Drahé bydlení vyhnalo Španěly do ulic. Předčasné volby mohou přinést historický zlom
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Ve Španělsku začaly předčasné parlamentní volby, hlasovat může téměř 39 milionů lidí.
Hlavními tématy voleb jsou nedostupné bydlení a rostoucí životní náklady.
Krajně pravicová strana Vox může poprvé od návratu demokracie vstoupit do vlády.
Ve Španělsku se otevřely volební místnosti a začaly předčasné parlamentní volby. Hlasování, kterého se účastní miliony voličů, se soustředí především na dostupnost bydlení a rostoucí životní náklady. Volby jsou považovány za referendum o osmiletém působení levicového premiéra Pedra Sáncheze v čele vlády a mohou poprvé od návratu demokracie v zemi po smrti diktátora Franciska Franka v roce 1975 vynést do vládní koalice krajně pravicovou stranu, napsala agentura AP.
Volební místnosti se uzavřou ve 20:00 SEČ, kdy budou také zveřejněny průzkumy veřejného mínění z posledního týdne volební kampaně. První předběžné výsledky se očekávají zhruba o hodinu později. Vítěz potřebuje ve 350členné dolní komoře parlamentu k získání většiny 176 křesel. Právo hlasovat má téměř 39 milionů Španělů. Volí se také 209 z celkového počtu 266 senátorů, o zbytku rozhodují regionální parlamenty.
Lidovci mohou potřebovat podporu krajní pravice
Podle průzkumů vládní socialisté (PSOE) premiéra Sáncheze zřejmě skončí těsně druzí za opoziční Lidovou stranou (PP) Alberta Núňeze Feijóa. Ten pro svou případnou vládu bude patrně potřebovat podporu krajně pravicové strany Vox, kterou vede Santiago Abascal. Ta má podle průzkumů skončit třetí. Poslední parlamentní volby v červenci 2023 vyhrála Feijóova PP, která ale neměla dostatečnou podporu pro sestavení vlády.
Předčasné volby oznámil Sánchez, který je premiérem od června 2018, začátkem října poté, co v parlamentu neprošly dva vládní dekrety o lepší ochraně nájemníků, vynucené protestním hnutím. V Madridu a dalších městech od konce září demonstrovaly desítky tisíc lidí kvůli bytové krizi, jež vedla tento měsíc i k první generální stávce v zemi za 14 let. Sánchezova vláda čelila letos kritice také kvůli migrační krizi v Ceutě na severu Afriky.