Akcie CSG mají podle šéfů Wall Street obří potenciál. Jsou mimo analytici, nebo investoři?
- Rozevřely se extrémní nůžky mezi propadající se cenou akcií CSG a vysoce optimistickými očekáváními světových analytiků.
- Nejvyšší platná cílová cena počítá s růstem akcií CSG v ročním horizontu o více než sto procent.
- Během posledních měsíců už stihli prodat velké balíky akcií i někteří jejich velcí upisovatelé.
Tisíc dvacet tři korun do roka a do dne. Tolik má stát akcie CSG koncem března příštího roku podle analytika Rosse Lawa z legendární americké investiční banky Morgan Stanley. Ten své investiční doporučení s přídomkem „attractive“ vydal v závěru března. Tehdy už akcii trápil klesající trend, ostatně jen následující den po Lawově reportu klesla cena akcií pod svou lednovou upisovací cenu. Report od Morgan Stanley s aktuálním příslibem ročního růstu burzovně zesláblé CSG o 122 procent sice znamená vůbec nejvyšší platnou cílovou cenu pro akcii, od analytického konsenzu na budoucnost akcií zbrojaře se nicméně nijak dramaticky neliší. Extrémně se rozevírající nůžky mezi tržní cenou akcie a názorem expertů na její budoucnost vyvolávají provokativní otázku: nechápou byznysovou realitu experti, nebo investoři?
„Jak by řekl klasik, trh má vždycky pravdu. Je běžné, že se cílové ceny výrazně liší od těch současných na burze. Analytici ve svých odhadech pracují nejčastěji s cíli, které si vytyčila společnost ve svém střednědobém výhledu,“ vysvětluje portfolio manažer Erste Asset Management ČR Radim Kramule. „Momentálně trh evidentně nevěří, že se očekávaný růst naplní,“ dodává Kramule.
Rozdílné vnímání experty a trhem může mít přitom více možných příčin. „Analytici čekají pomalejší válku na Ukrajině a pomalejší náběh zbrojních výdajů. Hlavně ale pak předpokládají, že války se budou čím dál méně realizovat prostředky dvacátého století typu tanků a kulometů, nýbrž více drony a většími raketami,“ soudí analytik Capitalinked Radim Dohnal s tím, že investoři jsou zatím zklamáni, když se jejich očekávání před vstupem CSG na burzu zatím nenaplnila.
