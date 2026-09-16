Lidé, AI a geopolitika. V Curychu proběhla česko-slovenská konference CometX
- Šestý ročník konference CometX na University of Zürich propojení více než 230 českých a slovenských odborníků z oblasti vědy, byznysu a technologií.
Hlavními tématy byly dopady umělé inteligence na lidskou práci, geopolitické výzvy a proměna politické komunikace na sociálních sítích.
Akce pod záštitou mediálního partnera e15 bude v propojování československé komunity ve Švýcarsku pokračovat na dalších setkáních v Praze i Curychu.
Více než 230 Čechů a Slováků žijících ve Švýcarsku se sešlo na půdě University of Zürich, kde proběhl šestý ročník slovensko-české konference CometX. Celodenní program propojil zástupce vědy, technologií, byznysu, investic i médií. Hlavním ústředním tématem byly strukturální změny, které budou v příštích letech zásadně ovlivňovat fungování firem i celé společnosti.
Jednou z dominantních linek ročníku byla role člověka v éře masivního nástupu umělé inteligence. Akademik Jan Šedivý ve své přednášce zmapoval vývoj výpočetních technologií od Shannona až po současné velké jazykové modely. Názačující investorka a podnikatelka Dana Bérová navázala analýzou limitů moderních technologií a definovala oblasti a lidské schopnosti, které zůstanou doménou člověka i v éře superinteligence.
Do širšího ekonomického a globálního rámce zasadila technologický vývoj ekonomka Helena Horská. Ve své prezentaci upozornila na současný souběh geopolitického napětí, demografických změn a technologických průlomů. Právě schopnost adaptace a orientace v několika zásadních krizích a změnách současně bude podle ní klíčovou výzvou pro byznys v následující dekádě.
Program se věnoval také transformaci veřejného prostoru a žurnalistiky. Novinářka Marie Bastlová otevřela téma vztahu politické reprezentace ke kritickým médiím, zatímco Lucie Stuchlíková s Václavem Dolejším rozebírali dopady sociálních sítí typu TikTok či Instagram na způsob vedení politických kampaní a komunikaci s voliči.
„A právě tady se technologické a lidské téma CometX potkávají. AI může změnit způsob, jakým pracujeme. Konflikt s člověkem ale pořád musíme vyřešit my,“ uvedl člen představenstva CometX Jan Mastný. Konference nabídla pět hlavních keynote vystoupení, tři workshopy ve třech sálech a prezentace více než 27 inovativních firem.
Projekt dlouhodobě buduje most pro přenos znalostí, talentu a nápadů mezi Švýcarskem, Českem a Slovenskem. Mediálním partnerem letošního ročníku byla e15 a klubovým partnerem elite15. Propojování byznysové a akademické komunity bude pokračovat i během roku na navazujících tematických akcích v Praze a Curychu.