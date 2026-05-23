Světové špičky koňského póla míří do Prahy. V srpnu budou hrát na Zbraslavi
Praha se v létě stane poprvé hostitelem Royal Golf & Polo Cup, který se uskuteční 8. srpna 2026 v areálu Prague City Golf na Zbraslavi. Tento jedinečný turnaj spojuje golf a koňské pólo a přivede do české metropole mezinárodní účast z řad nejlepších profesionálních hráčů póla z celého světa.
Royal Golf & Polo Cup nabídne divákům inovativní formát zápasů i doprovodný program. „První ročník turnaje proběhl v roce 2018 doslova na zelené louce. Od začátku jsme ale měli jasný cíl. Vybudovat tradiční akci pro celé rodiny. Sportovní a společenskou událost, která se bude každý rok vracet a růst. Dnes už vidíme, že se to daří. A přesun z Mariánských Lázní do Prahy je přirozeným krokem k tomu, aby se z Royal Golf & Polo Cup stal skutečný evropský formát,“ říká Simona Joklová, spoluzakladatelka turnaje a aktivní hráčka koňského póla.
V sobotu, kdy se odehrají finálové zápasy, bude otevřen pro veřejnost, pro kterou bude připraven bohatý doprovodný program. V letošním ročníku se představí čtyři týmy, včetně profesionálních pólistůze zahraničí. Svoji účast potvrdili hráči z Argentiny, Velké Británie,Německa, Švýcarska či Belgie.
Profesionál ze světových turnajů
Jedním z pólistů je Brad Rainford-Blackett, britský profesionální hráč a trenér koňského póla, který má bohaté zkušenosti ze světových turnajů. Royal Golf &Polo Cup se zúčastnil již dvakrát a do letošního ročníku vstupuje jako obhájce titulu. „Royal Golf & Polo Cup je skvělým příkladem inovativního pojetí pólo turnaje, který vytváří mimořádný zážitek pro všechny zúčastněné,od hráčů přes partnery až po návštěvníky. Organizace je na velmi vysoké úrovni a v rámci pólo komunity ve střední a východní Evropě patří k těm nejlepším. Turnaj nabízí atraktivní sportovní konkurenci a zároveň profesionální zázemí pro hráče i koně,“ říká Brad Rainford-Blackett.
Organizátoři pracují s inovativním formátem, který je přizpůsobený prostředí i divákům. Namísto standardně čtyřčlenných týmů budou týmy složeny ze tří hráčů a upravena je i velikost hřiště. Zápasy se tak odehrají v travnaté aréně o rozměrech 150 × 85 metrů s vysokými mantinely, která umožňuje sledovat hru z bezprostřední blízkosti. Hráči navíc používají kožený míček místo tvrdého plastového, což přispívá k bezpečnějším podmínkám pro koně i při dynamičtější hře.
„Snažíme se vytvořit formát póla pro 21. století. To znamená bezpečnější pro koně, atraktivní pro hráče, a především přehlednější pro diváky, kteří tento sport vidí poprvé,“ vysvětluje Jan Zavázal, spoluorganizátor turnaje a člen České asociace hráčů koňského póla.
Nejen turnaj, ale i společenský zážitek
Royal Golf & Polo Cup není jen sportovním turnajem, ale i společenským zážitkem. Vedle pólových zápasů nabídne golfový turnaj ve formátu Pro-Am a doprovodný program pro širokou veřejnost. Ambicí organizátorů je přiblížit tento sport novému publiku a vybudovat v Praze tradici podobnou jiným evropským metropolím. Pořadatelem turnaje je společnost Perinvest Group. Událost se tak zařadila mezi další významné sportovní projekty, jako je tenisový turnaj WTA či Světový pohár v hokeji, na jejichž přípravě se skupina podílí.
„Royal Golf & Polo Cup je další špičkovou mezinárodní sportovní akcí, kterou přinášíme českému publiku. Turnaj má všechny předpoklady pro to, aby se vyrovnal těm nejlepším v Evropě a jsem přesvědčen, že si ho návštěvníci maximálně užijí,“ říká Tomáš Petera, majitel Perinvest Group.