omezení ruší, přidává automatickou aktualizaci dat z registru ARES a umožňuje odesílání dokladů přímo e-mailem.
Pro náročnější provoz jsou připraveny tarify Standard a Premium. Standard vám otevře cestu k automatickému párování plateb s bankou, správě opakovaných faktur, evidenci nákladů, zálohovým fakturám a vícejazyčným dokladům. Verze Premium pak navyšuje počet uživatelů a přidává možnost tvorby cenových nabídek.
Začínáte s podnikáním? V takovém případě můžete využít startovní zvýhodnění v podobě padesátiprocentní slevy na všechny placené tarify. Stačí navštívit fakturomat.cz a vybrat si variantu, která vám nejlépe pomůže s organizací vašich financí.