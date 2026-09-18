Co kdyby se zážitky daly sbírat? Placerion je mění v digitální sbírku
- Placerion převádí klasické cestovatelské suvenýry do podoby digitálních známek.
- Známky lze získat přes QR kód na památkách, v restauracích, muzeích i na dalších místech.
- Projekt postupně rozšiřuje síť partnerů a chce lákat i na méně známé lokality a zážitky.
Z cest a zážitků si často chceme něco odnést. Magnetku, vstupenku, suvenýr nebo malou připomínku toho, co jsme právě prožili. Placerion tento zvyk přenáší do digitálního světa. Místa, která navštívíte, a zážitky, které prožijete, si můžete uchovat jako digitální známky a začít je sbírat.
Digitální známku návštěvník získá přímo na místě pomocí QR kódu. Uloží si ji do své sbírky a může k ní přidat vlastní fotografii nebo text. Každý si tak vytváří kolekci podle svých cest, zážitků a míst, která pro něj mají význam. Ze známek postupně vzniká osobní mapa vzpomínek i digitální cestovatelský deník.
Digitální sbírka se rozrůstá o známá i nečekaná místa
Místa a zážitky mohou ke známce přidat také tajný bonus - například odměnu, speciální nabídku nebo třeba tajný příběh místa. „Chtěli jsme, aby digitální známka nebyla jen připomínkou návštěvy, ale aby místa mohla svým návštěvníkům nabídnout i něco navíc,“ říká zakladatel Placerionu Daniel Košťál.
Přestože byl Placerion spuštěn teprve nedávno, jeho sbírka už zahrnuje například Žižkovskou věž, Břevnovský klášter, Planetárium Praha, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře nebo zámek Litomyšl. Známky lze získat také v legendárních restauracích U Pinkasů a U Fleků, v digitální galerii Signal Space, v muzeích nebo na sportovištích. Nejde přitom jen o známé turistické cíle. Placerion chce objevovat také menší a nečekaná místa a zážitky, které by lidé jinak možná minuli.
Placerion nyní rozšiřuje svou síť a zve k zapojení další místa a zážitky. Partnerům nabízí také různé formy mediální spolupráce, například prostřednictvím instagramových influencerů.
Chcete se přidat? Ať už jako partner, nebo jako sběratel, více informací najdete nawww.placerion.com.