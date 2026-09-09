Jedna rána za druhou. Segment, který hýbe světem, drtí války, sucho, lupiči a prázdné nádrže
- Námořní přepravě hrozí nedostatek paliva.
- Provoz lodí komplikuje sucho, to nejhorší může teprve přijít.
- Húsíové a somálští piráti ohrožují plavbu přes Suez i oklikou.
Lodní doprava v posledních měsících zažívá další krušné období, v němž do svých cen promítá jednu překážku za druhou. Neklid na Blízkém východě zneprůchodnil klíčovou námořní trasu a chaosu využili somálští piráti. Meteorologický jev El Niño a sucho prodražily plavbu nejen Panamským průplavem. Nyní navíc sektoru hrozí nedostatek paliva, protože rafinerie upřednostňují produkci jiných pohonných hmot.
Globální rafinerie jsou stále více zatížené válkami, které narušily těžbu ropy, její přepravu i zpracování. Upřednostňují výrobu nafty a dalších produktů na úkor topného oleje, který používají mimo jiné lodě. Čína k tomu v posledních měsících omezovala vývoz pohonných hmot, aby šetřila zásoby ropy. Napjatá nabídka lodního paliva tak může vést k dalšímu růstu nákladů přepravců a tím i sazeb za dopravu zboží, což se nakonec promítne v jeho ceně pro spotřebitele.
Rafinériím se vyplácí výroba jiných paliv
Nové potíže přicházejí v době, kdy je lodní doprava uprostřed intenzivní sezóny, ve které se prodejci v Evropě a Severní Americe zásobují před podzimními svátky a Vánoci zbožím z asijských továren. Asie je přitom v současnosti obzvlášť zranitelná, protože je silně závislá na energiích z Perského zálivu, jejichž toky stále živoří.
Singapur, největší globální centrum pro doplňování paliva plavidel, dováží více než polovinu své spotřeby. Předpokládá se však, že za třetí čtvrtletí vykáže značný deficit. „Vzhledem k dlouhodobému narušení zásobování z Blízkého východu očekáváme, že dodávky topného oleje zůstanou ve třetím čtvrtletí kriticky napjaté,“ řekla agentuře Reuters analytička společnosti Rystad Valerie Panopiová.
Válka na Blízkém východě rozevřela nůžky mezi ziskovostí produkce nafty a těžkého topného oleje a rafinerie na to zareagovaly. Například velký závod Dangote v Nigérii zvýšil vývoz nafty, benzinu a leteckého paliva, zatímco export topného oleje klesl. A chování rafinérií se nejspíš v nejbližší době nezmění. Dostupnost lodního paliva ovlivňují i ukrajinské útoky na ruské rafinérie. Ruský vývoz topného oleje v srpnu spadl na rekordní minimum.
Otazník nad návratem do Suezu
Poptávku po palivu přitom zvyšuje přetrvávající praxe řady lodí obeplouvat Afriku namísto nebezpečné trasy přes Rudé moře, kde hrozí útoky jemenských povstalců. Húsíové ze solidarity s Palestinou s různou intenzitou ohrožují námořní přepravu už téměř tři roky a působí jí miliardové škody.
Rizika plynoucí z války v Íránu, která uzavřela strategický Hormuzský průliv, oddálila oživení dopravy v Suezském průplavu. V poslední době se ale plavidla velkých přepravců pokoušejí o opatrný návrat na tuto trasu ve snaze srazit náklady a uvolnit přetížené asijské přístavy.
Je otázkou, zda toto úsilí zhatí nové aktivity Húsíů. V červenci povstalci vyhlásili námořní blokádu Saúdské Arábie a podnikli útoky na lodní dopravu v průlivu Báb-al-Mandab. V současnosti rebelové s jemenskými vládními silami bojují o kontrolu nad důležitou vodní cestou.
Od začátku války v Íránu stoupla cena hlavního lodního paliva, topného oleje s velmi nízkým obsahem síry, podle Reuters o 76 procent na téměř 825 dolarů za tunu. Nejde přitom o jediný růst nákladů pro námořní přepravce. Kvůli suchu spojenému s El Niñem je od září omezený provoz v Panamském kanálu.
Rekordní suma za plavbu Panamským kanálem
Lodě se tam přeplácejí, aby nemusely čekat ve frontě. Průplav nedávno potvrdil rekordní sumu 5,3 milionu dolarů, kterou kdy získal za vydražený přednostní průchod jihokorejského tankeru. Země navíc hrozí dalšími škrty v povoleném počtu proplavených lodí. Určující budou srážky v nadcházejících třech měsících. Sucho v létě tvrdě dopadlo i na lodní dopravu na evropských řekách.
Koktejl potíží tak v uplynulých měsících zvedal sazby na mnohých trasách. Například cena za přepravu ropy z Perského zálivu do Asie dosáhla v srpnu podle dat Argus Media 15,22 dolaru za barel, což je nejvyšší hodnota od roku 2005, kdy agentura začala sazby vyhodnocovat. Strmé růsty se v létě týkaly i tarifů na Rýnu kvůli suchu nebo v Černém moři v důsledku zintenzivnění útoků.
„Je to něco, co nemá obdoby,“ komentoval už minulý měsíc podle Financial Times situaci v lodní dopravě Alexander Saverys z belgické přepravní společnosti CMB Tech. „Narušení způsobené válkou na Blízkém východě se stává hlubokým a strukturálním problémem, který v dohledné době nezmizí,“ dodává Peter Sand z analytické společnosti Xeneta s tím, že část nákladů se nejspíš přenese na spotřebitele.
Somálští piráti se vrací na scénu v modernější verzi
Na moře se ke všemu vrátilo i další riziko, somálští piráti. Chaos na Blízkém východě a nestabilita v africké zemi přispěly k tomu, že od dubna došlo u Afrického rohu k osmi útokům korzárů. Dva z nich se odehrály v srpnu. V jednom případě lupiči napadli ropný tanker s vazbami na Írán, ve druhém plavidlo Lutuf pod kamerunskou vlajkou, které převáželo vojenský materiál pro Turecko.
Osvobození lodě přitom provázejí protichůdné informace týkající se zaplacení výkupného. Ankara tvrdí, že se podařilo získat ji zpět po společné armádní operaci se Somálskem, při níž piráti utrpěli velké ztráty. Představitelé poloautonomní somálské oblasti Puntland, kde k únosu došlo, ale šíří verzi, že za Lutuf bylo zaplaceno výkupné 2,5 milionu dolarů.
Někteří komentátoři tvrdí, že aktuální dění svědčí o tom, že piráti mají nyní k dispozici vyspělejší technologie. Využívají údajně například internetovou síť Starlink ke sledování cílů a komunikaci. Experti navíc varují, že v současné geopolitické situaci je nepravděpodobný vznik podobné mezinárodní koalice, jejíž mise před více než dekádou potlačovala aktivitu vyděračů.