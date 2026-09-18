Stavebnictví trápí nedostatek lidí. Na veletrhu FOR ARCH ukazuje dětem svou moderní tvář
- Devět z deseti stavebních firem řeší nedostatek kvalifikovaných lidí. Do roku 2030 jich může chybět až 70 tisíc.
- Na veletrhu FOR ARCH vzniklo živé staveniště Future Builders, kde si děti zkoušejí různá řemesla.
- Expozice ukazuje i moderní tvář oboru, od zdicích robotů a 3D tisku po umělou inteligenci.
Nedostatek kvalifikovaných pracovníků patří k největším problémům českého stavebnictví. Podle průzkumu Svazu podnikatelů ve stavebnictví ho řeší devět z deseti firem a do roku 2030 by v oboru mohlo chybět až 70 tisíc lidí. Jednou z příčin je malý zájem mladých o technické obory. Výzkum Vysokého učení technického v Brně (VUT) mezi více než 7 000 žáky základních a středních škol ukázal, že o techniku a přírodní vědy nemá zájem 63 procent žáků základních škol. Mezi středoškoláky podíl dosahuje až 70 procent.
Mladým podle tohoto výzkumu zároveň často chybějí konkrétní informace o technických profesích a možnostech uplatnění. Třetinu studentů odrazuje také obava z náročnosti těchto oborů. Stavební firmy se proto snaží ukázat techniku a řemesla přímo v praxi. Na veletrhu FOR ARCH v pražských Letňanech otevřel 16. září Svaz podnikatelů ve stavebnictví společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Hospodářskou komorou ČR projekt Future Builders.
Technika už nemá zůstat jen ve třídě
Posílení technického vzdělávání patří také mezi priority vlády. Ministerstvo průmyslu a obchodu ho prosazuje prostřednictvím iniciativy Technické Česko. Ta počítá s návratem polytechnické výchovy na základní školy, rozvojem duálního vzdělávání a užším propojením škol s firmami. Součástí návrhu je také síť základních škol s rozšířenou technickou výukou, mistrovská zkouška jako nejvyšší stupeň praktické kvalifikace a kontraktové financování vysokých škol.
„Pokud chceme u dětí probudit zájem o techniku, musíme začít už na základních školách. Řada dětí dnes prakticky nepřijde do kontaktu s nářadím nebo technickými činnostmi a potom po nich v patnácti letech chceme, aby se rozhodovaly, jestli je technický obor pro ně," říká zmocněnec ministra průmyslu a obchodu pro technické kompetence a vzdělávání Tomáš Hamberger. Stejně jako mají děti možnost objevit svůj talent například v hudební nebo výtvarné výchově, měly by podle něho dostat příležitost také u techniky. „Právě proto chceme moderní polytechnickou výchovu vrátit do základních škol a podporovat projekty, které dětem techniku a konkrétní profese ukazují v praxi,“ dodává Hamberger.
Staveniště, kde se pracuje i hraje
Future Builders zabírá na veletrhu FOR ARCH 1 200 metrů čtverečních. Děti si tam mohou vyzkoušet práci s materiály a nástroji a prostřednictvím únikové hry postupně procházejí jednotlivými stavebními profesemi. Dostanou se k práci zedníků, elektrikářů, klempířů a dalších řemeslníků a zároveň poznají, jak na ně navazují projektanti, architekti, technici nebo stavbyvedoucí.
Na programu připraveném Svazem podnikatelů ve stavebnictví a Nadačním fondem Řemeslo pomáhá se mají během čtyř dnů podílet více než 1 200 žáků, rodičů a pedagogů. S jednotlivými úkoly jim pomáhají studenti Akademie řemesel a zástupci řemeslných cechů.
„Z aktivit, které dlouhodobě realizujeme, se nám potvrzuje, že mladí lidé nechtějí o řemeslech jen poslouchat nebo přihlížet práci někoho jiného. Potřebují si věci sami vyzkoušet, vzít do ruky nástroje a materiály a dostat příležitost objevit v sobě nadšení i pro něco, o čem si třeba do té doby mysleli, že pro ně není," přiblížila ředitelka Nadačního fondu Řemeslo pomáhá Petra Benešová. Cílem je ukázat skutečnou souhru jednotlivých stavebních profesí. „Děti tak mohou pochopit jejich návaznost, týmovou spolupráci i šíři celého oboru,“ dodala ředitelka.
Robot místo těžké práce
Budoucnost stavebnictví ale není jen v klasických řemeslech. Součástí expozice jsou také zdicí roboti, 3D tisk, svařovací trenažér, virtuální realita, umělá inteligence a další digitální nástroje.
„Stavebnictví si stále řada lidí spojuje hlavně s těžkou fyzickou prací a špinavým staveništěm. Jenže obor se rychle mění. Zdicí roboti, 3D tisk domů, automatizace nebo digitální nástroje budou stále více přebírat nejtěžší práci. O to víc budeme potřebovat lidi, kteří těmto technologiím rozumějí a umějí s nimi pracovat," vysvětluje říká prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza. Právě proto je podle něho potřeba dětem ukázat, že moderní stavebnictví nabízí mnohem širší možnosti, než si možná dnes představují, a nejen oni, ale i rodiče,“ dodává Nouza.
Součástí prvního dne Future Builders bylo také ocenění mistrů odborného výcviku. Ti propojují školní výuku s praktickou přípravou budoucích řemeslníků a techniků. Mistři nominovaní jednotlivými řemeslnými cechy převzali ocenění od zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Hospodářské komory ČR a Asociace malých a středních podniků.
V sobotu přijedou i děti z dětských domovů
Future Builders zůstane v PVA EXPO PRAHA otevřený do soboty 19. září. Vedle škol ho mohou navštívit rodiny s dětmi i široká veřejnost. Sobotní program je určen také mladým lidem z dětských domovů.
Partnerem projektu se stal Nadační fond Veroniky Kašákové, který prostřednictvím projektu Restart pomáhá mladým lidem připravit se na samostatný život po odchodu z dětského domova, mimo jiné při hledání práce a bydlení. Jeho zakladatelka Veronika Sovadina Kašáková sama část dětství prožila v dětském domově.
Pro mladé lidi, kteří z dětských domovů odcházejí, může být řemeslo jednou z cest k vlastnímu příjmu a samostatnosti. „Nejen výplata, ale řád, kolektiv, někdo, kdo je něco naučí, a pocit, že to zvládnou sami. My máme mladé lidi, kteří hledají svoje místo. Tohle propojení dává smysl,“ říká zakladatelka Nadačního fondu Veronika Kašáková. Veronika,
Sobotní program doplní módní přehlídka moderních pracovních oděvů pro kluky i holky a setkání s boxery, kteří vyrůstali na ulici a dnes se věnují řemeslu.
Future Builders bude po skončení veletrhu pokračovat regionální roadshow. Ta má na podzim v jednotlivých krajích propojit místní firmy, školy a studenty.