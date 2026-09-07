47.–52. Petr Dědek
Majitel skupiny DD Group (D+D Real) staví svůj růst na průmyslových a logistických nemovitostech na míru pro klíčové partnery (Škoda Auto, DB Schenker). V období 2025–2026 v jeho byznysu rezonuje projekt hokejové arény v Pardubicích (MHAP) za 12,5 miliardy korun, k němuž tamější zastupitelé schválili klíčovou plánovací smlouvu. Vedle toho jeho promotérská firma Relmost spolupořádala nový golfový turnaj DP World Tour v Turecku.
Hodnota majetku podle e15: 16 miliard korun
- věk: 52
- obory: gaming, technologie, reality, hotelnictví
- zdroj majetku: DD Group, Relmost