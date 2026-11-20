Allwyn sází v Las Vegas na emoce. Fanoušky F1 láká do Monaka i na tisíce svítících míčků
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- Tři z deseti dospělých v pěti zkoumaných zemích včetně Česka se cítí emočně vyčerpaní a uvěznění v každodenním stereotypu.
Loterijní skupina Allwyn odstartovala v Las Vegas kampaň „Feel it all“ s Mariem Lopezem, v níž fanoušci soutěží o VIP cestu na Velkou cenu Monaka 2027.
Až 88 procent respondentů by uvítalo více hravosti v běžném životě, brání jim v tom ale hlavně nedostatek času, vyplývá z tiskové zprávy firmy.
Mezinárodní loterijní skupina Allwyn spojila síly s americkým hercem a moderátorem Mariem Lopezem v nové kampani, jejímž cílem je vrátit lidem do každodenního života více hravosti a emocí. Iniciativu odstartovalo živé losování „Feel it all“ v Las Vegas, během něhož jeden z fanoušků vyhraje VIP zážitek spojený se závodem Formule 1 v Monaku.
Kampaň navazuje na mezinárodní průzkum agentury Censuswide mezi sedmi tisíci dospělými ve Velké Británii, USA, Rakousku, Řecku a České republice. Podle něj zažívají lidé výrazný „nedostatek emocí“, kdy téměř třetina dotázaných, konkrétně 29 procent, se cítí emočně vyčerpaná a uvězněná v opakujícím se stereotypu.
Respondenti uvedli, že by v běžném životě chtěli častěji prožívat radost, po níž touží téměř tři pětiny z nich. Dalších 45 procent postrádá nadšení i optimismus a více než dvě pětiny lidí vyhlížejí více naděje. Právě hravé aktivity, tedy činnosti, kterým se lidé věnují čistě pro radost a zábavu, podle dat fungují jako protilék na rutinu. Díky hravosti pociťují více radosti zhruba dvě třetiny lidí a 64 procent se cítí šťastnější. Téměř šesti z deseti pak dodává energii a 46 procentům pomáhá uniknout každodennímu stereotypu.
Přestože by si více hravosti přálo téměř devět z deseti dotázaných, v praxi jim brání především nedostatek času, který zmínilo 38 procent respondentů.Téměř třetina naráží na nedostatek příležitostí a zhruba pětině chybí inspirace. Nedostatek času označili za hlavní překážku zejména mladší a střední generace, uvedla ho bezmála polovina mileniálů, 43 procent příslušníků generace Z a zhruba čtyři z deseti zástupců generace X. Pětina respondentů ze starších generací má naopak pocit, že jsou už na hravost v životě „příliš staří“.
Tisíce LED míčků v Las Vegas
Hlavní akcí nové iniciativy se stalo interaktivní živé losování ve fanouškovské zóně East Harmon na závodě Formula One Heineken Las Vegas Grand Prix 2026 ve čtvrtek 19. listopadu. Návštěvníci zóny dostávali v odpoledních a večerních hodinách tisíce tyrkysových LED míčků Allwyn.
Během dramatického odpočítávání pod vedením Maria Lopeze začaly míčky v náhodném pořadí postupně zhasínat, dokud nezůstal jediný výherce.
„Nikde na světě nezažijete během závodního týdne takovou energii jako v Las Vegas. Když spojíte tisíce lidí a dáte jim šanci vyhrát zážitek, díky němuž se budou moci cítit jako jezdec F1, můžete v reálném čase sledovat celou škálu lidských emocí: naději, napětí, když LED světla začnou postupně zhasínat, a nakonec překvapení a radost,“ uvedl Mario Lopez.
VIP cesta do Paddock Clubu v Monaku
Vítěz losování získá cestu pro dvě osoby na závod Formula 1 Louis Vuitton Grand Prix de Monaco 2027. Součástí balíčku jsou exkluzivní vstupenky do Paddock Clubu přímo u trati, letenky v business třídě, transfery, ubytování v luxusním hotelu a doprovodný hospitality program.
Průzkum pro skupinu Allwyn provedla agentura Censuswide na vzorku sedmi tisíc respondentů starších 18 let v období od 2. do 6. listopadu 2026.