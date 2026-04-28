Od neurovědy po geopolitiku. Začínají SHIFTS 2026
- Začíná letošní konference SHIFTS.
- Na konferenci vystoupí neurovědec Andrew Huberman nebo podnikatel Daniel Křetínský.
- Jak se rozhodovat dnes tak, aby naše volby obstály i zítra?
Dubnová konference SHIFTS 2026 se uskuteční už dnes v pražském hotelu Clarion a do české metropole opět přivede přední osobnosti ekonomie, byznysu, politiky i vědy ze střední Evropy i dalších částí světa. Letošní jarní edice naváže na předchozí ročníky, které se zaměřují na dlouhodobé geopolitické, ekonomické a technologické trendy formující globální hospodářství.
Mezi hlavními řečníky vystoupí například Andrew Huberman, uznávaný neurovědec ze Stanfordovy univerzity, jehož podcast o lidské výkonnosti sledují miliony posluchačů. Doplní ho podnikatel Daniel Křetínský, který na konferenci poprvé veřejně představí svůj projekt HX Clinic.
Do programu se zapojí také investor Patrik Tkáč ze skupiny J&T, bývalý velitel sil NATO v Afghánistánu John W. Nicholson Jr., bankéř Tomáš Spurný nebo manažer Didier Stoessel. Někteří řečníci vystoupí osobně, další se připojí virtuálně.
O SHIFTS
Podle zakladatele konference a šéfredaktora e15 Nikity Poljakova stojí Shifts na jiném principu než většina podobných akcí. „Většina konferencí nabízí odpovědi. Shifts staví na otázkách, které ještě nemají jednoduché řešení. Právě to podle nás dává smysl,“ uvádí.
Konference se koná 28. dubna 2026 v Praze a je určena především seniornímu publiku z oblasti financí, politiky a strategického managementu. Organizátoři ji profilují jako jedno z klíčových výročních fór pro strategickou debatu ve střední Evropě.
