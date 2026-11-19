Krystyna Pyszková učí děti rozumět penězům. Vytvořila aplikaci, která funguje jako finanční Duolingo
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
- Miss World 2024 představila aplikaci Money Monsters, která má dětem hravou formou přiblížit svět financí.
- K jejímu vzniku ji přivedla vlastní zkušenost s vyděláváním peněz v dospívání i nedostatek finanční výuky ve školách.
- Aplikace je zdarma a do budoucna její zakladatelka plánuje další rozvoj i expanzi do zahraničí.
Jak děti naučit rozumět penězům tak, aby je učení bavilo a získané znalosti dokázaly využít v běžném životě? Právě na to se zaměřuje aplikace Money Monsters, kterou vytvořila Krystyna Pyszková, Miss World 2024 a zakladatelka Pyszko Foundation. O projektu mluvila na akci Tech Brunch v panelu Od nápadu k aplikaci: Jak technologie mění způsob, jakým se učíme o penězích. Rozhovor moderoval redaktor e15 Šimon Kačírek.
Čerpá z vlastní zkušenosti
K vytvoření aplikace ji přivedla vlastní zkušenost. S modelingem začala už ve třinácti letech a brzy si vydělávala první peníze. Zjistila ale, že umět vydělávat ještě neznamená rozumět financím. „I přesto, že jsem ve škole měla dobré výsledky, realitě ve financích jsem absolutně nerozuměla. Říkala jsem si, že je to škoda, protože je to praktická dovednost,“ vysvětlila Pyszková.
Podobné zkušenosti měla také ze svého okolí. Finanční gramotnost je podle ní stále opomíjené téma. Praktická výuka ve školách často chybí a její zařazení do výuky komplikují nedostatečné časové i personální kapacity.
Děti navíc přicházejí do kontaktu s penězi mnohem dříve. Podle dat, která tým při přípravě projektu analyzoval, 86 procent patnáctiletých nakoupilo prostřednictvím telefonu a více než 60 procent používá mobilní bankovnictví. Snadný přístup k penězům ale neznamená, že děti rozumějí jejich hodnotě nebo s nimi dokážou správně zacházet.
Aplikace Money Monsters nabízí osm lekcí a využívá takzvanou gamifikaci. Uživatelé v ní postupně krotí příšerky, které představují různá témata a obavy spojené s penězi. „Vytvořit učebnici je náročné, ale vytvořit nástroj, ke kterému se děti budou rády vracet, je ještě mnohem těžší,“ přiznala Pyszková. Důležitou součástí projektu je také snaha prolomit tabu kolem peněz. Děti se podle ní často stydí na finanční otázky ptát, zvlášť pokud toto téma nemají s kým probírat doma.
Na obsahu spolupracovali finanční experti a studenti, mezi nimi například ekonom Dominik Stroukal. Technologický vývoj probíhal ve spolupráci se společností STRV. Tým během přibližně dvouletého vývoje testoval aplikaci s mladými uživateli v Česku i zahraničí a jejich zpětnou vazbu využíval k úpravám obsahu i funkcí.
Základní verze zůstane zdarma
Aplikace je určena především dětem a dospívajícím, využít ji ale mohou i dospělí. Na začátku totiž nabízí vstupní test, který uživatele zařadí podle jeho dosavadních znalostí a přizpůsobí mu náročnost lekcí.
Pyszková chce projekt dostat také přímo do škol. S finančními experty plánuje školní tour, během níž budou žákům představovat finanční gramotnost prostřednictvím přednášek, her a praktického vyzkoušení aplikace. V plánu mají navštívit desítky škol.
Money Monsters je v současnosti ke stažení zdarma. Do budoucna zakladatelka počítá s možnostmi monetizace, například prostřednictvím partnerských spoluprací. Základní verze by však měla zůstat bezplatná. „Pro nás je důležité, aby byla aplikace udržitelná a abychom ji mohli nadále zlepšovat. Zároveň je důležité, aby zůstala zdarma pro děti,“ zdůraznila.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu.