Konec úředního maratonu. Umělá inteligence má řídit komunikaci se státem
- Místo hledání formulářů stačí popsat situaci, systém Smart eGovernment od Asseca vyřídí postup za občana.
- Řešení staví na ověřeném digitálním modelu státu s garancí přesnosti schválenou odborníky.
- Na prototypu stavebního zákona systém okamžitě určil dopad na 707 úřadů, 243 služeb a 726 IT systémů.
Místo zjišťování, na který úřad se obrátit, jaký formulář vyplnit nebo v jakém pořadí vyřídit jednotlivé kroky, bude stačit popsání konkrétní životní situace. Systém následně připraví přesný postup, případně část úkonů vyřídí za občana. S konceptem digitálního „superúředníka“ neboli Smart eGovernment přichází společnost Asseco Central Europe.
Základem řešení je digitální model fungování státu, který v jednom prostředí propojuje zákony, kompetence úřadů, veřejné služby, informační systémy a data. Nad tímto modelem fungují specializovaní AI agenti. Ti dokážou zpracovávat legislativu, připravovat plán kroků a po udělení oprávnění například vyplňovat formuláře, komunikovat s informačními systémy nebo sledovat termíny.
„Občan by neměl potřebovat znát vnitřní fungování státu, aby dokázal vyřešit běžnou životní situaci. Měl by jednoduše říct, co potřebuje, a dostat jasnou a správnou odpověď, co má udělat,“ říká Vojtech Bálint, Business Development Manager Asseco Central Europe.
Příkladem je žádost o důchod, při níž jsou potřebné údaje z více institucí. Pokud některý doklad chybí, musí dnes občan sám zjišťovat, kde ho získat a koho kontaktovat. Smart eGovernment má tyto vazby znát a sestavit z nich jeden srozumitelný postup.
Žádný obecný chatbot, ale ověřený model
Podle zástupců Asseca přitom nejde o další obecný chatbot. „AI navrhuje řešení, ale pravidla a vztahy v modelu jsou ověřené odborníky. U služeb státu nestačí odpověď, která je přibližně správná. Musí být přesná, vysvětlitelná a kontrolovatelná,“ zdůrazňuje Bálint.
Digitální model může sloužit nejen občanům, ale i veřejné správě. Dokáže ukázat, které úřady, služby či informační systémy ovlivní připravovaná legislativní změna.
Asseco tento princip ověřilo na prototypu vytvořeném nad daty českého Registru práv a povinností. Při modelování změny stavebního zákona řešení identifikovalo dopad na 707 stavebních úřadů, pět agend, 243 služeb a 726 informačních systémů.
„Stát tak může ještě před přijetím změny vidět, kam všude se její důsledky promítnou a kde může vzniknout problém. Rutinní úkony může zvládnout systém a úředníci se mohou více věnovat případům, které vyžadují odborný úsudek,“ vysvětluje Vladimír Dzurilla, Country Manager Asseco Central Europe pro Českou republiku.
Česko má základy hotové
V České republice již podle Asseca existuje několik základních prvků potřebných pro takový model, například elektronická Sbírka zákonů, Registr práv a povinností či katalog služeb. Dalším krokem je tyto zdroje vzájemně propojit a průběžně aktualizovat.
Cílem Smart eGovernment je přesunout složitost veřejné správy z občana na digitální systémy. „Digitalizace státu nemá být o tom, aby se občan naučil pracovat se stále složitějšími systémy. Technologie by měly naopak procesy zjednodušit. Umělá inteligence nám dnes poprvé dává reálnou možnost propojit služby státu tak, aby fungovaly podle potřeb lidí, nikoli podle hranic jednotlivých úřadů,“ uzavírá Jozef Klein, CEO Asseco International a Asseco Central Europe.