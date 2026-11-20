Babiš odsoudil ruský incident v Polsku. Česko je připraveno sousedům pomoci
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- Premiér Andrej Babiš označil narušení polského vzdušného prostoru za nepřijatelné.
- Česko je podle něj připraveno Polsku v případě potřeby pomoci, napsal na síti X.
- Prezident Pavel varoval, že podobný incident může zasáhnout i Českou republiku.
Na jihovýchodě Polska se v pátek zřítily dvě střely a proudový dron, podle polského premiéra Donalda Tuska byly ruské a šlo o cílenou provokaci, nikoliv o náhodu. Nedá se podle něj vyloučit, že provokace souvisela s cvičením vojáků koalice ochotných, které se koná v Polsku. Česko se těchto manévrů neúčastní.
Český prezident Petr Pavel v pátek prohlásil, že je spíše otázkou času, kdy se incident podobný tomu v Polsku stane také v České republice. Rusko podle něj považuje za legitimní cíl každou zemi, která podporuje Ukrajinu. Moskva se snaží hybridním působením rozdělit evropské země a vytvořit si co nejsilnější pozici, aby jim mohla diktovat podmínky. Evropa by proto měla vůči Moskvě postupovat jednotně, míní Pavel.
Incident odsoudila EU i Británie
Také podle prezidenta by Česko mělo Polsku pomoci, pokud o to Varšava požádá. Připomněl, že Česko se už podílí na bezpečnostních opatřeních na východním křídle NATO. Čeští vojáci působí v předsunutých silách v Pobaltí a české vrtulníky pomáhají chránit polský vzdušný prostor.
Incident v pátek po skončení společného summitu v Bruselu odsoudili i představitelé Evropské unie a Británie, Polsku vyjádřili solidaritu. Rusko podle předsedy Evropské rady Antónia Costy navzdory deklarované ochotě jednat o míru pokračuje v šíření hrozeb a útocích proti členským státům Evropské unie. Ukrajinci se už téměř pět let brání rozsáhlé ruské invazi a čelí i ruským vzdušným útokům.