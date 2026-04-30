Českou cyklistickou aplikaci Rouvy kupují Američané
Český startup Rouvy ze stáje Pale Fire Capital míří pod křídla globálního lídra oboru Zwift.
Rouvy zůstane samostatnou značkou, ale získá přístup k hardwaru Zwiftu, což má urychlit růst i nábor nových uživatelů.
Příběh růstu startupu někdejších studentů z Vimperku do globální platformy potvrzuje, že i český startup může vyrůst v lídra světového trhu.
Stáj Pale Fire Capital investorů Jana Barty a Dušana Šenkypla prodává svého výrazného závodního jezdce. Populární platformu pro virtuální cyklistiku Rouvy kupuje americká platforma Zwift. Vrcholí tak skoro pohádkový příběh, který začal ve Vimperku u bratrů Petra a Jiřího Samkových. Pro český technologický byznys jde o další důkaz, že i z regionálního projektu může vyrůst globálně relevantní hráč.
„Toto je důležitý okamžik pro Zwift i Rouvy. Máme obrovský respekt k tomu, čeho Rouvy dosáhlo, k vývoji fantastického produktu a k růstu své globální komunity,“ komentoval spoluzakladatel a šéf Zwiftu Eric Min.
Obě společnosti přitom zdůrazňují, že si zachovají samostatný provoz i vlastní produkty. Rouvy tak zůstane nezávislou značkou, nově ale získá přístup k hardwarovému ekosystému Zwiftu. Ten má sehrát klíčovou roli při dalším růstu. Zwift zároveň potvrdil, že jeho hlavní produkt - chytré trenažéry a rámy - budou nově plně kompatibilní s aplikací české firmy, což má výrazně usnadnit vstup novým uživatelům Rouvy.
Letní koupě konkurenta
Akvizace přichází jen několik měsíců po jiném výrazném kroku české společnosti. V létě 2025 Rouvy koupilo španělského konkurenta Bkool. Šlo o akvizici, která tehdy výrazně rezonovala startupovou scénou. O to větší překvapení přišlo poté, když se vedení rozhodlo platformu definitivně vypnout.
„Některé informace získáte před uzavřením obchodu v rámci due diligence, ale až běžný provoz vám naplno ukáže, jak na tom firma je,“ vysvětloval tehdy šéf Rouvy Petr Samek. Podle něj by časová i finanční investice do opravy technických problémů Bkoolu nedávala ekonomický smysl. Firma proto vsadila na vlastní technologii a nabídla uživatelům migraci na svou platformu za stejných podmínek.
Rouvy si z akvizice ponechalo část tamního vývojového týmu i některé technologické prvky, které začlenilo do vlastního softwaru. Už tehdy firma operovala s přibližně 270 tisíci aktivními uživateli, započítána byla i její první akvizice – australský FulGaz. Právě série těchto kroků ukázala, že česká firma začíná hrát roli konsolidátora trhu.
Nynější vstup Zwiftu představuje další úroveň. Obě platformy se dosud profilovaly odlišně. Zwift postavil svůj úspěch na gamifikaci a virtuálních světech připomínajících počítačové hry. Rouvy naopak vsadilo na realismus – propojení skutečných videozáznamů tras s fyzikální simulací jízdy. „Jsem na Rouvy a naši komunitu opravdu hrdý. Toto je silné potvrzení toho, co jsme s naším týmem vybudovali,“ uvedl po oznámení transakce Petr Samek.
Příběh firmy začal velmi nenápadně. Už v roce 2006 řešili bratři Samkovi jako studenti sportovního gymnázia ve Vimperku, jak si zpestřit zimní přípravu na cyklistických válcích. Nuda během indoor tréninku vedla k nápadu propojit video s GPS daty a profilem tratě.
Z experimentu vznikl produkt, z produktu startup a ze startupu globální firma. Zakladatelé přitom od začátku necílili na český trh. První velké příležitosti hledali ve Spojených státech a Británii, kde byl rozvinutější trh chytrých trenažérů i ochota platit za digitální tréninkové služby.
Do firmy v roce 2021 vstoupila investiční skupina Pale Fire Capital investorů Jana Barty a Dušana Šenkypla, která koupila většinový podíl. Podle tehdejších odhadů trhu mohla hodnota transakce dosáhnout nižších stovek milionů korun. Cena té současné nebyla zveřejněna.