Barbados v lahvi: jak Maison Ferrand vrátil do hry 130 let starou palírnu
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- Slavnou barbadoskou palírnu West Indies Rum Distillery založil v roce 1893 německý inženýr George Stade, který na ostrov přivezl kolonovou destilaci.
Od roku 2017 podnik vlastní francouzská společnost Maison Ferrand, jež do něj výrazně investuje a rozšiřuje jeho produktové portfolio.
Jedním z výsledků této nové éry je kořeněný spirit drink Canerock s chutí vanilky, kokosu a zázvoru, který je k dostání i v Česku.
Palírnu West Indies Rum Distillery postavil na Barbadosu v roce 1893 německý inženýr George Stade. Od roku 2017 patří francouzskému Maison Ferrand, který do ní výrazně investuje a rozšiřuje portfolio. Jedním z výsledků je Canerock – moderní kořeněný spirit drink postavený na barbadoském rumu.
Když George Stade v roce 1893 otevřel nedaleko přístavu Bridgetown palírnu West Indies Rum Refinery, přivezl na Barbados kolonovou destilaci. Během tří let vyráběla 600 000 litrů ročně a od roku 1895 předstihla produkci všech ostatních palíren na ostrově. Od začátku přitom nevznikla pro vlastní značku, ale jako dodavatel rumu pro privátní značky.
Nová kapitola začala v roce 2017, kdy palírnu koupil Alexandre Gabriel, majitel a master blender francouzského Maison Ferrand. Následovaly velké investice do infrastruktury a rozšíření výroby.
Jedním z nových produktů je Canerock. Základem je směs kotlíkových a kolonových rumů z Barbadosu, které zrály v dubových sudech až tři roky. Doplňují je vanilka z Madagaskaru, kokos od místních farmářů a zázvor, který na ostrově zraje až deset měsíců. Pije se samotný, na ledu i v koktejlech.
V Česku je Canerock k dostání na e-shopu Warehouse#1 za 790 korun (0,7 l, 40 procent).