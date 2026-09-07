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Živě: Komu patří peníze v nové rodině? Moje děti, tvoje děti, naše peníze

Žena vytahující české bankovky z peněženky, ilustrační foto.

Žena vytahující české bankovky z peněženky, ilustrační foto. Zdroj: ČTK / Gregor Macák Martin

ČTK
ČTK
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  • Finanční skupina Partners pořádá v úterý 8. září tiskovou konferenci u příležitosti Dne finanční gramotnosti.
  • Představí výsledky unikátního hloubkového průzkumu zaměřeného na finance v českých „sešívaných“ rodinách.

Průzkum finanční skupiny Partners, který pro ni připravila agentura MindBridge ukazuje, jak fungují finance v rodinách na druhý pokus – a co se stane, když do nich vstoupí děti, bývalí partneři, majetek a rozdílné představy o spravedlnosti. 

Dozvíte se: 

  • Kdo platí za koho?  
  • Přistupujeme ke svým a partnerovým dětem skutečně stejně? 
  • Kdy se peníze na děti z předchozího vztahu stávají problémem nové domácnosti?  
  • A máme jasno v tom, co je vlastně moje, tvoje a naše – nejen dnes, ale i do budoucna?

Výsledky průzkumu ukazují především překvapivé rozdíly v tom, jak stejnou situaci vnímají muži a ženy. Co si o tom myslí finanční poradkyně, psycholožka a právník?

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