Bolsonaro překvapil a míří proti Lulovi. O prezidentovi Brazílie rozhodne druhé kolo
- Brazilské prezidentské volby rozhodne druhé kolo, do něhož postoupili Flávio Bolsonaro a Luiz Inácio Lula da Silva.
- Bolsonaro získal po sečtení téměř všech hlasů 47,22 procenta a překonal většinu předvolebních průzkumů.
- Druhé kolo se uskuteční 25. října.
Prezidentské volby v Brazílii rozhodne druhé kolo, které se uskuteční 25. října. V nedělním prvním kole do něj postoupili pravicový senátor Flávio Bolsonaro a stávající hlava státu Luiz Inácio Lula da Silva, uvedl podle agentur brazilský volební úřad. Podle téměř úplných výsledků získal Bolsonaro 47,03 procenta hlasů, zatímco jeho levicový soupeř 45,16 procenta. Ani jeden tak nedosáhl na nadpoloviční většinu potřebnou k vítězství v prvním kole.
Brazilský volební úřad uvedl, že 80letý Lula da Silva, který usiluje o čtvrtý, avšak nikoliv po sobě jdoucí prezidentský mandát, ani 45letý Flávio Bolsonaro, syn bývalého prezidenta Jaira Bolsonara, nezískají přes 50 procent hlasů potřebných k vítězství v prvním kole, uvedla agentura AP.
Bolsonarův výsledek z prvního kola předčil většinu předvolebních průzkumů. Ty předpovídaly, že Lula da Silva v prvním kole zvítězí o zhruba tři procentní body, uvedla agentura Reuters. Zároveň připomněla, že volby se konají po sérii vítězství pravicových stran a kandidátů spojených s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v různých zemích Latinské Ameriky.
„Konec Lulovy strany“
„Brazílie chce změnu a z výsledků mám velkou radost," řekl Bolsonaro novinářům v Brasílii poté, co byly sečteny téměř všechny hlasy. Oznámil také „konec éry (Lulovy) Strany pracujících".
Lula da Silva před svými příznivci v hotelu v Sao Paulu řekl, že byl přesvědčen o svém vítězství už v prvním kole. „Od zítřka začínáme novou kampaň," řekl a slíbil voličům ukázat, čeho jako prezident dosáhl.
Předvolební kampaň provázela výrazná polarizace mezi oběma hlavními kandidáty. Hlavními tématy byly bezpečnost a boj proti kriminalitě, ekonomika, role státu, ochrana Amazonie a brazilská suverenita ve vztahu ke Spojeným státům.
Bolsonaro vystudoval práva, už ve 21 letech byl zvolen poslancem regionálního parlamentu a od roku 2019 je federálním senátorem. V kampani slíbil, že bude pokračovat v politice svého krajně pravicového otce Jaira Bolsonara. Ten si nyní v domácím vězení odpykává trest 27 let za pokus o převrat, jehož se podle soudu dopustil tím, že se snažil zabránit Lulovi v nástupu do úřadu prezidenta poté, co ho levicový politik porazil ve volbách v říjnu 2022. Flávio Bolsonaro slibuje mimo jiné radikální škrty v rozpočtu, snížení daní či tvrdý boj proti kriminalitě.
Prezidentem je Lula da Silva od ledna 2023 a v čele Brazílie stál už od ledna 2003 do konce roku 2010. Tehdy byl považován za nejoblíbenějšího prezidenta v historii země, mimo jiné proto, že sociálními programy dostal miliony Brazilců z bídy.
Právo hlasovat mělo téměř 160 milionů Brazilců. Kromě prezidenta v neděli volili také 27 guvernérů států, poslance regionálních parlamentů, všech 513 členů dolní komory Kongresu a 54 z 81 senátorů.