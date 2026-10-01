Trh elektroniky míří do hlavní sezóny. Akce Fast Day ukázala, co chystají prodejci
- Nastupující rozmach umělé inteligence v běžných spotřebičích ovládá trh elektroniky, jak na letňanském výstavišti ukázala akce Fast Day.
- Před vánoční nákupní špičkou se na kontraktačním setkání v Praze propojilo přes 1 500 B2B nákupčích a obchodníků s více než 80 značkami.
- Společnost Fast ČR na akci potvrdila posun distribuce od pouhého prodeje zboží k nabídce doplňkových služeb a odborného servisu.
Více než 1 500 B2B hostů, přes 80 značek, produktové novinky i několikadenní odborný program. Tradiční kontraktační akce Fast Day 2026 v pražských Letňanech opět propojila výrobce a značky s obchodními partnery napříč všemi prodejními kanály, od největších retailových a online hráčů až po nezávislé regionální prodejce.
Setkání organizované společností Fast ČR se konalo v patek 25. září v PVA EXPO PRAHA v ideálním načasování. Právě na podzim se totiž trh spotřební elektroniky a domácích spotřebičů intenzivně připravuje na nadcházející nákupní špičku v podobě Black Friday a navazujících Vánoc.
Představené novinky a bestsellery budou tvořit páteř nabídky obchodníků pro nadcházející měsíce. Schopnost pracovat s velmi rozdílnými prodejními kanály navíc patří k základním pilířům distribučního modelu Fastu.
Od produktových školení po sezónní objednávky
Fast Day 2026 vyvrcholil několikadenním odborným programem, který se zaměřil na přípravu prodejního personálu sítě Planeo i B2B zákazníků Fastu. Cílem akce nebylo pouhé vystavení produktů, ale především přenos znalostí o jejich vlastnostech a technologiích k lidem, kteří je v prodejnách představují koncovým zákazníkům.
„Fast Day pro nás není jen výstavou produktů. Je to okamžik, kdy před Black Friday a Vánocemi propojujeme celý obchodní řetězec. Na jednom místě se potkávají výrobci a značky s největšími obchodními hráči i menšími nezávislými prodejci z regionů. Současně připravujeme prodejní personál na novinky a technologie, které bude během hlavní sezony představovat zákazníkům. Právě spojení produktového know-how, osobních vztahů a skutečného obchodu je podle mě tím, co dělá Fast Day výjimečným,“ vysvětluje marketingový ředitel společnosti Fast ČR Marek Bolega.
AI se stává standardem, osobní vazby zůstávají
Zřetelným trendem letošního ročníku byl masivní posun inovací směrem k automatizaci, chytrým funkcím a umělé inteligenci. Funkce, které byly ještě nedávno technologickým příslibem, se stávají běžnou součástí konkrétních výrobků a každodenního užívání.
AI a chytré technologie se přesouvají do každodenních produktů. Ilustrační foto |
Veletrh tak ukázal dvě propojené tváře současného obchodu: zatímco produkty a technologie se mění mimořádným tempem, klíčové nadále zůstávají osobní vztahy, znalost sortimentu, důvěra mezi partnera a schopnost nové technologie zákazníkům srozumitelně vysvětlit.
Tradiční značky i rozšiřování služeb
V portfoliu vystavovatelů nechyběly tradiční značky spojené s firmou Fast, jako jsou Sencor, Philco, Sage, SodaStream, Catler, Fieldmann, Lamart, Yenkee, Retlux, Buxton či Stell. Ty doplnili světoví výrobci typu Samsung, LG, Philips, TCL, Beko, Whirlpool, Electrolux, Hisense, Gorenje, Bosch, Siemens nebo Xiaomi.
Skupina zároveň rozvíjí i exkluzivně distribuované značky z nových segmentů – například značku Wahl, zaměřenou na profesionální péči o vlasy a vousy, či brand Sensica z oblasti péče o tělo a IPL technologií.
Letošní ročník navíc potvrdil posun společnosti Fast za hranice samotného prodeje a distribuce. Součástí akce byla i společnost NTSUP, specialista na odborné instalace a servis, kterého skupina získala v letošním roce. Propojením maloobchodu, logistiky, doručení, montáže a servisu tak Fast rozšiřuje nabídku komplexních služeb jak pro zákazníky sítě Planeo, tak pro své obchodní partnery.
Společnost Fast je významným hráčem na českém a slovenském trhu se spotřební elektronikou. Prostřednictvím své maloobchodní sítě Planeo provozuje e-shop a téměř 200 kamenných prodejen v Česku a na Slovensku. Zároveň patří mezi významné distributory spotřební elektroniky a domácích spotřebičů světových i lokálních značek.