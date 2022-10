Generál Petr Pavel: Názory a kandidatura na prezidenta 2023 | E15.cz

Válka na Ukrajině

Petr Pavel bývá často dotazován v souvislosti s aktuální situací na Ukrajině. Patřil k těm, které zaskočil přímý vojenský střet mezi oběma zeměmi. Připustil, že za určitých okolností by byl i pro vyhlášení bezletové zóny nebo pro vyslání vojáků NATO na Ukrajinu, aby tam ochránili humanitární koridory.

Nesmíme se bát udělat pro Ukrajinu víc – nabídnout například vojáky NATO a leteckou podporu, aby zabezpečili evakuační koridory a ochranu civilistů v nich. Naše síla a odhodlání ji použít je jediná možnost, jak zastavit humanitární katastrofu. — Petr Pavel (@general_pavel) March 8, 2022

Pavel varuje, že vyhýbání se konfliktu by si Rusko mohlo vyložit jako slabost Západu. Často upozorňuje na Putinovy ambice o obnovení vlivu Sovětského svazu. „To, co se odehrává mezi Ruskem a Západem, se netýká pouze členství Ukrajiny v NATO, ale budoucí formy vztahů, podoby světového právního a finančního systému," sdělil bývalý generál Deníku. V rozhovoru pro Stream.cz pochválil vládu za aktivní přístup v podpoře Ukrajiny a zkritizoval nízkou připravenost Západu na agresivní kroky Ruska. Podporuje také snahu o co možná největší izolaci Ruska.

Na svém twitterovém účtu také sdílel příspěvek, ve kterém upozorňuje, že ne každý, kdo utíká z Ruska, je přítel příznivců Ukrajiny. Automatické přijímání takových lidí by podle něj mohlo pro Česko znamenat bezpečnostní riziko.

Rozhodně bych nesouhlasil, že každý, kdo utíká z Ruska, je náš přítel. Odpor proti mobilizaci není vzpourou proti režimu, ani podporou Ukrajiny. Jejich přijímání pro nás tedy může být bezpečnostní riziko, říkám pro zpravodajský server @politico. https://t.co/3wz63oTKQF — Petr Pavel (@general_pavel) October 16, 2022

Inflace a energetika

K otázkám inflace a energetické krize se Pavel začal vyjadřovat až v poslední době. Kritizuje nedostatek odborné diskuze a neschopnost vlády srozumitelně vysvětlovat svá opatření veřejnosti. Nesouhlasí ani s plošným zvyšováním platů státních zaměstnanců, na které tlačí odbory v čele s Josefem Středulou.

Před vypuknutím války na Ukrajině podporoval prohlubování jednotného evropského energetického trhu, nyní vyzdvihuje důležitost energetické bezpečnosti státu. Oceňuje dočasné zařazení jádra mezi zelené investice.

Při příležitosti oficiálního ohlášení své prezidentské kandidatury Petr Pavel zmínil, že by chtěl být prezidentem, který mírní vášně. Za své priority označil aktivní zahraniční politiku, nezávislou energetiku, inovativní ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou, zdravé životní prostředí a vzdělání.

Názory na COVID-19

Na jaře 2020 založil Petr Pavel iniciativu Spolu jsme silnější, skrz kterou podporoval lidi v první linii v boji s pandemií covid-19 a ty, které pandemie zasáhla nejvíce, prostřednictvím veřejných sbírek.

V návalu vděčnosti ČLR, M. Zemanovi, M. Nejedlému a J. Tvrdíkovi za možnost koupit si od původce pandemie chybějící zdravotnické pomůcky, by neměl zaniknout nezištný příspěvek 30 mld z EU nebo podíl NATO na doručení dodávek prostřednictvím systému SALIS (An-124). Soudnost! — Petr Pavel (@general_pavel) March 21, 2020

S experty sestavil systém protikrizové obrany, který by měl napomoci k efektivnějšímu zvládání budoucích krizí. Vždy by v takových případech měly být k dispozici plány zásobování, jednotná legislativa, srozumitelná komunikace ze strany státu nebo zdroje transparentního financování. Na jeho uvedení do praxe by rád spolupracoval s aktuální vládou Petra Fialy (ODS).

Názor na přijetí eura

Pavel se vyslovil pro přijetí eura. Je přesvědčený, že i z ekonomického hlediska by to bylo namístě.

"V Česku jsme z toho udělali velké politikum, aniž bychom lidem přesně vysvětlili výhody a nevýhody. Realita nás přitom pomalu předbíhá, protože mnoho firem už na platební styk v eurech přešlo," poznamenal.

Inicioval by debatu o přijetí eura, netlačil by ale na přechod ke konkrétnímu datu za každou cenu. Je třeba to podle něj udělat promyšleně v okamžiku, kdy to pro Česko bude ekonomicky výhodné.

Petr Pavel a Miloš Zeman

Pavel na svém Twitteru i v rozhovorech několikrát kritizoval Zemanovy názory nebo jeho postoje k Rusku, Číně a k Bezpečnostní informační službě ČR. Na jeho slova reagoval mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Prostřednictvím sociálních sítí opakovaně upozorňoval na Pavlovo členství v KSČ, které je v rozporu s jeho současnými názory.

O nepříliš dobrých vztazích zřejmě svědčí i fakt, že Miloš Zeman, který v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News hovořil o kandidátech na prezidenta, Petra Pavla ve svém výčtu vůbec nezmínil, i když je to podle mnohých názorů a průzkumů klíčový kandidát.

Poplach v ruské Černomořské flotile! Další bezskrupulózní provokace ukrajinského námořnictva. Tentokrat do Kerčské úžiny míří bojový člun třídy Challenger. pic.twitter.com/cUvpt7LdWK — Petr Pavel (@general_pavel) November 26, 2018

Petr Pavel a Andrej Babiš

Mezi Babišem a Pavlem probíhá neustálý boj na sociálních sítích. Babiš nejčastěji argumentuje jeho minulostí spojenou s působením v KSČ. Často zmiňuje i kritický příspěvek historika Petra Blažka vůči Petru Pavlovi, který Facebook vyhodnotil jako spam a dočasně jej smazal.

Pavel veškeré Babišovy komentáře odmítá a bojuje proti nim stejným stylem, tedy prostřednictvím příspěvků na sociálních sítích. Ve chvíli, kdy Babiš oznámil svou kandidaturu na prezidenta, Pavel na svůj twitterový účet napsal, že takovou kandidaturu považuje za hrozbu pro Českou republiku.

Vzhledem k intenzivní palebné přípravě, které v posledních týdnech čelím, mě vůbec nepřekvapuje, že Andrej Babiš do toho jde. Osobně se těším, že do debat přinese oživení, ale obecně jeho kandidaturu vnímám jako hrozbu pro Českou republiku, a to kvůli populismu, který zosobňuje. pic.twitter.com/xySSmrv5NX — Petr Pavel (@general_pavel) October 30, 2022

Členství Petra Pavla v KSČ

V souvislosti s Petrem Pavlem se často skloňuje jeho předlistopadové členství v KSČ, které sám potvrdil a často se o něm v rozhovorech i na sociálních sítích otevřeně zmiňuje. Zpětně své rozhodnutí označil za chybu, které lituje. Podle svých slov politiku v té době příliš neřešil a přihlášku do strany podal především proto, aby zvýšil své šance dostat se k výsadkovému útvaru v Prostějově. Hned v prosinci 1989 ze strany vystoupil.

Pavel si stojí za tím, že během působení v KSČ nikomu neublížil ani nikoho nepoškodil. Opakovaně také odmítl tvrzení, že byl členem tehdejší vojenské rozvědky, což dokládá zveřejněním svazků z Archivu bezpečnostních složek. Dokumenty zpřístupnil na svých webových stránkách. Především za pozitivní služební hodnocení potom sklidil značnou kritiku.

Stojí v nich, že pomáhal „prosazovat vedoucí úlohu strany mezi svými podřízenými“. Pavel ovšem argumentuje tím, že taková hodnocení byla součástí všech kádrových spisů a vždy zněla podobně.

Podpora kandidáta pro prezidentské volby

Ačkoli Pavel ohlášení své kandidatury dlouho odkládal, dnes už není pochyb, že to s ní myslí vážně. Do svého týmu přizval řadu odborníků včetně politického marketéra Michala Repy, který pomohl k vítězství stávající slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové.

Koalice Spolu oznámila, že nenasadí vlastního kandidáta na prezidenta a že ani nepodpoří jednoho jediného. Veřejně však potvrdili, že mezi kandidáty, kteří jsou nejbližší jejich voličům, patří Nerudová, Fischer a Pavel.

Pavel uvedl, že o rozhodnutí koalice věděl od premiéra předem. ČTK sdělil, že oceňuje rozhodnutí Spolu nepostavit vlastního kandidáta, odsunout své stranické zájmy a dát místo toho přednost společným hodnotám.

Pavlovi se podařilo nasbírat 55 tisíc podpisů už na konci září. Chce jich ale alespoň 70 tisíc. „Chceme mít jistotu, že splníme podmínky i v případě, že ministerstvo vnitra najde v odevzdaných podpisech nějaké chyby,“ uvedl.

Sponzoři prezidentské kampaně

Petr Pavel oficiálně odstartoval prezidentskou kampaň 6. září. „Potřebujeme prezidenta, který bude promlouvat klidným, jasným a srozumitelným hlasem,“ prohlásil Pavel. Sloganem jeho kampaně je „Vraťme Česku řád a klid.“ Pavlovy nejvýznamnější sponzoři jsou zakladatel globální softwarové společnosti Y Soft Václav Muchna a partner Pale Fire Capital Dušan Šenkypl. Oba Pavlovi zatím poslali půl milionu korun. Čtvrt milionu darovali spoluzakladatel největší sázkové kanceláře v Česku Tipsport Jaroslav Beran a mecenáš Nadačního fondu Neuron na podporu vědy Martin Ducháček. Dále Pavla podpořil také odborník na CRM a cross-selling Petr Hykel.

Vojenská kariéra generála Petra Pavla

Pavel v roce 1983 nastoupil po absolvování vysoké vojenské školy k výsadkovému vojsku. Jako jeden z mála armádních činitelů tehdy ovládal angličtinu, což mu později v polistopadové éře pomohlo nejen ke studiu na zahraničních školách, ale také k získání důležitých vojenských funkcí.

Stal se mimo jiné velitelem české jednotky na misi UNPROFOR, náčelníkem Generálního štábu Armády ČR a v letech 2015 až 2018 předsedou vojenského výboru NATO. V květnu 2014 mu byla udělena hodnost armádního generála. Za svou práci získal řadu ocenění včetně amerického státního vyznamenání Legion of Merit (Záslužná legie), francouzského Řádu čestné legie nebo medaile Za hrdinství.

Válka v Jugoslávii

Prvním výrazným úspěchem v kariéře byla zmíněná mise UNPROFOR, tedy mírová operace OSN sestavená během války v Jugoslávii v letech 1992 až 1995. Jednotka vedená Petrem Pavlem tehdy zachránila více než padesát francouzských vojáků, kteří uvízli na základně ve válečné zóně mezi Srby a Chorvaty.

Nejvyšší vojenský představitel NATO

Největší úspěch přišel v samotném závěru kariéry. Byla jím funkce předsedy vojenského výboru NATO, kterou Pavel získal v roce 2015. Stal se tak nejvyšším vojenským představitelem a hlavním poradcem generálního tajemníka Severoatlantické aliance. Už během svého působení ve funkci upozorňoval na několik problémů.

Kromě Islámského státu a migrační vlny ze zemí Blízkého východu nebo severní Afriky označil za bezpečnostní hrozbu Rusko a konflikt na východě Ukrajiny. V červnu 2018 Pavla ve funkci nahradil maršál britského vojenského letectva Stuart Peach.

Rozhovor s Petrem Pavlem pro Prostor X: Ve vojenské tajné službě jsem nikdy nebyl, ty lži mě mají poškodit.

Video se připravuje ... Prostor X: Rozhovor s Petrem Pavlem • VIDEO Videohub

Rodina. Kdo je manželka Petra Pavla?

Petr Pavel je podruhé ženatý. Z prvního manželství s Hanou Pavlovou má syny Petra a Jana. V případě Pavlova zvolení do funkce prezidenta by se první dámou stala podplukovnice Eva Pavlová.

Volební průzkumy: Šance na vítězství v prezidentských volbách

Agentury začaly v průběhu roku přicházet s průběžnými volebními průzkumy. Petr Pavel podle nich patří mezi hlavní favority. Vysoké šance mu dávají i sázkaři.

První kolo prezidentských voleb by v říjnu podle volebního modelu agentury Ipsos vyhrál generál Pavel se ziskem 27,9 procenta hlasů. Pavel předstihl Babiše i v aktuálním modelu agentury Median zveřejněném v minulém týdnu.

Další kandidáti na prezidenta v roce 2023

Seznam kandidátů na prezidentskou funkci se zaplňuje. Do prezidentských voleb se chystají například podnikatelé Karel Janeček, Karel Diviš nebo Tomáš Březina, bývalá předsedkyně ERÚ Alena Vitásková, senátoři Marek Hilšer a Pavel Fischer, bývalá rektorka Mendelovy univerzity, ekonomka Danuše Nerudová nebo předseda odborových svazů Josef Středula. Kandidaturu ohlásil i lékař a bývalý rektor UK Tomáš Zima. Kandidaturu potvrdil i bývalý premiér Andrej Babiš.