KVIFF představuje novinku: BADEN powered by Visa. Nový festivalový prostor propojí kulturu, technologie i společenský přesah
- Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary letos představuje nový festivalový klub BADEN powered by Visa v Zámeckých lázních, vytvořený ve spolupráci se společností Visa.
- Projekt rozšiřuje dlouhodobé partnerství Visa a KVIFF a přináší koncept, který propojuje kulturní program, moderní technologie a pohodlný návštěvnický zážitek.
- Přes den bude BADEN fungovat jako terasa pro setkávání a odpočinek mezi projekcemi, večer se promění v klub s koncerty a DJ sety.
BADEN nabídne terasu pro setkávání, kávu, drinky, lehké občerstvení a odpočinek mezi projekcemi, večer se stane součástí festivalového nočního programu. Vstup do prostoru s kapacitou přibližně 250 až 300 osob, určeného akreditovaným návštěvníkům KVIFF a držitelům festivalových passů, bude zdarma, a to vždy do naplnění kapacity.
„Alternativnější klub pro festivalové návštěvníky býval ve Varech tradicí. Pár let nám teď chyběl a my jsme cítili potřebu tuhle díru zaplnit. Vrátit na festival prostor, kde se lidé mohou mezi projekcemi potkat s přáteli, poznat nové zajímavé lidi, bavit se o filmech a sdílet jedinečnou festivalovou atmosféru. Když jsme se tedy dozvěděli o možnosti získat během festivalu prostor Zámeckých lázní, věděli jsme, že je to to správné místo. Máme radost, že se náš nápad líbil i společnosti VISA, která se rozhodla stát partnerem tohoto projektu. Stejně tak nás těší zapojení distribuční společnosti Aerofilms, která v rámci prostoru nabídne program po celou dobu festivalu. Věříme, že nový klub nabídne návštěvníkům další rozměr festivalového zážitku a rychle si najde své pevné místo na festivalové mapě,“ říká výkonný ředitel MFF KV Kryštof Mucha.
Nový prostor bude fungovat jako plně cashless prostředí. Návštěvníci si zde budou moci objednat občerstvení a drinky prostřednictvím samoobslužných digitálních obrazovek a zaplatit kartou, mobilem nebo chytrými hodinkami. Technologické řešení pro automatizované nákupy – od digitální objednávky přes platbu až po výdej – zajistí KiloMayo, česká platforma zaměřená na inovace v gastro provozech.
Festivaly jsou pro Čechy tradiční a důležitou součástí léta: více než polovina (58 %) Čechů je navštěvuje alespoň jednou ročně a 23 % na ně vyráží i častěji než jednou za rok. Vedle hudebních, gastronomických nebo městských akcí patří mezi oblíbené i filmové a divadelní festivaly. Součástí očekávání návštěvníků se přitom stále častěji stává i možnost pohodlně platit digitálně - 65 % Čechů si ji spojuje s představou moderního festivalu.
Stejný trend se promítá i do každodenních nákupních zvyklostí. Osm z deseti lidí dnes preferuje platbu kartou v kamenných obchodech a 43 % běžně používá kartu i u nákupů do 50 korun. BADEN powered by Visa proto nabídne návštěvníkům stejnou platební zkušenost, na jakou jsou zvyklí v běžném životě – rychlou, jednoduchou a plně digitální.
„Návštěvníci dnes očekávají, že služby na festivalu budou fungovat stejně jednoduše jako v jejich každodenním životě. Ať už jde o objednávku občerstvení nebo samotnou platbu, technologie by měly celý zážitek zpříjemňovat a zjednodušovat. BADEN powered by Visa ukazuje, jak lze propojit kulturu, inovace a pohodlný návštěvnický servis v jednom prostoru,“ říká Petr Polák, country manager Visa pro Českou republiku.
Součástí prostoru bude také speciální nealkoholický drink připravený ve spolupráci s pražským koktejlovým barem Bitter Priest. Celý výtěžek z jeho prodeje podpoří Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, oficiálního neziskového partnera 60. ročníku KVIFF. Stačí si ho objednat přes digitální kiosek a zaplatit kartou, mobilem nebo hodinkami. Symbolickým prvkem iniciativy bude světelná disco koule umístěná na střeše Zámeckých lázní. S každým prodaným drinkem se rozsvítí další světelný bod, který bude během festivalu připomínat rostoucí podporu návštěvníků pro dobrou věc.
Visa dlouhodobě podporuje české festivaly a kulturní akce. Vedle rozvoje kulturních akcí přispívá také k podpoře lokálního podnikání i moderních platebních řešení, která usnadňují provoz pořadatelům i prodejcům. To se odráží i v datech z Karlových Varů, kde během loňského festivalového týdne vzrostl počet karetních transakcí o 43 % oproti období před festivalem.
Vizuální podobu prostoru v Zámeckých lázních letos připravuje Honza Matoušek, jehož rukopis bude patrný napříč celým prostorem. Večerní program v klubové části nabídne koncerty, DJ sety i speciální festivalové večery. Na programu se objeví například NobodyListen and Friends, Vladimir 518, Bratři, Akira and Friends nebo další jména české hudební a klubové scény. BADEN powered by Visa se tak stane novým místem, kde se během festivalového týdne propojí kultura, technologie, společenský život i podpora dobré věci.