Aréna za 11 miliard má povolení. Miliardář Dědek před volbami sází na změnu poměrů v Pardubicích
Pardubice stojí před jedním z největších developerských projektů v historii města.
Miliardář Petr Dědek popírá vstup do politiky, jeho podpora novému pardubickému hnutí ale budí pozornost.
- Redakce e15 se na spor podívala zblízka v rámci předvolební série textů o místech, která ovlivní volby.
Být v kalendáři jiné datum, šlo by o zásadní zprávu. Největší plánovaná multifunkční hokejová aréna světa dostala v těchto dnech právoplatné stavební povolení. Jenže je pár dní před komunálními volbami a hala má vyrůst v Pardubicích v režii majoritního vlastníka hokejového klubu a developera Petra Dědka. Ten se dostal pod tlak kvůli domnělému střetu – do zastupitelstva kandidují lidé spojení s klubem pod hlavičkou nového hnutí Srdcem pro Pardubice. Web e15 pokračuje v předvolební sérii o místech, kde se potkává byznys a politika.
V Pardubicích jde o hodně. Cenovka projektu se aktuálně pohybuje za hranicí 11 miliard korun. Jedenáctipodlažní aréna má při hokejových zápasech nabídnout kapacitu lehce přes 22 tisíc diváků. Při koncertním uspořádání se počítá až s 25 tisíci návštěvníky. Součástí areálu má být také menší aréna. Komplex bude zahrnovat také kanceláře, restaurace, obchodní prostory, fanshop a parkovací dům. Vzniknout má rovněž čtyřhvězdičkový hotel s kapacitou 500 lůžek, wellness, bazénem a konferenčním centrem pro až tisíc lidí.
Předvolební série: Jak volby ovlivní byznys
Komunální volby rozhodnou nejen o novém složení obecních zastupitelstev, ale mnohdy také o osudu miliardových projektů. Redakce e15 se před volbami rozhodla prozkoumat dění na několika místech Česka, kde volby zásadně ovlivní místní byznysovou mapu a budoucnost.
Petr Dědek pro projekt nežádá veřejnou podporu, přesto se ale mohou na půdě magistrátu hrát důležitá utkání. Město má za úkol k projektu zajistit infrastrukturu, jde také o územní plánování a další související kroky, které ve finále mohou miliardové plány na stavbu haly zkomplikovat.
Memento z minulosti
Pro přesnost ale dodejme, že dosud mezi stavitelem a magistrátem spory nejsou. Město s investorem uzavřelo plánovací smlouvu, která řeší mimo jiné infrastrukturu a dopravu. Klíčovou změnu územního plánu už zastupitelé také schválili.
Vztahy magistrátu a projektu jsou pro jeho pokračování klíčové. Když proto vzniklo hnutí Srdcem pro Pardubice a objevili se na něm lidé spojení s klubem, jako jeho dvojka – sportovní ředitel klubu Petr Sýkora nebo na devátém místě kandidátky manažer klubu Miroslav Novotný, místní politická scéna zbystřila: Vstupuje tímhle krokem miliardář Petr Dědek do politiky? A jak svůj vliv podpořený takřka neomezenými zdroji uplatní? To zesílilo ještě poté, co se stal sponzorem hnutí.
Politické ambice ale Petr Dědek popírá. “Nemám je,” odpovídá rázně. Na druhou stranu, v principu nejde o nic nezákonného, ani neobvyklého. Spousta zástupců místních firem, sportovních klubů nebo i nemocnic po celé zemi do voleb kandiduje. Tak proč by nemohli i zástupci HC Pardubice?
Politický boj?
Situace se zostřila před pár dny. Srdcem pro Pardubice pořádalo předvolební akci na Pernštýnském náměstí. Na akci přišli hokejisté Dynama a v jednom z dokumentů k povolení akce bylo Dynamo uvedeno jako její investor. Konkrétně šlo o dopravní výkres akce.
Primátor Jan Nadrchal (ANO) připustil, že případ může být vnímán jako politický boj v komunálních volbách a že je to nepříjemné. Zároveň ale uvedl, že radnice musí jako poskytovatel veřejných peněz podezření prověřit. „Primárně to poškozuje sportovní klub. Má být naprosto apolitický. Nesmějí proto zneužívat jméno klubu a případně jakýmkoliv způsobem veřejné prostředky,“ řekl.
Jde o to, že právě klubu poskytuje magistrát podporu, zejména pro mládež, a také reklamní plnění městských firem. Celkově šlo vloni o 25 milionů, letos pak o 30 milionů korun. Ve smlouvě o podpoře stojí, že příjemci nesmí propagovat žádnou politickou stranu ani její program a navíc musí vyvinout úsilí k tomu, aby na akcích k podpoře nedocházelo.
Sport versus politika
Do klubu pak přišla kontrola, ale žádné porušení smlouvy se podle Petra Dědka neprokázalo. „Odmítáme jakékoliv zatahování Dynama Pardubice do politiky. Bylo to pouze falešné obvinění, kterým na sebe pánové Nadrchal a Rychtecký chtěli upozornit,” obrací se Petr Dědek na primátora a jeho náměstka. Požadoval dokonce omluvu, ale nedočkal se. „Pro mě z toho nic nevyplývá. My se neopírali o hnutí Srdcem pro Pardubice. Řešili jsme vztah Dynama vůči městu, protože jim posíláme veřejné prostředky,” reagoval primátor.
Petr Dědek se netají tím, že by chtěl svoji podporou hnutí změnit poměry ve městě. “Změna ve vedení prospěje budoucnosti Pardubic a všech Pardubáků,” říká a jedním dechem dodává, že motorem jeho zájmu je právě změna, nikoliv stavba haly. “Aréna má stavební povolení a vyřešenou veškerou administrativu ke stavbě.”
Hnutí prý sponzor přeje překonání pětiprocentní hranice, aby mohlo mluvit do nového rozložení sil. Teoreticky by se pak mohlo podílet na příští koalici. Podle neveřejných předběžných čísel na to šanci má.