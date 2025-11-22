Brazilská policie zatkla exprezidenta Bolsonara. Soud ho poslal na 27 let za mříže za pokus o převrat
Brazilská policie dnes ráno zatkla exprezidenta Jaira Bolsonara, sdělili jeho právníci agentuře Reuters. Bolsonara v září soud poslal na 27 let za mříže za pokus o převrat a dosud byl kvůli svému zdravotnímu stavu v domácím vězení. Odvolání nejvyšší soud zamítl, a podle agentury AP tak Bolsonara v příštích dnech čekal nástup do vězení.
Server O Globo napsal, že zatčení policii nařídil nejvyšší soud, a to kvůli tomu, že Bolsonaro porušil předběžné opatření. Podle Reuters je zatčení preventivním opatřením souvisejícím s podmínkami jeho domácího vězení.
Bolsonaro, který stál v čele Brazílie od ledna 2019 do konce roku 2022, se před třemi lety spolu s dalšími snažil zabránit v nástupu do prezidentského úřadu levicovému politikovi Luizi Ináciovi Lulovi da Silva, který ho ve volbách porazil. Tehdejší prezident odmítal výsledky uznat a přiživoval protesty v ulicích, které vyvrcholily tím, že několik tisíc demonstrantů 8. ledna 2023 vtrhlo do budov parlamentu, prezidentského úřadu a nejvyššího soudu v brazilské metropoli.
Od letošního srpna byl sedmdesátiletý bývalý prezident v domácím vězení, v září mu lékaři diagnostikovali rakovinu kůže.