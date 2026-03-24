Vyhořel v korporátu, smažil churros a dnes s firmou reWATT pomáhá průmyslu s moderní energetikou
- Ceny baterií klesly na historická minima a éra divoké fotovoltaiky končí, trh se podle zakladatele firmy reWATT Richarda Gábora pročistil.
- Firmy už nežádají jen panely na střechu, podle Gábora chtějí flexibilitu a chytré řízení výroby a spotřeby elektřiny v čase.
- V portfoliu zakázek společnosti reWATT dominuje průmyslový segment, růst firma zaznamenává i díky expanzi na slovenský trh.
Ceny baterií dramaticky klesly a spolu s novou legislativou to má zásadní dopad na trh s fotovoltaikou. Zájem o solární panely v Česku nyní roste, jak uvedl Richard Gábor, zakladatel společnosti reWATT, v pořadu FLOW. Dlouho zažitá představa, že solární energie je nespolehlivý zdroj, nyní podle Gábora končí.
Baterie jako gamechanger
„Platí, že kombinace fotovoltaiky s baterií je nejlevnějším způsobem výroby elektřiny, pokud započtete i náklady na emise,“ vysvětluje dále Gábor v pořadu FLOW. Zároveň upozorňuje na zásadní výhodu oproti velkým energetickým projektům. „Zatímco třeba nový jaderný blok budeme stavět dvacet let, velké bateriové úložiště nebo průmyslová fotovoltaika může do sítě dodávat do roka. Do doby, než budou nové reaktory hotové, je tohle nejrychlejší a nejlevnější cesta,“ dodává.
Český solární boom s sebou přinesl i odvrácenou stranu – desítky firem, které nezvládly růst a zkrachovaly. Majitelé firem teď často zjišťují, že jejich solární panely nemá kdo opravit. „Loňský rok byl pro mnohé likvidační. My teď často přebíráme péči o zdroje, které jsme nestavěli, protože lidé hledají někoho, kdo na trhu zůstal a rozumí tomu,“ vysvětluje Gábor s tím, že reWATT se profiluje jako firma, která nabízí komplexní řešení a zdaleka nejde jen o montáž panelů. Zabývá se celkovou infrastrukturou podniku – od instalace trafostanic až po řízení spotřeby.
Svou společnost Gábor založil za koronavirové pandemie a zpočátku zažila díky oblibě fotovoltaiky růst. V rozhovoru Gábor uvádí, že za loňský rok 2025 se firma pohybovala obratově na úrovni něco přes 80 milionů korun na českém i slovenském trhu.
Od churros k vlastní firmě
Kariéra podnikatele Richarda Gábora i celá jeho životní cesta je velmi pestrá. Vedla ze zasedaček korporátních financí k vyhoření a následné tříleté zkušenosti u stánku se smaženými churros. Právě jeho osobní pauza u smažení pro něj prý byla i životní školou pokory. „Dostalo mě to ze zasedaček do reality, kde musíte hodnotu vytvořit rukama. Z toho čerpám dodnes,“ vzpomíná ve FLOW na toto období.
V životě i v byznysu se řídí hodnotami, které jsou pro něj důležité, například férovostí. Jeho firma proto prý klientovi klidně řekne narovinu, když pro něj fotovoltaika nedává smysl. Pro Gábora je důležitá i společenská role podnikatele; angažuje se proto v Alianci pro moderní stát a věnuje se filantropii. Ve volnu rád cvičí jógu nebo navštěvuje umělecké ateliéry.
Pro koho je vhodná fotovoltaika? Co vše zvládnou baterie? A proč Richard Gábor věří v budoucnost českého průmyslu?
