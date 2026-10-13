ŽIVĚ: Konference o inovativních přístupech v oblasti duševního zdraví SCALE
- PsychedelicsEUROPE a Nadační fond pro výzkum psychedelik Psyres pořádají třetí ročník mezinárodní konference o inovativních přístupech v oblasti duševního zdraví SCALE - From Evidence to Access.
- Zhruba 40 odborníků z Evropy, USA, Ukrajiny a Česka bude diskutovat o tom, jak dostat nové léčebné postupy od vědeckých důkazů přes regulaci a klinickou praxi až k pacientům.
- Přenos z Míčovny Pražského hradu můžete sledovat zde v úterý 13. října 2026 od 9:30.
Podle Evropské komise zažilo v předchozích 12 měsících 46 % Evropanů emoční nebo psychosociální problém. Více než polovina z nich ale nevyhledala odbornou pomoc. Náklady spojené s duševním zdravím přesahují v EU 600 miliard eur ročně. Konference se tak koná v době, kdy se rozhoduje o reformě evropské farmaceutické legislativy. Česko má přitom v evropském kontextu unikátní zkušenost: od 1. ledna 2026 je zde za stanovených podmínek legální léčebné použití psilocybinu.
Mezi nejvýraznější řečníky na konferenci budou patřit Nora Volkow, ředitelka Národního institutu pro zneužívání drog, jedna z klíčových osobností amerického výzkumu duševního zdraví a závislostí, dále bývalý guvernér Texasu Rick Perry, psychiatr a odborník na trauma prof. Eric Vermetten, bývalý příslušník U.S. Navy SEAL Marcus Luttrell, generálporučík námořní pěchoty USA ve výslužbě Martin R. Steele či Jiří Horáček, ředitel Národního ústavu duševního zdraví.
Na konferenci SCALE se budou diskutovat tato témata:
- Budování cesty pro inovativní přístupy v oblasti duševního zdraví: český model
- Léčba PTSD v USA: z Tijuany až do Oválné pracovny
- Léčba PTSD v Evropě: EU, členské státy a regiony v první linii
- Ekosystém zdravotní péče: poskytovatelé, výrobci a průmysl
- Na prahu paradigmatické změny: terapeutické postupy
- Duševní zdraví žen: porod, trauma a duševní zdraví v mateřství
Záštitu konferenci poskytli výbory pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky. Mezi institucionální partnery konference patří Národní ústav duševního zdraví, Ústřední vojenská nemocnice Praha a dvě sekce České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, společnost vojenské medicíny a psychedeliky asistované terapie.
Kompletní program konference naleznete zde.