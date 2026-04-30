Škodě Auto prudce vzrostl zisk. Automobilku táhla poptávka po elektromobilech
- Automobilka Škoda Auto v prvním čtvrtletí zvýšila provozní zisk meziročně o 20,9 procenta na 660 milionů eur (16,1 miliardy korun).
- Těžila z poptávky po plně elektrických vozech.
- Vyplývá to z hospodářských výsledků, které ve čtvrtek zveřejnil mateřský koncern Volkswagen.
Plně elektrické modely Elroq a Enyaq se v prvním čtvrtletí zařadily mezi nejprodávanější elektromobily v Evropě. Silnou pozici Škody na klíčovém evropském trhu posílila i poptávka po modelech Superb a Kodiaq.
Škoda prodala v prvním kvartálu 315 tisíc tisíc vozů, což je meziročně o 13,9 procenta více. Tržby se zvýšily o 9,1 procenta na 7,9 miliardy eur.
Výsledky Škody jsou v kontrastu s výsledky mateřského koncernu. Skupina Volkswagen snížila v prvním čtvrtletí provozní zisk meziročně o 14,3 procenta na 2,5 miliardy eur a slabší měla i tržby.
Koncern musí absorbovat miliardové náklady na americká dovozní cla. Zároveň čelí slabé poptávce v Číně a ve Spojených státech.