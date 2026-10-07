Hypotéky Čechům zdražily nejvíc od jara. A to nejhorší ještě nemuselo přijít
- Hypotéky v Česku zdražují už sedmý měsíc, průměrná nabídková sazba v říjnu vyskočila na 5,79 procenta.
Nejvíc zdražují dlouhé fixace, u modelové hypotéky vzrostla od března splátka téměř o 1900 korun měsíčně.
Analytici rychlé zlevnění nečekají, spíš další mírný růst a až poté stabilizaci sazeb.
Tuzemský hypoteční trh má za sebou další šokové zdražení. Za průměrnou půjčku na bydlení dají totiž Češi na počátku října 5,79 procenta. To je největší skok v hypotečních sazbách od letošního dubna, kdy se naplno projevil efekt Hormuzské krize. Naposledy lidé zažili takto vysokou sazbu v červnu roku 2024. Vypovídá o tom říjnový Swiss Life Hypoindex. Česko tak prožívá situaci, kdy hypotéky zdražují už sedmým měsícem v řadě, naděje na obrat trendu je přitom podle expertů malá, pravděpodobnější je naopak další zdražování.
„Hypoteční sazby na podzim výrazně zrychlily. Zatímco přes léto sazby rostly převážně po setinách, nyní zdražování nabírá na tempu,“ uvedl hypoteční analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora.
Banky přitom nezdražují všechny hypotéky stejně. Největší růst je patrný u delších fixací, zatímco kratší se některé banky snaží držet levnější. U hypoték, kde si klient půjčuje nejvýše 80 procent hodnoty nemovitosti, činí průměrná sazba jednoleté fixace 5,42 procenta. U desetileté už dosahuje 6,35 procenta. U lidí, kteří si půjčují větší část hodnoty nemovitosti, pak jsou sazby ještě vyšší. Jednoletá fixace vychází v průměru na 5,71 procenta a desetiletá na 6,61 procenta.
Hra o riziko
Důvod je jednoduchý. Čím delší dobu banka klientovi sazbu zaručí, tím větší riziko bere na sebe. Do ceny proto více započítává nejistotu ohledně budoucí inflace a vývoje úroků na finančních trzích. U kratší fixace může úvěr přecenit dříve. Pro klienty to znamená volbu mezi nižší sazbou teď a větší nejistotou do budoucna. „Nižší sazba na začátku neznamená automaticky levnější hypotéku v delším horizontu,“ upozornil Sýkora.
Růst sazeb se zároveň přímo promítá do měsíčních splátek. U modelové hypotéky ve výši 3,5 milionu korun se splatností 25 let činila při březnové sazbě 4,89 procenta měsíční splátka přibližně 20 240 korun. Při říjnové sazbě 5,79 procenta už dosahuje zhruba 22 095 korun. Za několik měsíců tak vzrostla téměř o 1900 korun.
Že dražší peníze začínají ovlivňovat i chování domácností, naznačovala už srpnová data České bankovní asociace. „Vyšší sazby se již začínají promítat do rozhodování části domácností, které zvažují financování bydlení,“ uvedl v posledním, srpnovém Hypomonitoru ČBA hypoteční specialista UniCredit Bank Michal Neubauer.
Zlevnění hypoték naopak není na pořadu dne. Podle vedoucího produktového oddělení společnosti Swiss Life Select Toma Kadeřábka je pravděpodobnější ještě další mírný růst sazeb a teprve poté jejich stabilizace. „V nejbližších měsících stále nečekám výrazné zlevňování hypoték. Zároveň ale nevidím důvod ani pro dramatický růst,“ uvedl Kadeřábek.
Trend pokračuje
Starší data České bankovní asociace tento směr potvrzují i u skutečně sjednaných hypoték. Jejich průměrná sazba v srpnu vzrostla na pět procent z červencových 4,9 procenta a byla zhruba o půl procentního bodu vyšší než před rokem. Současně začala slábnout aktivita na trhu. Banky a stavební spořitelny poskytly v srpnu nové hypotéky bez refinancování za 26,8 miliardy korun, oproti červenci o 13 procent méně. Počet nových hypoték klesl na necelých 5900.
Česká bankovní asociace už tehdy upozorňovala, že do sazeb hypoték se postupně promítá zdražování peněz na finančních trzích. Právě od něj se do značné míry odvíjí, za kolik jsou banky schopny financovat delší úvěry. V létě tyto tržní sazby citelně rostly, což bankám zmenšovalo prostor pro zlevňování hypoték.
Dalším faktorem zdražování je i rostoucí počet lidí, kterým končí stará fixace. Podle údajů Swiss Life mají letos projít refinancováním nebo novým nastavením sazby hypotéky v objemu zhruba 470 miliard korun. V roce 2027 má jít o hypotéky v objemu asi 530 miliard a o rok později nejméně 600 miliard korun.
Vyšší sazby tak nezasáhnou jen nové zájemce o bydlení, ale postupně také velkou část domácností se staršími hypotékami. Rostoucí počet končících fixací ale může zároveň podle analytiků přiostřit boj bank o klienty a zvýšit jejich ochotu nabídnout lepší podmínky.